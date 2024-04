Xe điện đang ngày càng phổ biến ở Mỹ. Chỉ cần nhìn vào số lượng xe Tesla lưu thông trên các tuyến đường chính ở hầu hết các thành phố, người ta sẽ thấy được mức độ phổ biến này. Thậm chí các mẫu xe của Rivian, Polestar, hay các hãng sản xuất xe hơi truyền thống như Ford hoặc General Motors cũng dần xuất hiện nhiều hơn.



Dựa trên dữ liệu của Cox Automotive - nhà cung ứng các dịch vụ toàn diện cho chuỗi cung ứng bán lẻ xe ô tô - trong tháng 2, giá trung bình mà người tiêu dùng chi trả cho một chiếc xe điện là $52,314, giảm 12.8% so với năm trước. Giá trung bình của các phương tiện mới nói chung là $47,244, nhưng khi tính thêm các khoản ưu đãi từ chính phủ, như khoản tín dụng $7,500 cho những mẫu có đủ điều kiện, một số xe điện có thể còn rẻ hơn dòng chạy bằng xăng.

Ngay cả đối với những dòng xe điện đắt hơn, một số người tiêu dùng Mỹ vẫn sẵn lòng trả thêm khoản phụ phí cao đó. Một báo cáo gần đây từ GBK Collective, một công ty tư vấn tiếp thị, đã phát hiện ra rằng những khách hàng tiềm năng muốn mua xe điện sẵn lòng trả thêm đến $7,650 so với một chiếc xe chạy bằng xăng và những người đã sở hữu xe điện sẽ sẵn lòng chi thêm lên đến $10,000.

Sao nghịch lý ấy lại có thể xảy ra? Câu trả lời rất đơn giản: Những người sở hữu xe điện có thể tiết kiệm nhiều tiền nhờ vào mức chi phí sở hữu tổng thể, thậm chí ngay cả khi họ đã phải trả nhiều hơn ban đầu.

Chênh lệch thế nào?

Dù giá niêm yết của một chiếc xe chạy bằng xăng thông thường thấp hơn so với một chiếc xe điện, chính các chi phí phát sinh liên tục trong quá trình sử dụng mới là điều khiến các chủ sở hữu xe điện tiết kiệm về lâu dài.

Theo chia sẻ của nhà sáng lập công ty tư vấn Atlas Public Policy, Nick Nigro, đối với các tài xế thông thường ở Mỹ, chi phí tổng thể khi sở hữu một chiếc xe là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi quyết định loại xe sẽ mua.

Các dòng xe điện hiện nay có thể có giá thành thấp hơn so với các xe chạy bằng xăng phổ biến nhất, do xe điện có hiệu suất cao hơn, ít bộ phận di chuyển hơn, không cần thay dầu, và chi phí nhiên liệu thấp hơn.

Theo một báo cáo vào tháng 3 từ Atlas Public Policy chi tiết về sự khác biệt về chi phí, sau bảy năm, tổng chi phí sở hữu cho một chiếc Chevrolet Bolt EUV chạy điện ít hơn so với chiếc Toyota Corolla LE chạy xăng là $10,500, mặc dù giá niêm yết cho hai mẫu sedan này là tương tự nhau (rơi vào khoảng $22,000). Sự khác biệt này nằm ở các khoản thuế phí, bảo hiểm, nhiên liệu, bảo dưỡng và sửa chữa, các khoản giảm trừ thuế và giá trị bán lại dự kiến.

Bảng so sánh tổng chi phí sở hữu giữa hai dòng Sedan Chevrolet Bolt EUV và Toyota Corolla LE trong vòng 7 năm.

Báo cáo cũng phát hiện ra sự khác biệt về tổng chi phí sở hữu là $2,825 cho các dòng xe bán tải, $4,361 cho xe SUV cỡ trung và $7,099 cho xe SUV cỡ nhỏ sau bảy năm. Đối với sedan, xe điện chỉ kém hơn mẫu chạy bằng động cơ đốt trong $127.

Kết quả so sánh các phương tiện.

Ngoài các yếu tố được thu thập trong phân tích, vẫn có các chi phí tiềm ẩn liên quan đến việc sở hữu xe điện. Chủ sở hữu xe điện cần phải tìm cách để sạc xe, có thể thông qua việc lắp đặt một bộ sạc tại nhà. Nếu việc lắp đặt bộ sạc đòi hỏi phải nâng cấp hệ thống điện, điều này có thể tốn hàng nghìn đô la.

Lựa chọn khác là sử dụng các điểm sạc công cộng, nhưng sẽ đắt hơn so với việc sạc tại nhà và đòi hỏi thời gian hơn so với việc ghé qua trạm xăng. Báo cáo của Atlas Public Policy giả định rằng xe điện được sạc tại nhà chiếm đến 88% thời gian.

Nhưng ngay cả khi tính đến những chi phí đó, tổng chi phí sở hữu của xe điện vẫn có thể thấp hơn so với các dòng xe chạy bằng xăng. Và khi giá xe điện tiệm cận khoảng cách chi phí ban đầu so với các dòng động cơ đốt trong, chủ sở hữu xe điện sẽ có khả năng tiết kiệm thêm một khoản nữa.

Tiềm năng rộng mở

Trong khi chi phí sở hữu tổng thể có thể là lý do chính mà các chủ sở hữu xe điện sẵn lòng trả giá cao hơn ngay từ ban đầu, vẫn có các lý do cá nhân khác. Barry Kresch, Chủ tịch của của Câu lạc bộ đam mê xe điện của bang Connecticut, đã bắt đầu lái một chiếc xe lai sạc điện (plug-in hybrid EV) vào năm 2012 khi ông mua một chiếc Chevrolet Volt với "lý do môi trường”.

"Tôi nghĩ rằng nhóm người muốn mua xe điện ban đầu thường quan tâm tới vấn đề môi trường. Nhưng bây giờ dù vì lý do nào, mức giá cao của các mẫu xe điện sẽ ngày càng được giảm xuống, ngay cả khi có thêm các mẫu xe thu hút được nhiều đối tượng hơn”, ông cho hay.

"Chúng ta đang dần chuyển sang việc chấp nhận thị trường đại chúng," ông nói. "Những gì chúng ta cần thấy là sự lựa chọn nhiều hơn ở các mức giá phổ thông. Chúng ta có Chevrolet Bolt, nhưng đã tạm ngừng sản xuất, và Nissan Leaf đang dần bị loại bỏ. Người dùng cần đa dạng sự lựa chọn hơn."

Theo Reuters, Tesla, nhà sản xuất xe điện lớn nhất Hoa Kỳ, đã từ bỏ kế hoạch tung ra thị trường một mẫu xe điện thuộc phân khúc phổ thông với mức giá rẻ hơn. Mẫu xe có tên là Model 2 và dự kiến sẽ có giá dưới $30,000.

Nếu Model 2 được tung ra thị trường, nó có thể buộc các nhà sản xuất xe điện khác phải cạnh tranh ở mức giá thấp hơn. Kết hợp với các ưu đãi của chính phủ và chi phí tổng thể thấp hơn, việc sở hữu xe điện có thể rẻ hơn nhiều trong thời gian dài, từ đó kích thích xu hướng sử dụng xe điện. Vào thời điểm đó, Kresch cho biết sẽ rất khó để thuyết phục các lái xe từ bỏ xe điện khi họ nhận ra chi phí thấp hơn và những lợi ích tiềm năng khác của việc lái xe điện.

