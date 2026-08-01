Gần 2 năm nghỉ livestream do vấn đề sức khỏe, nữ streamer quyết định trở lại với một món quà táo bạo dành tặng fan

Nữ streamer Hàn Quốc vừa bất ngờ khiến người hâm mộ xôn xao khi tuyên bố sẽ thay đổi và trở lại theo một cách hoàn toàn mới. Đánh dấu cột mốc đặc biệt này là bộ ảnh bikini ngọt ngào nhưng không kém phần gợi cảm, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Nữ streamer xinh đẹp nổi đình đám Hàn Quốc

V0RA KIM là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng Hàn Quốc. Không chỉ sở hữu ngoại hình trong trẻo, dễ thương, cô còn được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như tác giả webtoon, giám đốc nghệ thuật và ca sĩ chuyên thực hiện các bản cover. Chính sự đa tài cùng phong cách gần gũi đã giúp cô xây dựng lượng người theo dõi đông đảo trên nhiều nền tảng.

Tuy nhiên, khoảng hai năm trở lại đây, V0RA KIM gần như không còn xuất hiện trong các buổi livestream. Theo chia sẻ của chính cô, việc phải sử dụng thuốc điều trị trong thời gian dài đã khiến cơ thể bị sưng phù nghiêm trọng. Sự thay đổi ngoại hình khiến nữ streamer mất đi sự tự tin, từ đó quyết định tạm dừng các hoạt động phát sóng trực tiếp.

Mới đây, V0RA KIM đã lần đầu trải lòng về quãng thời gian này. Cô cho biết bản thân không muốn tiếp tục sống trong sự mặc cảm và muốn tìm lại động lực để thay đổi. Một trong những lý do thôi thúc cô chính là quyết tâm giảm cân, lấy lại sự tự tin và mạnh dạn đối diện với người hâm mộ sau thời gian dài vắng bóng.

Bản dịch tạm thời từ Google.

Đi cùng lời chia sẻ ấy là bộ ảnh bikini đầu tiên trong sự nghiệp. Nữ streamer cho biết đây là trải nghiệm hoàn toàn mới và cũng là món quà cô muốn gửi tới những người đã luôn kiên nhẫn chờ đợi mình. Theo lời kể, ban đầu cô khá lo lắng, nhưng nhờ sự động viên của người chị thân thiết trong buổi chụp, V0RA KIM đã tự tin hoàn thành bộ ảnh.

Bộ ảnh táo bạo, đánh dấu màn trở lại mạnh mẽ

Bộ ảnh mang tông màu hồng chủ đạo với phong cách ngọt ngào, trẻ trung. V0RA KIM diện bộ bikini họa tiết dâu tây kết hợp cùng những đạo cụ như ly sữa lắc, quả bóng ánh kim hay chiếc bánh kem nhỏ, tạo nên tổng thể vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Thay vì lựa chọn phong cách quá táo bạo, cô hướng đến hình ảnh nữ tính, rạng rỡ với những nụ cười tươi và cách tạo dáng tự nhiên.

Điều khiến nhiều người thích thú là dù đây là lần đầu thử sức với concept bikini, V0RA KIM vẫn thể hiện khá tự tin trước ống kính. Phần bình luận trên mạng xã hội nhanh chóng ngập tràn lời động viên từ người hâm mộ, nhiều người bày tỏ vui mừng khi thấy cô lấy lại tinh thần sau quãng thời gian dài đối mặt với vấn đề sức khỏe.

Thực tế, nếu theo dõi trang cá nhân của V0RA KIM, không khó để bắt gặp rất nhiều bộ ảnh đời thường được đầu tư chỉn chu. Từ những khoảnh khắc diện yukata khi du lịch, những bức ảnh dạo phố cho đến các bộ ảnh mang phong cách thanh lịch, nữ streamer luôn ghi điểm nhờ vẻ ngoài trong sáng cùng khả năng biến hóa đa dạng trước ống kính. Chính vì vậy, bộ ảnh bikini lần này càng tạo cảm giác mới mẻ khi cho thấy một khía cạnh trưởng thành và tự tin hơn của cô.

Có thể nói, đây không đơn thuần là một bộ ảnh gợi cảm mà còn mang nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần. Sau gần hai năm thu mình vì mặc cảm ngoại hình, V0RA KIM đã lựa chọn đối diện với chính bản thân, vượt qua nỗi tự ti và gửi đến người hâm mộ một lời chào trở lại đầy tích cực. Nếu tiếp tục giữ được tinh thần lạc quan cùng nguồn năng lượng mới, nữ streamer Hàn Quốc hoàn toàn có thể sớm lấy lại sức hút và tiếp tục chinh phục khán giả bằng những dự định mới trong thời gian tới.