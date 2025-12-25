GDP tăng trưởng rất tốt, đồng tiền của nước này vẫn vào top hoạt động kém nhất châu Á

Việc thiếu tiến triển trong thỏa thuận thương mại Mỹ-Ấn, cùng với dòng vốn nước ngoài liên tục chảy ra, đã gây áp lực lên đồng rupee Ấn Độ trong năm nay, khiến nó trở thành đồng tiền hoạt động kém nhất châu Á.

Theo dự báo của Nomura và S&P Global Market Intelligence, nền kinh tế lớn thứ năm thế giới có thể chứng kiến đồng tiền của mình giảm xuống còn 92 rupee/1 USD vào cuối tháng 3 tới đây, và điều này phần lớn phụ thuộc vào một thỏa thuận thương mại với Mỹ.

"Chúng tôi tin rằng đồng rupee hiện đang bị định giá thấp và dự kiến sẽ có sự điều chỉnh sau khi có thêm thông tin rõ ràng hơn về thỏa thuận thương mại Mỹ-Ấn Độ", Hanna Luchnikava-Schorsch, người đứng đầu bộ phận kinh tế châu Á-Thái Bình Dương của S&P Global Market Intelligence, cho biết.

Đơn vị thuộc S&P Global dự kiến một thỏa thuận thương mại sẽ đạt được trong vòng sáu tháng tới.

Ấn Độ nằm trong số các quốc gia chịu thuế quan cao nhất thế giới, ở mức 50% - mức thuế cao hơn cả thuế quan đối với Trung Quốc - trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa New Delhi và Washington vẫn đang kéo dài.

Sau khi thuế quan cao có hiệu lực vào tháng 8, xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ đã giảm gần 12% trong tháng 9 và 8,5% trong tháng 10, mặc dù đã phục hồi mạnh mẽ trong tháng 11, tăng 22,6%.

Rủi ro kinh tế chính là Ấn Độ có thể mất đà chuyển dịch chuỗi cung ứng từ các công ty chủ yếu phục vụ thị trường Mỹ, do mức thuế quan cao kéo dài, theo Sonal Varma, nhà kinh tế trưởng của Nomura phụ trách Ấn Độ và châu Á (trừ Nhật Bản).

"Tình trạng bất ổn kéo dài đã dẫn đến dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy ra ngoài, và đồng rupee yếu hơn có thể ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu và lạm phát", bà nói thêm.

Tuy nhiên, đồng rupee yếu có thể giúp hàng xuất khẩu cạnh tranh hơn, đồng thời tốc độ tăng giá thấp trong nước cũng cho phép nước này hấp thụ tác động của lạm phát nhập khẩu do sự mất giá tiền tệ.

Đầu tháng, đồng tiền Ấn Độ đã vượt mốc 90 rupee/1 USD, một tín hiệu tâm lý quan trọng. Tuy nhiên, chỉ chưa đến 15 phiên giao dịch, đồng tiền đã này vượt qua mốc 91 rupee/1 USD.

Các nhà đầu tư toàn cầu đã có cái nhìn bi quan về Ấn Độ trong phần lớn năm nay, với dòng vốn ròng chảy ra hơn 10 tỷ đô la trên tất cả các loại hình đầu tư tính đến thời điểm hiện tại, theo dữ liệu từ công ty lưu ký chứng khoán NSDL.

Lý do chính khiến đồng rupee giảm giá không phải là thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ, vì dự kiến con số này sẽ ở mức có thể kiểm soát được là 1%-1,5%, theo Somnath Mukherjee, Giám đốc đầu tư kiêm đối tác quản lý cấp cao tại ASK Private Wealth, trả lời chương trình "Inside India" của CNBC.

Ông nói thêm rằng đồng rupee sẽ tiếp tục chịu áp lực cho đến khi dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy ra đảo chiều.

Dòng vốn chảy ra đặc biệt mạnh ở thị trường chứng khoán Ấn Độ, với các nhà đầu tư danh mục nước ngoài là người bán ròng tính đến thời điểm hiện tại, rút gần 18 tỷ đô la tính đến ngày 19 tháng 12.

"Sự mất giá của đồng rupee là con dao hai lưỡi đối với các nhà đầu tư nước ngoài," ông Luchnikava-Schorsch nhận định.

Bà cho rằng, mặc dù đây có thể là "điểm vào lệnh tốt cho cổ phiếu Ấn Độ", nhưng các nhà đầu tư sẽ đánh giá tác động tiêu cực của "sự suy yếu kéo dài của đồng rupee và sự bất ổn trong chính sách thương mại", tình hình tài chính chính phủ và triển vọng tăng trưởng chung.

Ấn Độ vẫn giữ phong độ tăng trưởng﻿

Ngân hàng trung ương Ấn Độ, sau khi tái khẳng định chính sách để thị trường tự quyết định tỷ giá hối đoái trong cuộc họp chính sách tiền tệ hồi đầu tháng, được cho là đã can thiệp "mạnh mẽ" để kiềm chế sự trượt giá của đồng tiền này.

Ấn Độ tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới vào năm 2025, với dự báo tăng trưởng GDP khoảng 6,6% trong năm tài khóa hiện tại, theo báo cáo World Economic Outlook của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Đây là mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với trung bình toàn cầu và phản ánh sức mạnh nội tại của một nền kinh tế dân số lớn hơn 1,4 tỷ người, với thị trường tiêu dùng nội địa mạnh và đóng góp lớn từ dịch vụ.

Báo cáo của IMF cho biết tăng trưởng kinh tế Ấn Độ được hỗ trợ bởi tiêu dùng tư nhân vững mạnh, hoạt động sản xuất và dịch vụ ổn định, bất chấp những tác động từ thuế quan và rủi ro toàn cầu. IMF còn dự báo mức tăng trưởng này sẽ duy trì quanh 6,2%–6,6% trong các năm tới.

Quy mô GDP danh nghĩa của Ấn Độ hiện được ước tính ở mức khoảng 4,2 nghìn tỷ USD vào năm 2025, xếp thứ tư trên thế giới theo các số liệu xếp hạng kinh tế quốc tế, trong khi GDP theo sức mua tương đương (PPP) đạt khoảng 17,6 nghìn tỷ USD.

Mặc dù nền kinh tế này vẫn phải đối mặt với thách thức như thuế quan từ các đối tác thương mại và cần cải cách sâu rộng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, nhiều tổ chức quốc tế đều nhận định rằng Ấn Độ vẫn là một động lực chính trong tăng trưởng khu vực và toàn cầu trong giai đoạn 2025–2026.