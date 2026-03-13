Giá vàng hôm nay 13/3 chưa hết đà giảm, "bốc hơi" hơn 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 13/3/2026: Đồng loạt "bốc hơi"

Bản tin thị trường vàng ngày 13/3/2026 ghi nhận một phiên giảm giá sâu trên diện rộng tại các hệ thống lớn như SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh, khiến khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường vẫn duy trì ở mức cao.

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo và vàng miếng SJC (BTMC) niêm yết mức mua vào 18,180 triệu đồng/chỉ, bán ra 18,480 triệu đồng/chỉ. Đáng chú ý, các loại vàng nguyên liệu 999.9 đã lùi sâu về mức 17 triệu đồng/chỉ (mua vào).

Tham khảo giá vàng hôm nay 13/3 tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 181,800 triệu đồng/lượng (mua vào) và 184,800 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên trước đó, giá vàng tại SJC xuống dốc xuống rõ rệt từ thời điểm mở cửa.

Tương tự, Tập đoàn Phú Quý cũng điều chỉnh giảm giá niêm yết. Vàng miếng SJC và nhẫn tròn Phú Quý 999.9 hiện đang giao dịch quanh mức 18,180 triệu đồng/chỉ (mua vào) và 18,480 triệu đồng/chỉ (bán ra). Các loại vàng trang sức như vàng 98 cũng giảm xuống mức mua vào chỉ còn 17,689 triệu đồng/chỉ.

Loại vàng nào giảm mạnh nhất? Người mua lỗ bao nhiêu?

Dựa trên bảng giá thực tế, có thể thấy vàng miếng SJC và nhẫn tròn 24K là những mặt hàng có biên độ giảm tuyệt đối lớn nhất. Xét về góc độ đầu tư, người mua vàng trong ngắn hạn đang phải đối mặt với mức lỗ kép.

Hiện tại, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại các nhà đài đang duy trì ở mức rất rộng, khoảng 3 triệu đồng/lượng (tương đương 300.000 đồng/chỉ). Nếu một khách hàng mua vàng SJC vào chiều qua ở vùng giá đỉnh (khoảng 186 - 187 triệu đồng/lượng) và bán ra vào sáng nay với giá mua vào của các cửa hàng (181,8 triệu đồng/lượng), người dân đã "bốc hơi" ngay lập tức khoảng 4,2 - 5,2 triệu đồng cho mỗi lượng vàng.

Đây là mức lỗ rất lớn chỉ sau chưa đầy 24 giờ, cho thấy rủi ro cực cao khi tham gia thị trường ở những thời điểm giá biến động mạnh và biên độ mua - bán bị đẩy lên quá xa.

Giá vàng thế giới: Áp lực từ tỷ giá và lãi suất

Giá vàng thế giới (XAU/USD) ghi nhận trên sàn TradingView lúc 08:25 sáng nay đang đứng ở mức 5.112,43 USD/ounce.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng thế giới lao dốc đến từ việc đồng USD (DXY) duy trì sức mạnh và tâm lý chốt lời của các quỹ đầu tư lớn sau khi vàng đạt ngưỡng kháng cự quan trọng. Với tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hiện đang giao dịch quanh mức 26.048 (mua vào) - 26.318 (bán ra), giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn giá thế giới một khoảng cách đáng kể, gây áp lực điều chỉnh tất yếu để thu hẹp khoảng cách.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh giá vàng đang rơi vào nhịp điều chỉnh và biên độ mua - bán còn quá rộng như hiện nay, người dân nên thận trọng với các quyết định mua đuổi.

Ở tầm nhìn trung hạn, các nhà phân tích tại Blue Line Futures nhận định vùng 5.200 USD/ounce đang là "bức tường" khó vượt qua. Nếu không thể đóng cửa trên mức này, vàng có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng 5.050 - 5.100 USD/ounce do áp lực từ đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Về dài hạn, các ngân hàng lớn như Goldman Sachs và J.P. Morgan vẫn giữ quan điểm lạc quan, dự báo vàng có thể đạt 5.500 - 6.000 USD/ounce trong năm 2026 nhờ nhu cầu dự trữ từ các Ngân hàng Trung ương.﻿