Gần nửa triệu khách ở miền Trung - Tây Nguyên bị mất điện

Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung, đợt mưa lớn, ngập lụt trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng trên diện rộng, khiến 1,15 triệu khách hàng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên bị mất điện và hơn 13.500 trạm biến áp phân phối ngừng hoạt động.

Đến nay, các đơn vị điện lực đã khôi phục cấp điện cho 664.249 khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; đồng thời đưa vào vận hành trở lại 8.213 trạm, còn 5.306 trạm đang trong tình trạng ngừng hoạt động, với công suất ước tính bị mất khoảng 251,5 MW.

Hiện, vẫn còn 492.252 khách hàng tại các khu vực ngập sâu, sạt lở chưa thể được cấp điện trở lại. Trong đó, Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất, với hơn 245.800 khách hàng và 2.387 trạm biến áp chưa thể khôi phục điện.

Tại Gia Lai, vẫn còn gần 65.600 khách hàng và 918 trạm bị gián đoạn. Riêng Khánh Hòa hiện còn 180.708 khách hàng chưa được cấp điện trở lại.

Đến sáng 21/11, vẫn còn gần nửa triệu khách hàng ở miền Trung - Tây Nguyên mất điện.

Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết, do lượng nước đổ về lớn, số lượng hồ chứa xả điều tiết vẫn duy trì ở mức rất cao. Hiện tại, có 93/122 hồ đang xả (tăng 3 hồ so với ngày trước đó), trong đó, miền Bắc 31 hồ, miền Trung 46 hồ và miền Nam 16 hồ. NSMO cùng các điều độ miền vẫn đang phối hợp chặt chẽ với nhiều đơn vị để khôi phục cấp điện.

Lực lượng ứng trực vẫn đang được huy động tối đa để kiểm tra, xử lý sự cố, đưa điện trở lại an toàn và nhanh nhất, đặc biệt là ở những vùng còn ngập sâu, sạt lở.

Trong bối cảnh mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu toàn hệ thống tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả.

EVN chỉ đạo các nhà máy thủy điện Ialy, Sê San; các Ban Quản lý dự án điện 1, 2, 3; Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3; Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia; các Tổng công ty Điện lực miền Bắc - miền Trung - miền Nam; cùng các đơn vị viễn thông, truyền thông thuộc EVN triển khai lực lượng hỗ trợ khu vực Trung bộ.

EVN yêu cầu người đứng đầu các đơn vị trực tiếp chỉ đạo với tinh thần quyết liệt cao nhất, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong mọi tình huống, đặc biệt tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản, sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống người dân.