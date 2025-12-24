Lộ diện "tinh hoa" mang về hơn 8 tỷ USD cho Việt Nam

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong nửa đầu tháng 12/2025, xuất khẩu rau quả đạt gần 400 triệu USD, đưa tổng kim ngạch từ đầu năm đến giữa tháng 12 lên 8,2 tỷ USD. Trên cơ sở đà xuất khẩu này, Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) ước tính kim ngạch cả tháng 12/2025 đạt khoảng 795 triệu USD, qua đó đưa tổng xuất khẩu rau quả cả năm lên khoảng 8,59 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2024.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu rau quả cả năm 2025 ước đạt khoảng 3 tỷ USD. Như vậy, ngành rau quả Việt Nam xuất siêu hơn 5,5 tỷ USD - mức thặng dư thương mại rất cao, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của ngành trong cơ cấu xuất khẩu nông sản.

Trong 11 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt gần 5 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ và chiếm tới 64% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.

Đáng chú ý, dù chịu tác động từ chính sách thuế quan, xuất khẩu rau quả sang thị trường Mỹ vẫn ghi nhận mức tăng trưởng rất cao, lên tới 56% trong 11 tháng, đạt kim ngạch khoảng 500 triệu USD. Bên cạnh đó, nhiều thị trường khác cũng duy trì kim ngạch từ trên 100 triệu USD trở lên như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan…, cho thấy dư địa mở rộng thị trường của rau quả Việt Nam ngày càng rõ nét.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), đầu năm 2025, xuất khẩu rau quả gặp nhiều khó khăn, đặc biệt từ thị trường Trung Quốc do các hàng rào kỹ thuật liên quan đến sản phẩm xuất khẩu chủ lực là sầu riêng. Chính sách thuế quan của Mỹ cũng tạo ra những tác động nhất định.

Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc linh hoạt của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng nỗ lực thích ứng của doanh nghiệp, kim ngạch xuất khẩu rau quả vẫn tăng tốc mạnh trong nửa cuối năm, lập kỷ lục mới.

Vẫn theo ông Đặng Phúc Nguyên, sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm xuất khẩu trái cây, là yếu tố quan trọng giúp xuất khẩu rau quả duy trì tăng trưởng và có năm thứ ba liên tiếp lập kỷ lục.

Từ mức 3,34 tỷ USD năm 2022, lên 5,6 tỷ USD năm 2023 và 7,2 tỷ USD năm 2024, ngành rau quả đã có bước tiến dài để lần đầu tiên vượt mốc 8,5 tỷ USD trong năm 2025, tạo tiền đề hướng tới những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.