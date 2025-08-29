Gia tăng nguồn thu, Nga tuyên bố sẵn sàng chào đón một doanh nghiệp phương Tây quay trở lại, đã có sẵn vốn và nhà máy

Nhà sản xuất titan VSMPO-Avisma (Nga) sẵn sàng nối lại hợp tác với Boeing vì các khoản đầu tư công nghệ vẫn được duy trì và nhà máy đã sẵn sàng hoạt động trở lại.

Thông báo trên được công ty đưa ra sau khi Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov cho biết Nga kỳ vọng nhà máy của liên doanh VSMPO-Avisma và Boeing hoạt động trở lại tại Vùng Sverdlovsk.

“Liên doanh giữa Boeing và VSMPO – Ural Boeing Manufacturing – được thành lập năm 2009, sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực gia công kim loại các sản phẩm làm từ hợp kim titan, và chắc chắn là công nghệ tốt nhất thế giới”, VSMPO-Avisma cho hay.

“Chúng tôi sẵn sàng nối lại hợp tác và phát triển quan hệ đối tác. Đầu tư vào công nghệ không bị gián đoạn và nhà máy đã sẵn sàng hoạt động trở lại với công suất tối đa để đáp ứng các đơn hàng một cách ổn định”, công ty cho biết thêm.

Theo dữ liệu xuất khẩu, khoảng 15.000 tấn titan trị giá 370 triệu USD đã được VSMPO xuất khẩu vào năm 2022, phần lớn trong số đó được gửi đến các quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine. Đức, Pháp, Mỹ và Anh là những nước đứng đầu danh sách.

Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra từ tháng 4/2022, các công ty phương Tây bắt đầu cắt đứt quan hệ với VSMPO. Năm 2022, Boeing tuyên bố tạm dừng mua titan từ Nga. Tháng 2/2023, Ural Boeing Manufacturing được biết đã tạm ngừng hoạt động vì các lệnh trừng phạt.

Ông Manturov lưu ý rằng Moscow không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với nguồn cung cấp titan cho Mỹ, đồng thời khẳng định các công ty Mỹ vẫn có thể mua titan của Nga.﻿

Boeing có nhiều hoạt động kinh doanh mà không cần Nga, nơi chiếm một phần nhỏ trong thị trường toàn cầu về phụ tùng và máy bay. Công ty có hơn 5.500 đơn đặt hàng máy bay phản lực thương mại đang chờ xử lý và đang nỗ lực tăng sản lượng lên hơn vài chục máy bay mỗi tháng. Ngoài ra, Boeing cũng đã đa dạng hóa nguồn cung titan, vì thế không có nhu cầu cấp thiết về titan của Nga.