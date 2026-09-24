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Gần 71% xe taxi chạy điện

Ban Thời sự
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Sau 4 năm triển khai chương trình chuyển đổi năng lượng xanh, gần 71% taxi tại Việt Nam đã sử dụng điện, cùng hơn 23% xe bus dùng năng lượng xanh.

- Ảnh 1.

Ảnh: VTV

Đã có nhiều chuyển biến rõ rệt trong mục tiêu xanh hóa giao thông, sau 4 năm thực hiện Quyết định 876 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, số lượng phương tiện sử dụng năng lượng xanh liên tục gia tăng, đặc biệt là xe đạp điện, ô tô điện.

Hiện đã có hơn 6% phương tiện điện trong tổng số hơn 6,3 triệu xe. Gần 71% taxi là phương tiện chạy năng lượng điện, hơn 23% xe bus dùng năng lượng xanh. Cả nước đã có hơn 15.000 trạm sạc xe điện.

Căn cứ trên tốc độ phát triển phương tiện, nhu cầu điện bổ sung cho giao thông dự báo đến năm 2030 cần từ 3 đến 4 tỷ kWh/năm.

Công an đề nghị tất cả chủ phương tiện vi phạm có biển số sau khẩn trương đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

năng lượng xanh

Giao thông vận tải

trạm sạc xe điện

xe điện

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