Gặp lại người yêu cũ trong đám cưới, sau 1 phút bốc đồng ở nhà vệ sinh nữ, tôi hối hận tột cùng

Tôi không biết vì sao mình lại xúc động đến thế.

Tôi gặp lại người yêu cũ trong đám cưới của một người bạn học cùng thời cấp 3. Thật ra trước hôm đó tôi đã biết anh cũng được mời, nhưng vì đã gần 10 năm không gặp nên tôi nghĩ đó chỉ là một cuộc hội ngộ bình thường. Tôi còn tự tin rằng mình đã quên anh từ lâu rồi. Thế nhưng khi anh bước vào sảnh tiệc, mặc chiếc sơ mi đơn giản, nở nụ cười quen thuộc và gật đầu chào tôi từ xa, tôi mới nhận ra có những người tưởng đã đi qua cuộc đời mình nhưng chỉ cần xuất hiện trở lại là mọi cảm xúc cũ lập tức thức dậy.

Điều trớ trêu là tôi lại được xếp ngồi ngay cạnh anh. Ban đầu cả hai chỉ xã giao vài câu hỏi thăm về công việc và cuộc sống. Anh hỏi tôi dạo này thế nào, tôi hỏi anh công việc có thuận lợi không. Mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng càng nói chuyện, tôi càng thấy khoảng cách của gần 10 năm dường như biến mất. Những kỷ niệm thời học sinh liên tục được bạn bè nhắc lại. Những lần đi học thêm cùng nhau, những buổi chiều đạp xe vòng quanh thị trấn, những lá thư tay vụng về của tuổi mới lớn. Có lúc cả bàn cùng nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể, tôi quay người hơi vội nên vô tình chạm vào cánh tay anh. Chỉ là một va chạm rất nhẹ nhưng tim tôi bỗng đập nhanh bất thường. Tôi ghét phải thừa nhận điều đó nhưng sự thật là tôi vẫn còn xúc động khi ở gần anh.

Sau tiệc cưới, một nhóm bạn rủ nhau đi cà phê để ôn chuyện cũ. Tôi vốn định từ chối vì hôm sau còn phải đi làm sớm nhưng rồi lại đổi ý. Có lẽ sâu trong lòng, tôi muốn được ngồi thêm một chút với anh. Quán cà phê hôm đó rất đông. Cả nhóm ngồi nói chuyện rôm rả, hết chuyện lớp học đến chuyện thầy cô rồi chuyện công việc hiện tại. Trong lúc mọi người cười đùa, tôi và anh thỉnh thoảng lại nhìn nhau. Những ánh mắt ấy khiến tôi có cảm giác như mình đang quay lại thời 17 tuổi.

Đến giữa buổi, tôi đứng dậy đi vệ sinh. Khi vừa đi ra hành lang, tôi gặp anh cũng đang đứng một mình ở đó. Chúng tôi lại trò chuyện. Anh bảo lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như hôm nay. Tôi không biết vì sao mình lại xúc động đến thế. Có thể vì ký ức quá đẹp. Cũng có thể vì tôi luôn nghĩ nếu ngày đó cả hai trưởng thành hơn một chút thì mọi chuyện đã khác.

Ảnh minh họa

Trong khoảnh khắc bốc đồng ấy, tôi kéo anh vào góc khuất gần khu vực nhà vệ sinh nữ rồi chủ động hôn anh. Đó không phải nụ hôn của tình yêu hiện tại mà giống như một sự tiếc nuối dành cho quá khứ. Tôi biết nghe thật ngớ ngẩn nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không suy nghĩ được gì. Tôi chỉ cảm thấy mình muốn làm như vậy. Anh không từ chối. Cũng không nói gì. Sau vài giây ngắn ngủi, cả hai lặng lẽ quay trở lại bàn cà phê như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi ngồi xuống ghế mà tim vẫn còn đập rất mạnh. Một phần thấy hồi hộp, một phần thấy có lỗi với chính bản thân vì hành động quá cảm tính. Nhưng cú sốc thực sự đến chỉ vài phút sau. Một người bạn trong nhóm nhìn sang anh rồi hỏi đùa sao hôm nay không đưa vợ đi cùng? Tôi sững người. Tưởng mình nghe nhầm, tôi quay sang nhìn anh. Anh cười gượng. Một người khác lại tiếp lời rằng vợ anh bận chăm con nhỏ nên không tham gia được. Lúc ấy tôi cảm thấy như có ai đó dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu mình.

Tôi hoàn toàn không biết anh đã kết hôn. Từ lúc gặp lại đến giờ, anh chưa từng nhắc đến chuyện đó. Còn tôi vì quá mải chìm trong những cảm xúc cũ nên cũng không hỏi. Tôi ngồi thêm khoảng 10 phút rồi lấy cớ có việc phải về trước. Trên đường lái xe về nhà, tôi thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu với chính mình. Tôi không trách anh hoàn toàn, bởi người hành động trước là tôi. Nhưng điều khiến tôi day dứt là tôi đã để vài giờ gặp lại người cũ làm mình mất đi sự tỉnh táo. Những ký ức đẹp của tuổi trẻ vốn nên được giữ nguyên trong quá khứ. Chỉ tiếc là tôi đã nhận ra điều đó quá muộn, sau một nụ hôn mà đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn không biết mình nên coi đó là một sai lầm nhất thời hay là bài học đắt giá nhất về việc đừng bao giờ nhầm lẫn giữa ký ức và hiện thực, tôi nên làm thế nào?