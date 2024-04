Bị 'tra tấn' không thương tiếc, pin xe điện vẫn chạy như mới

Hãng Zeekr - thương hiệu xe điện của Trung Quốc tự tin về độ an toàn của hệ thống pin lithium (LFP) do công ty tự phát triển với tên gọi Golden Brick. Zeekr cho rằng, pin Golden Brick siêu an toàn, được thử thách ở điều kiện khắc nghiệt.



Để chứng minh, Zeekr công bố video thử nghiệm, cho thấy loạt thử thách như nhấn chìm gói pin nặng 710kg dưới nước mặn trong 48 giờ, đặt trong lửa ở 1.000 độ C, làm đông ở âm 45 độ C trong 8 giờ, kéo trên đường lầy sỏi suốt 3 km.

Sau 4 bài thử này, Zeekr lắp lại pin vào xe và kết luận pin vẫn hoạt động đúng chức năng, nhưng thử thách chưa dừng lại. Hãng cho một xe lu 22 tấn lăn qua gói pin trước khi thả rơi từ độ cao 10m. Không có cháy nổ hay khói bốc ra trong suốt quá trình thử nghiệm.

Kết cấu pin mới của Zeekr, được ví như bánh mì kẹp. (Ảnh: Zeekr)

Zeekr nhấn mạnh, Golden Brick là pin thương mại đầu tiên trên thế giới có dung lượng tối ưu đạt ở mức hơn 80%. Thông thường, mức tối ưu của pin cho xe điện cũng như các thiết bị điện tử hiện nay là ở mức sạc 80%.

Cùng với đó, mẫu xe điện sedan đầu tiên của Zeekr là 007 đã được trang bị loại pin mới.

Pin có thể tối ưu dung lượng ở mức 83,7% nhờ "kết cấu bánh mì kẹp" nhỏ gọn, các tấm phân cách siêu mỏng, và thiết kế khay tích hợp.

Trước đó, vào tháng 6/2022, CATL ra mắt pin Qilin với hỗn hợp nickel, mangan và cobalt (NMC) và công nghệ cell-to-pack (CTP - kết cấu với cụm pin thỏi tạo thành khối và cụm khối tạo thành gói pin).

Pin này có dụng lượng tối ưu 72% với mật độ năng lượng 255 Wh/kg. Năm 2019, mức dung lượng tối ưu của pin CTP của CATL chỉ là 55%. Ngày nay, mức tiêu chuẩn của pin LFP là khoảng 66%.

Mẫu xe điện 007 của Zeekr sử dụng pin Golden Brick. (Ảnh: Zeekr)

Pin Golden Brick công suất sạc tối đa 500 kW. Trong mức 10-80%, pin sạc trong 15 phút có thể giúp xe đi được 500 km. Ở -10 độ C, tốc độ sạc nhanh tăng 25%.

Phần thân pin phủ lớp phim màu vàng cách điện 4000 V, tăng mức điện trở 27%. Cả khối pin chống nước với mức IPX8.

Cũng trong Zeekr Power Day, hãng công bố kế hoạch lắp đặt hệ thống sạc tham vọng. Hiện Zeekr khai thác 401 trạm sạc nhanh ở Trung Quốc với 2.261 cổng sạc. Trong 2024, Zeekr dự tính có 1.000 trạm sạc, và đến hết 2026 là 10.000.