Vượt qua Tokyo và Singapore, một thành phố của Việt Nam lọt top 5 hạnh phúc nhất châu Á

Một thành phố của Việt Nam lọt top 5 hạnh phúc nhất châu Á

Tokyo – thành phố biểu tượng của công nghệ và nhịp sống không ngủ. Singapore – hình mẫu quy hoạch hiện đại, sạch sẽ và hiệu quả bậc nhất châu Á. Thế nhưng trong bảng xếp hạng thành phố hạnh phúc năm 2025 do Time Out công bố, cả hai cái tên đình đám này đều không đứng trong nhóm dẫn đầu. Thay vào đó, Hà Nội – một đô thị Đông Nam Á lại góp mặt trong top 5 thành phố mang lại nhiều cảm xúc tích cực nhất cho cư dân.

Theo khảo sát cuộc sống đô thị năm 2025 của Time Out với hơn 18.000 người tham gia trên toàn cầu, cư dân được hỏi về văn hóa, ẩm thực, đời sống về đêm và chất lượng sống. Đặc biệt, họ đánh giá thành phố dựa trên các tiêu chí như: nơi đây có khiến họ hạnh phúc hay không, họ có cảm thấy vui hơn so với những nơi từng sống, người dân xung quanh có lạc quan không, và cảm giác hạnh phúc ấy có gia tăng trong thời gian gần đây.

Hà Nội – một thành phố Đông Nam Á lại góp mặt trong top 5 thành phố mang lại nhiều cảm xúc tích cực nhất cho cư dân trong bảng xếp hạng do Time Out công bố năm 2025. (Ảnh: Tiền Phong)

Kết quả cho thấy Mumbai đứng đầu châu Á với 94% cư dân cảm thấy hạnh phúc. Theo sau là Bắc Kinh và Thượng Hải. Đại diện Đông Nam Á trong top 5 là Chiang Mai và Hà Nội cùng ghi nhận 88% người dân cho biết thành phố của họ mang lại nhiều niềm vui.

Trong khi đó, Tokyo chỉ có khoảng 70% cư dân nói rằng họ cảm thấy hạnh phúc với nơi mình sống, còn Singapore cũng không nằm trong nhóm dẫn đầu. Sự chênh lệch này đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: phải chăng phát triển vượt bậc về kinh tế và hạ tầng chưa đủ để đảm bảo cảm giác hạnh phúc?

Khi "hiện đại" chưa chắc đồng nghĩa với "hài lòng"

Tokyo từ lâu được xem là biểu tượng của trật tự, công nghệ và hiệu suất. Singapore nổi tiếng với môi trường sống an toàn, giao thông thuận tiện và dịch vụ công hiệu quả. Tuy nhiên, đi kèm với sự hiện đại ấy là nhịp sống nhanh, áp lực công việc cao và chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Trong khi đó, Tokyo chỉ có khoảng 70% cư dân nói rằng họ cảm thấy hạnh phúc với nơi mình sống, còn Singapore cũng không nằm trong nhóm dẫn đầu. (Ảnh: History)

Ở nhiều siêu đô thị, không gian công cộng dần trở nên đắt giá, thời gian cá nhân bị thu hẹp, và những tương tác xã hội giản dị ngày càng ít đi. Một thành phố có thể rất giàu có, nhưng nếu cư dân thường xuyên căng thẳng hoặc thiếu cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cảm giác hạnh phúc khó duy trì bền vững.

Khảo sát của Time Out cho thấy cảm nhận hạnh phúc mang tính chủ quan, nhưng lại phản ánh rõ chất lượng sống mà người dân trải nghiệm mỗi ngày. Điều này lý giải vì sao những đô thị sôi động nhất chưa chắc đã đứng đầu bảng xếp hạng.

Hà Nội – hạnh phúc đến từ nhịp sống và cảm giác thuộc về

Trong bối cảnh đó, việc Hà Nội góp mặt trong top 5 thành phố hạnh phúc nhất châu Á mang đến một góc nhìn khác về "đô thị đáng sống".

