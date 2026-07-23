Gần 30.000 người Việt mua VinFast VF 2: Hùa theo số đông hay nhu cầu thật?

Khoảng cách giữa việc dắt một chiếc xe tay ga đắt tiền ra đường giữa trời mưa rét và việc chốt cọc một chiếc ô tô đô thị đã được VF 2 thu hẹp đáng kể. Chuyên gia Đoàn Anh Dũng sẽ chia sẻ rõ cách VinFast thay đổi hành vi "xuống tiền" của người Việt.

Cách đây vài tuần, VinFast tạo nên một cú hích khi công bố mức giá gây sốc cho VF 2 chỉ 188 triệu đồng, chính thức soán ngôi mẫu xe điện rẻ nhất từ tay đàn anh VF 3. Ngay lập tức, dư luận bùng nổ xen lẫn hoài nghi. Liệu một chiếc xe mang thiết kế quá thực dụng, gầm thấp, bánh nhỏ, thiếu đi hiệu ứng "wow" sành điệu như VF 3 có đủ sức tạo nên bất ngờ, hay sẽ sớm chìm vào quên lãng?

VinFast VF 2 nhận gần 29.000 cọc sau 3 ngày mở bán. Ảnh: VinFast

Thế nhưng, những con số 28.742 đơn đặt cọc cho VF 2 trong 3 ngày đầu mở bán đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Con số này không kém cạnh mức gần 28.000 đơn sau 66 giờ của "hiện tượng" VF 3 vào năm ngoái. Vậy bí quyết nào đã biến một sản phẩm được nhiều người nói là giá rẻ, ít “option” thành thỏi nam châm hút khách đến vậy?

Không dừng lại ở ánh hào quang của những con số, cuộc “đối đầu” ngầm giữa VF 2 và VF 3 còn mở ra nhiều câu hỏi thú vị khác. Liệu xu hướng di chuyển bằng mini car có thực sự trở thành tương lai tất yếu của đô thị, hay đây chỉ là một trào lưu nhất thời trước khi vấp phải những rào cản về hạ tầng giao thông khi lượng ô tô tăng đột biến?

Toàn bộ bức tranh đa chiều, những góc khuất chưa từng được bật mí và lời cảnh báo sắc sảo từ chuyên gia Đoàn Anh Dũng đều được tiết lộ ở video bên dưới.



