Mới đây, câu chuyện một cựu tiếp viên hàng không người Canada giả là phi công thương mại và thành viên phi hành đoàn đang hoạt động để gian lận lấy hàng trăm chuyến bay miễn phí trên các hãng hàng không của Mỹ đã khiến nhiều người choáng váng.

Dallas Pokornik, 33 tuổi, đến từ Toronto, bị buộc tội gian lận qua mạng sau khi bị cáo buộc lợi dụng hệ thống đặt vé máy bay cho nhân viên hãng hàng không trong suốt bốn năm. Trong phiên luận tội hôm thứ Ba vừa qua, Pokornik tuyên bố không nhận tội.

Pokornik bị cáo buộc khai man là phi công của một hãng hàng không và xuất trình thẻ nhân viên giả của Air Canada để được đi các chuyến bay miễn phí hoặc giảm giá mạnh trên ba hãng hàng không khác nhau của Mỹ, theo thông tin của The Telegraph.

Pokornik đã đi hàng trăm chuyến bay miễn phí trong suốt 4 năm.

Được biết, trước đây, Pokornik từng làm tiếp viên hàng không cho Air Canada từ năm 2017 đến năm 2019, và các nhà điều tra cho biết kinh nghiệm đó đã giúp anh ta nắm vững hệ thống đặt vé của các hãng hàng không và quy trình xác minh nhân viên.

Những bức ảnh được đăng trên tài khoản Facebook của Pokornik cho thấy anh ta có lối sống xa hoa, với những chuyến đi đến các điểm đến bao gồm New York, London, Thái Lan, Los Angeles và Mexico. Một video vào tháng 9 năm 2022 cho thấy anh ta lên máy bay riêng và thư giãn trên ghế da với một ly rượu vang. Bài đăng cuối cùng trên Facebook của anh ta cho thấy anh ta ở Phuket, Thái Lan.

Dallas Pokornik thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh, đi lại khắp nơi bằng máy bay của mình.

Theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Pokornik cũng bị cáo buộc nhiều lần cố gắng thuyết phục nhân viên hãng hàng không cho phép anh ta sử dụng ghế phụ trong buồng lái, một ghế thường dành cho phi công, học viên hoặc thanh tra viên khi không làm nhiệm vụ, mặc dù anh ta không có chứng chỉ phi công.

Hiện vẫn chưa rõ liệu anh ta có thực sự từng ngồi trong buồng lái hay không. Các công tố viên Hoa Kỳ đã từ chối xác nhận điều này, và các tài liệu tòa án không nêu rõ liệu bất kỳ yêu cầu nào như vậy có thành công hay không, theo thông tin của NBC.

Pokornik đã bị bắt ở Panama vào tháng Một và sau đó bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nơi anh ta đã từng bị truy tố tại tòa án liên bang ở Hawaii vào tháng 10 năm ngoái. Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh giam giữ anh ta, với lý do lo ngại về nguy cơ bỏ trốn. Các công tố viên cáo buộc rằng không có “điều kiện” nào có thể đảm bảo anh ta sẽ ra tòa nếu được tại ngoại.

Nếu bị kết tội, Pokornik có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm, bị phạt số tiền lên đến 250.000 đô la Mỹ (tương đương khoảng 6,5 tỷ VNĐ) và chịu một thời gian quản thúc sau khi ra tù.

Tình tiết vụ việc lừa đảo này thậm chí đã được so sánh với bộ phim "Catch Me If You Can" năm 2002, trong đó Leonardo DiCaprio thủ vai kẻ lừa đảo ngoài đời thực, Frank Abagnale, kẻ đã giả làm phi công của hãng Pan Am để được bay miễn phí.

