Giả danh công an kiểm tra giấy tờ, chiếm đoạt điện thoại người đi đường

Giả danh công an yêu cầu kiểm tra giấy tờ, điện thoại và lấy lý do kiểm tra ma túy, Nguyễn Quang Thành đã chiếm đoạt điện thoại của một nam thanh niên rồi mang bán lấy 25 triệu đồng.

Công an phường Đông Hòa (TPHCM) đang điều tra Nguyễn Quang Thành về hành vi mạo danh công an để chiếm đoạt tài sản của người đi đường.

Nguyễn Quang Thành bị Công an phường Đông Hòa bắt giữ để điều tra về hành vi mạo danh công an chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an phường Đông Hòa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h20, ngày 29/7, anh N.T.T. (SN 2007, ngụ TPHCM) điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1K theo hướng từ TPHCM đi thành phố Đồng Nai. Khi đến đoạn qua khu phố Châu Thới, phường Đông Hòa, anh bị Nguyễn Quang Thành ra hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Sau khi kiểm tra và xác định anh T. có đầy đủ giấy tờ, Thành tiếp tục hỏi về việc có tham gia các hội nhóm trên mạng hay sử dụng ma túy hay không. Đối tượng sau đó yêu cầu anh T. giao điện thoại để kiểm tra, đồng thời yêu cầu nhập mật khẩu mở khóa. Tin tưởng đây là lực lượng chức năng, anh T. đã làm theo.

Chưa dừng lại, Thành tiếp tục nói sẽ có một tổ công tác khác đến kiểm tra chất ma túy trong cơ thể anh T. và khôi phục toàn bộ tin nhắn trong điện thoại nhằm phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Biết anh T. đang trên đường đến bệnh viện khám định kỳ, Thành đề nghị giữ điện thoại và đi cùng để không làm lỡ giờ khám. Anh T. đồng ý.

Sau đó, cả hai tiếp tục di chuyển trên Quốc lộ 1K về hướng thành phố Đồng Nai. Khi đến khu vực vòng xoay Siêu thị GO Tân Hiệp, lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Thành bất ngờ rẽ vào đường Lê Thoa rồi tẩu thoát cùng chiếc điện thoại.

Nghi bị đối tượng giả danh công an chiếm đoạt tài sản, anh T. đã đến cơ quan công an trình báo.

Qua điều tra, Công an phường Đông Hòa nhanh chóng xác định và bắt giữ Nguyễn Quang Thành. Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng khai đã mang chiếc điện thoại chiếm đoạt được đi bán với giá 25 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.