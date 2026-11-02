Giá vàng giảm, người Trung Quốc đổ xô mua trang sức: Nhẫn 5 gram, vàng 12 con giáp hút khách

Giá vàng thế giới đi xuống kéo theo giá bán trang sức tại nhiều thương hiệu Trung Quốc giảm mạnh, kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Đáng chú ý, thay vì tập trung tích trữ vàng với số lượng lớn, nhiều người đang chuyển sang lựa chọn các món trang sức nhỏ gọn, có thiết kế độc đáo để sử dụng hàng ngày hoặc mua làm quà tặng.

Theo CCTV, doanh số trang sức vàng tại Trung Quốc tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Những sản phẩm có trọng lượng nhỏ, chẳng hạn nhẫn vàng khoảng 5 gram, đang đặc biệt được ưa chuộng. Đà tăng này diễn ra khi giá vàng trang sức tại các thương hiệu tại thị trường đất nước tỷ dân đồng loạt điều chỉnh theo xu hướng giảm của thị trường quốc tế. So với mức đỉnh trong năm, giá bán tại một số thương hiệu đã giảm gần 550 NDT (82,57 USD) mỗi gram.

Giá vàng quốc tế chịu áp lực từ nhiều yếu tố, trong đó có giá dầu thô tăng, áp lực lạm phát tại Mỹ gia tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất. Ngày 30/10, giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong một năm. Tại phiên đóng cửa gần nhất, hợp đồng vàng tương lai COMEX giảm 3,63%, xuống 3.884,90 USD/ounce, trong khi vàng giao ngay tại London mất 3,61%, còn 3.875,19 USD/ounce.

Đợt điều chỉnh giá nhanh chóng thu hút sự chú ý của người mua. Một nhân viên văn phòng họ Trương tại Bắc Kinh chia sẻ rằng giá vàng giảm mạnh gần đây khiến cô bắt đầu cân nhắc mua sắm. Người này dự định đến cửa hàng trang sức Caibai để chọn một chiếc vòng tay có trọng lượng vừa phải, thiết kế mới lạ và mang ý nghĩa văn hóa để đeo hàng ngày. Ngoài ra, cô cũng cân nhắc mua một mặt dây chuyền nhỏ hình 12 con giáp làm quà cho cháu gái. Theo cô, đợt giảm giá là cơ hội để chọn những món đồ mình yêu thích với mức giá hợp lý, thay vì mua vàng chỉ nhằm mục đích tích trữ.

Li Yang, nhà phân tích cấp cao tại Caibai, cho biết nhóm khách hàng trẻ hiện đóng góp khoảng một nửa doanh số trang sức vàng của doanh nghiệp. Nhóm này có xu hướng ưa chuộng vàng cứng, các thiết kế cổ điển, sản phẩm ứng dụng kỹ thuật tráng men và những món đồ mang ý nghĩa văn hóa.

Nhu cầu mua trang sức vàng cũng tăng lên khi mùa cưới cuối năm đang đến gần. Giá vàng hạ nhiệt đã thúc đẩy nhiều cặp đôi tranh thủ mua sắm các sản phẩm phục vụ đám cưới, đặc biệt là những bộ trang sức vàng.

Tại chợ Thủy Bắc ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông – một trong những trung tâm sản xuất và kinh doanh trang sức vàng lớn của Trung Quốc – nhiều cửa hàng ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt. Cai Xuling, chủ một cửa hàng bán lẻ tại đây, cho biết có những khách hàng muốn mua vòng tay vàng ngay từ trước khi bà thức dậy. Người mua cũng có xu hướng lựa chọn các sản phẩm có trọng lượng lớn hơn. Nhờ đó, doanh số cửa hàng trong tháng 10 đã tăng gấp đôi so với tháng 9. Trong khi đó, Lin Li, một chủ cửa hàng khác tại chợ Thủy Bắc, cho biết doanh số bán hàng nói chung trong tháng 10 tăng 30-40% so với tháng trước. Phần lớn khách hàng mua trang sức vàng theo bộ để chuẩn bị cho đám cưới.

Bên cạnh vàng cưới, các sản phẩm theo chủ đề 12 con giáp cũng bắt đầu thu hút sự chú ý. Đáng chú ý, những món trang sức hình dê được nhiều cửa hàng tung ra thị trường trong thời gian gần đây. Theo Lin Yinzhu, một chủ cửa hàng bán lẻ tại Thủy Bắc, doanh số trang sức vàng hình dê tăng nhanh trong tháng 10, vượt qua các sản phẩm hình ngựa trước đó. Nhóm sản phẩm này hiện chiếm khoảng một nửa doanh số của cửa hàng trong danh mục trang sức vàng theo chủ đề 12 con giáp.

Theo CCTV, đà phục hồi của sức mua cho thấy đợt giảm giá đã giải phóng một phần nhu cầu vàng bị dồn nén trước đó. Yang Delong, nhà kinh tế trưởng tại Quỹ First Seafront có trụ sở ở Thâm Quyến, nhận định đây là thời điểm tương đối thuận lợi để mua vàng. Ông cho rằng những yếu tố nền tảng hỗ trợ xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý vẫn còn, bao gồm hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và tình hình bất ổn địa chính trị.

Các nhà phân tích nhận định thị trường vàng Trung Quốc đang có sự chuyển dịch đáng chú ý: từ nhu cầu mua vàng trong những dịp đặc biệt sang tiêu dùng phục vụ đời sống thường ngày. Người mua cũng dần chuyển từ việc đơn thuần sở hữu vàng sang lựa chọn sản phẩm dựa trên thiết kế, sở thích và giá trị cảm xúc. Xu hướng này được phản ánh trong báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới. Theo đó, trong nửa đầu năm 2026, giá trị tiêu thụ trang sức vàng tại Trung Quốc tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 144 tỷ NDT. Đây là mức cao thứ hai từng được ghi nhận trong một kỳ nửa đầu năm.

Báo cáo cho thấy động lực mua trang sức vàng đang dịch chuyển từ các dịp lễ truyền thống sang nhu cầu thỏa mãn sở thích cá nhân. Có tới 44% nhà bán lẻ tham gia khảo sát cho biết khách hàng mua vàng để tự thưởng cho bản thân.

Tỷ trọng tiêu dùng trang sức vàng xuất phát từ sở thích cá nhân cũng tăng đáng kể, từ 27% tổng lượng mua vào năm 2024 lên 37% trong năm 2025. Điều này cho thấy vàng ngày càng được người tiêu dùng Trung Quốc xem như một món phụ kiện thời trang và sản phẩm thể hiện cá tính, thay vì chỉ là tài sản tích trữ.

Theo Global Times