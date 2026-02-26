Trong quan niệm phong kiến, trinh tiết và danh dự của người phụ nữ được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng, tại chốn hậu cung, nhiều phi tần khi tắm lại để thái giám đứng bên hầu hạ, thậm chí hỗ trợ trực tiếp. Điều này dường như mâu thuẫn với chuẩn mực "nam nữ thụ thụ bất thân". Vậy vì sao họ không cảm thấy ngượng ngùng?

Trong xã hội cổ đại, việc tắm rửa của phụ nữ không đơn thuần là sinh hoạt cá nhân mà còn gắn với danh dự. Nếu bị nam giới nhìn thấy khi đang tắm, người phụ nữ có thể mang tiếng xấu cả đời. Chính vì vậy, câu chuyện phi tần để thái giám hầu tắm luôn khiến hậu thế tò mò.

Vì sao phi tần thời cổ đại lại để thái giám hầu hạ khi tắm?

Theo hồi ức của Tôn Diệu Đình – người được xem là thái giám cuối cùng của Trung Quốc, nhập cung năm 1916 và sống đến 94 tuổi thì công việc trong cung không chỉ dừng ở việc hầu hạ sinh hoạt thường ngày mà còn bao gồm cả việc hỗ trợ chủ nhân khi tắm rửa.

Tôn Diệu Đình – người được xem là thái giám cuối cùng của Trung Quốc thì công việc trong cung không chỉ dừng ở việc hầu hạ sinh hoạt thường ngày mà còn bao gồm cả việc hỗ trợ chủ nhân khi tắm rửa.

Ông từng phục vụ Hoàng hậu Uyển Dung, vị hoàng hậu cuối cùng của nhà Thanh. Theo lời kể, mỗi lần tắm của hoàng hậu đều là một quy trình cầu kỳ bao gồm cung nữ chuẩn bị nước, hương liệu, y phục; thái giám đứng bên hỗ trợ những việc nặng hoặc đòi hỏi sức lực. Bản thân hoàng hậu gần như không phải tự làm gì.

Điểm mấu chốt nằm ở thân phận của thái giám. Chính việc đã bị "tịnh thân", không còn được xem là đàn ông theo nghĩa thông thường, mới là yếu tố đặc biệt giúp thái giám trở thành người duy nhất có thể xuất hiện trong không gian riêng tư nhất của phi tần mà không bị xem là xâm phạm danh tiết.

Tắm rửa trong cung: Không chỉ là vệ sinh, mà là nghi thức

Trong hoàng cung, tắm rửa không đơn thuần để làm sạch cơ thể mà còn mang tính nghi lễ. Từ thời Đường, hình ảnh Dương Quý Phi tắm đã được thi nhân như Bạch Cư Dị đưa vào thơ ca, trở thành biểu tượng cho sự sủng ái và xa hoa chốn cung đình.

Khu vực tắm trong cung thường được xây dựng công phu, tiêu tốn lượng nước lớn và có nhiều người phục vụ. Mỗi phi tần thường có thái giám riêng phụ trách. Trước khi tắm, họ dặn dò kỹ lưỡng về vật dụng, hương liệu, nhiệt độ nước. Thái giám sẽ hỗ trợ từ lúc cởi y phục đến khi thay đồ sau khi tắm xong.

Tuy nhiên, công việc này không hề "nhàn hạ". Theo lời kể trong hồi ức của Tôn Diệu Đình, thái giám khi hầu tắm phải quỳ thấp, cúi đầu, tuyệt đối tránh ánh mắt trực diện. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể bị trách phạt nặng nề. Trong môi trường mà phi tần nắm quyền sinh sát đối với người hầu, mọi hành vi đều phải cẩn trọng tối đa.

Quyền lực của phi tần và nỗi sợ của người hầu

Dù địa vị xã hội thấp, thái giám trong cung lại nắm giữ nhiều bí mật. Chính vì vậy, các phi tần càng cần họ trung thành tuyệt đối. Một mặt, thái giám bị xem là tầng lớp dưới; mặt khác, họ lại là người thân cận nhất với chủ nhân trong những thời khắc riêng tư.

Thực tế, không phải thái giám nào cũng muốn nhận nhiệm vụ hầu tắm. Áp lực tâm lý rất lớn vì phải giữ lễ nghi, không được sai sót, không được để chủ nhân phật ý. Bởi chỉ một lời buộc tội từ phi tần cũng đủ khiến họ đánh đổi bằng tính mạng.

Ở góc nhìn khác, nhiều phi tần còn ưa chuộng thái giám vì họ có sức lực tốt, có thể thực hiện các thao tác xoa bóp, chăm sóc cơ thể trong thời gian dài. Trong một môi trường sống khép kín, nơi mọi thứ đều phục vụ cho sự hưởng thụ của tầng lớp quyền lực, việc này dần trở thành "chuẩn mực" riêng của hoàng cung.

Ngày nay, nhìn lại câu chuyện ấy, không ít người cảm thấy khó hiểu. Nhưng trong bối cảnh xã hội phong kiến, khi thân phận, quyền lực và quy tắc cung đình chi phối mọi hành vi, việc phi tần để thái giám hầu tắm không bị coi là điều phản cảm.

Với các phi tần, đó là đặc quyền của thân phận cao quý. Còn với thái giám, đó vừa là công việc mưu sinh, vừa là thử thách sinh tử giữa chốn thâm cung đầy quyền lực và nghi lễ.

Theo Sohu, Sina, 163