Một buổi sáng quanh Hồ Gươm, người ta dễ dàng bắt gặp cảnh người cao tuổi tập thể dục, nhóm bạn trẻ chạy bộ, khách du lịch thong thả chụp ảnh. Không gian mở, hồ nước và cây xanh tạo nên một khoảng lặng hiếm hoi giữa nhịp sống đang phát triển nhanh chóng.

Trong bối cảnh đó, việc Hà Nội góp mặt trong top 5 thành phố hạnh phúc nhất châu Á mang đến một góc nhìn khác về "đô thị đáng sống". (Ảnh: Sức khỏe đời sống)

Cuối tuần, khu vực phố đi bộ thu hút đông đảo người dân và du khách. Trẻ em vui chơi, nghệ sĩ đường phố biểu diễn, các hoạt động văn hóa diễn ra tự nhiên mà không quá phô trương. Ở khu Phố cổ Hà Nội, những quán ăn nhỏ, tiệm cà phê vỉa hè và cửa hàng lâu năm vẫn giữ được nét riêng, tạo cảm giác gần gũi cho cả người địa phương lẫn du khách.

Ẩm thực cũng là một yếu tố quan trọng. Từ bát phở buổi sáng đến ly trà đá vỉa hè, chi phí cho những trải nghiệm ấy ở Hà Nội vẫn tương đối dễ tiếp cận so với nhiều đô thị lớn trong khu vực. Điều này giúp cư dân và du khách có thể tận hưởng cuộc sống hàng ngày mà không quá áp lực về tài chính.

Theo kết quả khảo sát, nhiều người dân Hà Nội đồng tình với nhận định rằng họ tìm thấy niềm vui trong những trải nghiệm thường nhật và cảm thấy người xung quanh lạc quan. Đây có thể là yếu tố then chốt giúp thành phố vượt qua nhiều trung tâm toàn cầu về cảm nhận hạnh phúc.

Góc nhìn du lịch: Một thành phố dễ hòa nhập

Từ góc độ du lịch, "thành phố hạnh phúc" không chỉ là nơi cư dân cảm thấy hài lòng, mà còn là nơi du khách có thể nhanh chóng hòa nhập. Hà Nội không quá xa lạ hay khó tiếp cận. Du khách có thể dễ dàng tham gia vào nhịp sống địa phương, từ việc thưởng thức món ăn đường phố đến dạo bộ, trò chuyện hay tham gia các sự kiện cộng đồng.

So với những siêu đô thị có phần khép kín hoặc đắt đỏ, Hà Nội mang đến cảm giác cởi mở hơn. Chính sự giao thoa giữa lịch sử và hiện đại, giữa nhịp sống sôi động và những khoảng lặng bên hồ, đã tạo nên bản sắc riêng cho thành phố.

Từ góc độ du lịch, "thành phố hạnh phúc" không chỉ là nơi cư dân cảm thấy hài lòng, mà còn là nơi du khách có thể nhanh chóng hòa nhập. (Ảnh: Trang Thông tin đối ngoại)

Trong danh sách 20 thành phố hạnh phúc nhất thế giới năm 2025 do Time Out công bố, Hà Nội xếp thứ 17 – một vị trí đáng chú ý đối với một đô thị đang phát triển nhanh. Thành phố có thể còn đối mặt với nhiều thách thức về hạ tầng hay môi trường, nhưng kết quả khảo sát cho thấy người dân vẫn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống thường ngày.

Vượt qua Tokyo và Singapore về cảm nhận hạnh phúc, Hà Nội không chỉ ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch châu Á mà còn gợi mở một định nghĩa khác về sự đáng sống: nơi con người có thể chậm lại, kết nối và tận hưởng những điều giản dị. Đôi khi, hạnh phúc không nằm ở những công trình cao nhất hay trung tâm thương mại lớn nhất, mà ở cảm giác được thuộc về một thành phố mỗi ngày.

Theo Time Out, UBND thành phố Hà Nội, Báo Chính phủ