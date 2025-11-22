Siêu phẩm đó chính là SOLARIS - Xe máy năng lượng mặt trời tự sạc đầu tiên trên thế giới.

Ảnh: MASK Architects

“Trong một thế giới mà giao thông vận tải được định hình, hạn chế và kiếm tiền dựa trên sự phụ thuộc vào nhiên liệu và cơ sở hạ tầng sạc, SOLARIS sẽ phá vỡ hoàn toàn vòng luẩn quẩn này”, MASK Architects cho biết trong một thông cáo báo chí cuối tháng 11/2025.

SOLARIS là một cỗ máy hoàn toàn độc lập, trong đó người dùng không còn bị ràng buộc với các trạm xăng, lưới điện hay mạng lưới sạc thương mại.

SOLARIS tự tạo ra năng lượng, ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, mang đến cho người lái sự tự do hoàn toàn khỏi các hệ thống di động truyền thống và cung cấp một giải pháp thay thế triệt để cho mô hình thương mại toàn cầu đã thống trị lĩnh vực di chuyển trong hơn một thế kỷ.

Ảnh: MASK Architects

Không giống như những chiếc xe máy điện thông thường phải dựa vào phích cắm sạc và trạm sạc bên ngoài, SOLARIS được MASK Architects (Ý) thiết kế để trở thành một chiếc máy tự sạc.

Sự thay đổi cơ bản này định nghĩa lại mối quan hệ giữa người lái, máy móc và môi trường, khởi đầu cho sự thay đổi trong các yêu cầu vận hành tiêu chuẩn của xe điện.

Sạc không cần phích cắm

Chiếc xe, được thiết kế bởi Öznur Pınar Cer và Danilo Petta, hoạt động bằng năng lượng được tạo ra bên trong.

Cấu hình này nhằm mục đích loại bỏ nhu cầu về các trạm sạc bên ngoài, nguồn nhiên liệu hoặc kết nối với lưới điện.

Mục đích là cung cấp khả năng di chuyển không bị hạn chế bởi việc tiếp cận cơ sở hạ tầng năng lượng đã được thiết lập.

Ảnh: MASK Architects

Công nghệ cốt lõi của SOLARIS bao gồm các tế bào quang điện tích hợp vào cấu trúc xe máy. Các tế bào này được thiết kế để chuyển đổi ánh sáng thành năng lượng điện. Hệ thống được thiết kế để hoạt động trong nhiều điều kiện ánh sáng ban ngày khác nhau, đảm bảo thu thập năng lượng liên tục trong suốt quá trình vận hành.

Cơ chế triển khai làm tăng bề mặt sạc năng lượng mặt trời

Một đặc điểm cơ học quan trọng của thiết kế này là cơ chế sạc có thể triển khai. Khi xe không di chuyển, cơ chế này sẽ mở rộng, tăng diện tích bề mặt có thể thu thập năng lượng mặt trời. Sự mở rộng này có thể tăng diện tích thu năng lượng lên đến 150% so với bề mặt chính của xe máy.

Ảnh: MASK Architects

Cơ chế triển khai này giúp nạp điện cho pin dễ dàng hơn khi xe máy vừa di chuyển vừa đứng yên. Quá trình tạo điện liên tục, tự duy trì này nhằm mục đích giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động thường gặp khi sạc xe điện thông thường.

Phù hợp với những khu vực thiếu cơ sở hạ tầng

SOLARIS mang đến một giải pháp di chuyển tiềm năng phù hợp với những môi trường có cơ sở hạ tầng hạn chế.

Ảnh: MASK Architects

Vì hoạt động không phụ thuộc vào mạng lưới điện hoặc nhiên liệu đã được thiết lập, phương tiện này có thể thiết thực để sử dụng ở những vùng xa xôi hoặc những nơi mà việc phát triển cơ sở hạ tầng còn hạn chế hoặc không mong muốn.

Đối với các đơn vị thương mại, việc loại bỏ chi phí tiêu thụ năng lượng bên ngoài mang lại lợi thế vận hành.

Thiết kế "hòa hợp" với tự nhiên

Ảnh: MASK Architects

Thiết kế thẩm mỹ kết hợp phương pháp mô phỏng sinh học, đặc biệt thể hiện rõ ở cấu trúc cánh có thể triển khai, gợi nhớ đến loài chuồn chuồn và đôi cánh của nó.

SOLARIS không chỉ có hình dáng "hòa hợp" với tự nhiên mà năng lượng để duy trì nó cũng từ tự nhiên.