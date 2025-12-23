Toà nhà ở TP HCM lắp pin mặt trời cung cấp điện cho thiết bị điều hoà

Daikin Air Tower tọa lạc tại số 10 Công trường Quốc tế, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh , không chỉ là nơi làm việc mà còn là trung tâm trình diễn các giải pháp không khí tiên tiến, nơi mỗi không gian được “may đo” để đạt đến sự thoải mái lý tưởng.

Công trình nhận 3 chứng nhận ở cấp độ cao nhất về công trình xanh: Platinum (Bạch Kim) – từ các tổ chức uy tín toàn cầu: LEED (Mỹ), và LOTUS (Việt Nam). Đối với chứng nhận quốc tế WELL (Mỹ), dự án hiện đang ở giai đoạn thẩm định cuối cùng và dự kiến sớm nhất trong tuần này cũng sẽ được công nhận ở cấp độ Bạch kim.

Về năng lượng, hệ thống điện mặt trời được trang bị trên tầng mái có công suất 73,2 kW được lắp đặt và vận hành độc lập cung cấp điện cho các thiết bị Điều hòa không khí, tạo ra năng lượng tái tạo khoảng 6% tổng nhu cầu điện của tòa nhà. Bên cạnh đó, các giải pháp kiến trúc với thiết kế lam chắn ống ngang không chỉ là biểu tượng của Daikin, mà còn có tác dụng che nắng và giảm nhiệt cho các bức tường bên ngoài. Nhờ đó, hệ thống HVAC tiêu thụ ít năng lượng hơn bằng cách giảm nhu cầu chiếu sáng nhân tạo và làm mát, góp phần tiết kiệm khoảng 4% tổng mức năng lượng.

Toàn bộ hệ thống điều hòa không khí của Daikin Air Tower được trang bị những công nghệ tiên tiến và mới nhất của Daikin trên toàn cầu nhằm đảm bảo cân bằng tối ưu giữa tiêu thụ năng lượng và chất lượng không khí trong nhà (IAQ) trong điều kiện vận hành thực tế. Tòa nhà sử dụng hệ thống HVAC Hybrid độc đáo với sự kết hợp Chiller từ tính và VRV X Max thế hệ mới nhất giúp mang lại hiệu suất vượt trội và tiết kiệm điện năng. Về chất lượng không khí, tòa nhà áp dụng hệ thống thông gió có kết hợp với lọc MERV13 và đèn UV Coil điều khiển theo nhu cầu dựa trên nồng độ CO₂, cho phép điều chỉnh lưu lượng gió tươi linh hoạt và theo mật độ người sử dụng và luôn đảm bảo không khí sạch, đảm bảo sức khỏe người dùng. Với việc 100% tòa nhà thuộc sở hữu và vận hành bởi Daikin, tất cả được điều khiển bởi AI Marutto – nền tảng trí tuệ nhân tạo do Daikin phát triển, tự động phân tích dữ liệu IAQ, tải lạnh và hành vi người dùng để tối ưu năng lượng và comfort theo thời gian thực.

Daikin Air Tower cũng triển khai tái sử dụng nước ngưng từ hệ thống HVAC và nước mưa cho các mục đích tưới cây và xả bồn vệ sinh, giúp giảm nhu cầu sử dụng nước sạch và bảo tồn nguồn tài nguyên nước sạch. Đối với chất thải thì thực tế, trên 98% chất thải xây dựng được phân loại và xử lý đúng quy trình. Các vật liệu hoàn thiện được ưu tiên lựa chọn theo tiêu chí VOC thấp, góp phần giảm phát thải hợp chất hữu cơ bay hơi và nâng cao chất lượng không gian làm việc.