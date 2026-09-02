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Giá cổ phiếu hãng hàng không quốc gia Nga giảm mạnh sau lời đe dọa của ông Zelensky

Hoàng Vân
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Sàn giao dịch Moscow ghi nhận sự sụt giảm mạnh giá cổ phiếu của hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot (AFLT), sau lời đe dọa của Tổng thống Ukraine.

Giá cổ phiếu Aeroflot giảm mạnh vì rủi ro không phận Nga sau lời đe dọa của ông Zelensky - Ảnh 1.

Các hãng hàng không Nga vẫn hoạt động bình thường sau lời đe dọa của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo dữ liệu giao dịch từ Sàn giao dịch Moscow, ngay sau lời cảnh báo từ Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky về rủi ro nghiêm trọng tại không phận Nga, cổ phiếu của AFLT đã giảm từ 5,11% đến 5,34%, chạm mức thấp kỷ lục 30,36 ruble/cổ phiếu.

Những tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine, "không phận Nga đang trở nên hoàn toàn không an toàn" và sẽ "bị đóng cửa trên thực tế", đã gây ra sự hoảng loạn trên thị trường chứng khoán địa phương.

Ông Zelensky kêu gọi các hãng hàng không nước ngoài và các công ty bảo hiểm xem xét những rủi ro ngày càng tăng, do kế hoạch gia tăng mạnh số lượng UAV tấn công trong không phận Nga.

Việc sử dụng thông tin gây hấn và hăm dọa từ Ukraine nhằm trực tiếp làm suy yếu sự ổn định hậu cần, và sức hấp dẫn thương mại còn lại của các chuyến bay dân sự Nga.

Các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính nhận định, sự sụt giảm giá cổ phiếu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và chủ yếu do tâm lý.

Đến cuối phiên giao dịch, mức giảm đã được điều chỉnh, chậm lại ở khoảng 3,9%, chốt ở mức 30,82 ruble. Thị trường nhanh chóng phục hồi sau tâm lý tiêu cực ban đầu.

Hoạt động của Tập đoàn Aeroflot (bao gồm cả hãng hàng không Rossiya và hãng hàng không giá rẻ Pobeda) vẫn bình thường, dựa trên lượng hành khách nội địa ổn định và sự hỗ trợ rộng rãi của chính phủ, được bảo vệ khỏi áp lực truyền thông bên ngoài.

Ngành hàng không Nga vẫn hoạt động bình thường, bất chấp những nỗ lực tấn công cơ sở hạ tầng thường xuyên của lực lượng Ukraine.

Trong trường hợp phát hiện mối đe dọa, Bộ Quốc phòng Nga và Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang (Rosaviatsiya) sẽ thực hiện các quy trình đã được thiết lập, để tạm thời hạn chế hoạt động tại sân bay ("Kế hoạch Bảo vệ"), đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách dân sự.

Hệ thống phòng không và tác chiến điện tử bao phủ các trung tâm giao thông trọng điểm của đất nước luôn sẵn sàng cao độ, để nhanh chóng tiêu diệt bất kỳ UAV tấn công nào của đối phương.

Theo Avia-pro
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Tags

Aeroflot

Vladimir Zelensky

chứng khoán

UAV

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