Ghé vườn nhãn, người phụ nữ sững sờ thấy sinh vật khổng lồ nằm bất động, hiện trường lập tức bị phong tỏa

Sinh vật khổng lồ nằm giữa vườn nhãn

Chiều 25/2/2026, vụ việc của sinh vật khổng lồ này diễn ra tại vùng giáp ranh rừng Vườn quốc gia Khao Yai của Thái Lan khiến cả giới bảo tồn và những người yêu thiên nhiên không khỏi xót xa. Một người dân đi thăm vườn nhãn của gia đình đã phát hiện thi thể một bò rừng đực trưởng thành nằm chết trong khu vườn, thi thể đã cứng lại và có nhiều dấu hiệu bất thường.

Vào sáng cùng ngày, bà Surirat Sukhlap – phụ trách khu quản lý rừng số 2 đã trình báo với chính quyền địa phương về việc phát hiện một cá thể bò rừng khổng lồ trong vườn nhãn gần chùa Wat Pa Rattanawan, thuộc xã Wang Mi, huyện Wang Nam Khiao, tỉnh Nakhon Ratchasima. Lực lượng chức năng lập tức phong tỏa hiện trường, phối hợp kiểm tra cùng kiểm lâm và đội cứu hộ từ Khu Bảo tồn động vật hoang dã Khao Phaeng Ma.

Tại vị trí cách nguồn nước không xa, họ phát hiện con vật nằm bất động với xác đã trong tình trạng cứng lại. Trên mặt đất, hàng loạt dấu chân bò rừng và một chiếc sừng bị gãy được tìm thấy, khiến các nhà chức trách đặt ra giả thuyết về một cuộc đọ sức dữ dội giữa các con đực cùng loài, có thể do tranh giành lãnh thổ hay quyền thống trị trong đàn dẫn đến thương tích rồi tử vong.

Chưa khẳng định nguyên nhân cuối cùng

Ông Chaiya Huayhongthong, Trưởng Vườn quốc gia Khao Yai, cho hay những dấu vết này củng cố giả thuyết về một cuộc giao tranh giữa các cá thể đực. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Ông Yosawat Thiansawat – Giám đốc Văn phòng Quản lý Khu Bảo tồn số 1 cho biết đã chỉ đạo khám nghiệm tử thi chi tiết ngay trong ngày để xác định chính xác nguyên nhân tử vong và loại trừ các yếu tố khác bên ngoài, chẳng hạn tai nạn hoặc tương tác với con người.

Trên mặt đất, hàng loạt dấu chân bò rừng và một chiếc sừng bị gãy được tìm thấy, khiến các nhà chức trách đặt ra giả thuyết về một cuộc đọ sức dữ dội giữa các con đực cùng loài. (Ảnh: Line)

Kết quả giám định chuyên sâu sẽ được công bố sau khi hoàn tất quy trình pháp y theo quy định. Vụ việc này một lần nữa gióng lên tiếng chuông cảnh báo về xung đột sinh cảnh giữa động vật hoang dã và đất canh tác của người dân, đặc biệt ở vùng giáp ranh các khu bảo tồn là nơi những loài như bò rừng (loài được xếp vào nhóm dễ bị tổn thương trên Sách đỏ) ngày càng thường xuyên xuất hiện gần khu dân cư hơn.

Theo Line