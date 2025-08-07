Gần 700 căn nhà ở xã hội sắp được tung ra thị trường, rẻ nhất chỉ 470 triệu đồng/căn

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa nhận được báo cáo về việc bán, cho thuê nhà ở xã hội dành cho công nhân tại lô CT3, CT4, khu đô thị mới thị trấn Nếnh (nay là phường Nếnh).

Chủ đầu tư dự án này là liên danh Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bền vững Evergreen Bắc Giang.

Theo đó, dự án có 616 căn nhà ở xã hội để bán gồm studio, 1 - 3 phòng ngủ với diện tích 28 - 70 m2. Giá bán dự kiến 16,8 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Đây là mức giá chưa phê duyệt giá bán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Với mức giá này, căn rẻ nhất của dự án chỉ tương ứng 470 triệu đồng, căn đắt nhất là gần 1,2 tỷ đồng/căn.

Quỹ nhà cho thuê có 344 căn với giá tạm tính là 101.000 đồng/m2/tháng. Người thuê cần trả tiền cả căn khoảng 2,8 - 7 triệu đồng. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 17/7 đến 30/12.

Phối cảnh một dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh.

Khu nhà ở xã hội tại lô CT3, CT4 có tổng diện tích hơn 2ha. Công trình này trước đó thuộc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư. Dự án có quy mô dân số khoảng 8.000 người.

Công trình gồm các hạng mục: Nhà ở xã hội cao tầng; sân, đường, cây xanh, cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà trong phạm vi ranh giới dự án hoàn chỉnh đồng bộ.

Dự án gồm 6 khối nhà chung cư cao 20 tầng, có một hầm. Trong đó, có 5 tòa nhà xã hội với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 114.000 m2 và một tòa nhà ở thương mại với diện tích sàn gần 30.000 m2.

Hệ thống kỹ thuật công trình gồm hệ thống cấp điện, chống sét, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, thông gió, phòng cháy chữa cháy. Công trình này xây dựng 2 nhà sinh hoạt cộng đồng tập trung trên 2 lô đất CT3, CT4.

Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà gồm có sân đường, cây xanh, cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (gồm trạm biến áp, cấp điện, chiếu sáng, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, thông tin liên lạc).

Bên trong một căn hộ tại Khu nhà ở xã hội Viglacera (Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh).

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 71 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích đất khoảng 255 ha. Các dự án khi hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng 9,12 triệu m2 sàn với khoảng 102.390 căn hộ.

Trong số này có 26 dự án đã hoàn thành, 5 dự án hoàn thành một phần với tổng số 20.726 căn hộ. 45 dự án còn lại đang được thực hiện; tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng.

Gần đây nhất, Bắc Ninh đã công bố Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội phường Đại Phúc. Dự án có quy mô 368 căn hộ, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 563 tỷ đồng.

Giá bán một số dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh dao động 7,7 - 15,6 triệu đồng/m2.