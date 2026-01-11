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Giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% từ ngày 1/11

Phạm Duy/VTC News
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Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh giảm 2%, xuống còn 2.159,9 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông báo điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026. Theo đó, mức giá mới là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế VAT, giảm 2% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành.

Việc điều chỉnh được thực hiện theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 của EVN, căn cứ các quy định hiện hành về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

EVN cho biết, quyết định điều chỉnh giá được đưa ra sau quá trình rà soát, tính toán và tiết giảm tối đa chi phí. Tập đoàn đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

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EVN chính thức giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% kể từ ngày 1/11. (Nguồn: EVN).

Theo EVN, việc giảm giá điện nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ an sinh xã hội, người dân và doanh nghiệp.

Cùng với quyết định của EVN, ngày 31/10/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT quy định giá bán điện. Văn bản này quy định giá bán lẻ điện đối với các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện, áp dụng từ ngày 1/11/2026.

EVN cho biết mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của khách hàng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn.

Trước đó, sáng 31/10, trong phiên thảo luận Quốc hội về kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tác động của biến động giá cả thế giới, nhất là giá năng lượng, để thực hiện mục tiêu lạm phát 4,5% được Quốc hội đặt ra.

Các giải pháp gồm tạm ứng ngân sách cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giảm thuế, phí đối với xăng dầu; tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026 và điều hành theo hướng ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Theo Phó Thủ tướng, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã dành khoảng 64.000 tỷ đồng thực hiện các chính sách giảm thuế, phí đối với xăng dầu. Dự kiến từ tháng 11 đến hết năm 2026, Chính phủ tiếp tục dành khoảng 4.000 tỷ đồng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ 7% xuống 0%.

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“Chính phủ đang chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương rà soát, tiết giảm tối đa chi phí, hướng tới giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/3/2027”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng thông tin, việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm giá điện dự kiến tạo thêm dư địa khoảng 0,07 điểm phần trăm để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra.

Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục phối hợp các chính sách tài khóa, tiền tệ và quản lý giá, đồng thời thực hiện hiệu quả những chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp.

Tags

từ 1/11

giảm tiền điện

tiền điện

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