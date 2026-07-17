Giá vàng hôm nay 17/7: Vàng miếng SJC lao dốc mạnh, chỉ vài ngày lỗ ngay 3 triệu/lượng

Vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt "bay" tiền triệu.

Thị trường kim loại quý trong nước phiên giao dịch ngày 17/7 ghi nhận đợt lao dốc mạnh sau chuỗi ngày neo cao, khoảng cách chênh lệch giữa giá mua – bán vẫn đang nới rộng.

Giá vàng trong nước lao dốc không phanh: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt "bốc hơi" hàng triệu đồng

Mở cửa và kéo dài suốt phiên giao dịch sáng ngày 17/7, thị trường vàng trong nước ghi nhận làn sóng điều chỉnh giảm mạnh ở cả phân khúc vàng miếng lẫn vàng nhẫn trơn 9999. Biểu đồ biến động trong ngày cho thấy xu hướng lao dốc diễn ra ngay từ đầu phiên sáng, đẩy mặt bằng giá lùi sâu so với các mốc kỷ lục thiết lập trước đó.

Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

So với thời điểm đầu ngày (khi giá bán ra neo ở mức khoảng 148,2 triệu đồng/lượng), mỗi lượng vàng miếng SJC đã "bay màu" tới 1,6 triệu đồng ở chiều bán và giảm 1,6 triệu đồng ở chiều mua vào.

Nhìn lại hành trình biến động từ đầu tuần đến nay, thị trường vàng trải qua các nhịp biến động với biên độ đặc biệt rộng. Đầu tuần, sức mua tăng cao đẩy giá vàng lập đỉnh mới, nhưng đến giữa tuần và đặc biệt là phiên 17/7, áp lực chốt lời cùng sự điều chỉnh kỹ thuật đã khiến giá vàng đảo chiều tụt dốc. Như vậy, chỉ sau ít ngày, người mua vàng ở đỉnh tuần này hiện đã chịu khoản lỗ từ 2,5 đến hơn 3 triệu đồng/lượng.

Đối với dòng sản phẩm vàng nhẫn trơn 9999, đà giảm cũng diễn ra vô cùng quyết liệt. Tại SJC, giá vàng nhẫn loại 1, 2, 5 chỉ hiện giao dịch ở mức 142,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 145,6 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay 17/7 giảm mạnh.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, bảng giá ghi nhận sự điều chỉnh mạnh trên toàn hệ thống. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K niêm yết ở mức 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 146,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Vàng miếng SJC tại đây giao dịch ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Phú Quý, nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết giá mua vào 142 triệu đồng/lượng và bán ra 145,6 triệu đồng/lượng. Lịch sử giao dịch trong ngày tại Phú Quý cho thấy giá vàng điều chỉnh giảm liên tục qua từng mốc giờ: từ mức 143 triệu đồng/lượng (mua) – 146,5 triệu đồng/lượng (bán) lúc 8h22, tiếp tục giảm xuống 142,5 triệu đồng/lượng – 146 triệu đồng/lượng lúc 8h35, trước khi hạ về vùng 142 triệu đồng/lượng – 145,6 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, chênh lệch giá mua - bán hiện được niêm yết ở khoảng rất rộng, phổ biến từ 3- 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục giảm.

Giá vàng thế giới vênh với giá trong nước gần 20 triệu đồng

Trái ngược với đà giảm sâu của thị trường nội địa, trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) theo ghi nhận trên TradingView ở mức 3.988,93 USD/ounce. Khi quy đổi giá vàng thế giới sang tiền Việt theo tỷ giá USD niêm yết tại ngân hàng thương mại (với giá USD bán ra tại Vietcombank là 26.440 VND/USD và mua vào 26.030 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,16 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Hiện giá vàng miếng SJC bán ra trong nước (146,6 triệu đồng/lượng) đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi tới khoảng 19,44 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tiếp tục giảm

Cùng chung diễn biến sôi động với thị trường vàng, giá bạc trong nước phiên 17/7 cũng ghi nhận những bước biến động dồn dập với nhiều nhịp điều chỉnh tăng - giảm đan xen trong phiên sáng.

Theo bảng niêm yết của Phú Quý, giá bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1 Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) và Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng giao dịch ở mức 2.099.000 đồng/lượng mua vào và 2.164.000 đồng/lượng bán ra.

Giá bạc Phú Quý hôm nay 17/7.

Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 Kilo được niêm yết ở mức 55,973 triệu đồng/kg (mua vào) và 57,706 triệu đồng/kg (bán ra). Dữ liệu lịch sử giá bạc tại Phú Quý cho thấy sự dao động rất nhanh trong thời gian ngắn: Lúc 10h19: Giá mua 2.084.000 đồng/lượng - Giá bán 2.148.000 đồng/lượng (giá kg: 55,573 triệu/kg - 57,279 triệu/kg). Lúc 10h23: Vọt lên đỉnh ngắn hạn ở mức Mua 2.113.000 đồng/lượng - Bán 2.178.000 đồng/lượng (giá kg: 56,346 triệu/kg - 58,079 triệu/kg).

Đến 11h03: Điều chỉnh giảm nhẹ về Mua 2.099.000 đồng/lượng - Bán 2.164.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, các sản phẩm bạc cũng đồng loạt giảm. Bạc thỏi 1kg giao dịch ở mức 56,267 triệu đồng/kg mua vào và 58 triệu đồng/kg bán ra, giảm 1,44 triệu đồng/kg.