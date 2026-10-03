Gần 1/4 ô tô bán ra tại 1 quốc gia Đông Nam Á là xe điện, hạ tầng sạc tăng tốc mở rộng

Cùng với nhu cầu tăng, hạ tầng sạc và hệ sinh thái phục vụ xe điện cũng được đẩy mạnh trên toàn quốc.

Theo số liệu Bộ Năng lượng Philippines (DOE), từ tháng 1 đến hết tháng 8/2026, nước này ghi nhận 66.685 phương tiện điện hóa được bán ra, tương đương khoảng 24,7% trong tổng số 270.124 phương tiện tiêu thụ trên thị trường. Như vậy, cứ khoảng 4 phương tiện mới bán ra tại Philippines trong giai đoạn này thì có gần một chiếc thuộc nhóm xe điện.

Trong tổng số trên, xe hybrid sạc ngoài (PHEV) chiếm tỷ trọng lớn nhất với 29.649 chiếc. Xe hybrid (HEV) đạt 20.716 chiếc, trong khi xe thuần điện chạy pin (BEV) đạt 16.320 chiếc. Cơ cấu này cho thấy quá trình chuyển đổi tại Philippines đang diễn ra theo nhiều hướng, thay vì chỉ tập trung vào xe thuần điện.

Quy mô hiện tại cũng cho thấy sự thay đổi đáng kể của thị trường trong thời gian ngắn. DOE cho biết Philippines đã ghi nhận 60.906 xe điện đăng ký trong năm 2025, cao hơn gấp đôi so với năm trước đó. Đến năm nay, riêng lượng phương tiện điện hóa bán trong 8 tháng đã vượt con số đăng ký của cả năm 2025.

Song song với lượng xe tăng, hạ tầng phục vụ phương tiện điện cũng tiếp tục được mở rộng. Tính đến cuối tháng 8/2026, Philippines có 1.876 điểm sạc đăng ký, gồm 878 điểm sạc xoay chiều (AC), 470 điểm sạc một chiều (DC) và 528 điểm đổi pin. Số mẫu xe điện được DOE công nhận cũng đạt 949 mẫu, tăng thêm 67 mẫu chỉ trong một tháng.

Đây là yếu tố quan trọng khi hạ tầng sạc vẫn là một trong những điều kiện quyết định sự phổ biến của xe điện. Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin cho rằng khi người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn phương tiện chạy điện, hạ tầng, chính sách và năng lực bảo đảm an toàn cũng phải phát triển tương ứng với tốc độ mở rộng của thị trường.

Sức hút ngày càng lớn của Philippines cũng đang kéo theo sự mở rộng của các hãng xe điện. Trong số đó, VinFast đang tăng hiện diện tại thị trường này. Tháng 9/2026, hãng xe điện Việt Nam ký biên bản ghi nhớ với 13 đối tác để phát triển thêm 27 showroom, trải rộng tại Luzon, Visayas và Mindanao, hướng tới mục tiêu xây dựng tổng cộng 60 đại lý tại Philippines trong năm nay. Trước đó, VinFast đã đưa các dòng ô tô điện như VF 3, VF 5, VF 6, VF 7 và VF 9 vào thị trường này, đồng thời mở rộng sang xe máy điện.

Việc mở rộng mạng lưới bán hàng diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái sạc cũng được chú trọng. VinFast hiện áp dụng chương trình miễn phí sạc cho chủ xe tại mạng lưới trạm sạc do V-Green phát triển và vận hành ở Philippines đến hết ngày 31/3/2029. Đây là một trong những cách các doanh nghiệp tìm cách giảm rào cản sử dụng khi thị trường chuyển dần từ giai đoạn giới thiệu sản phẩm sang mở rộng quy mô.

Ở cấp chính sách, Philippines đặt mục tiêu xa hơn. Theo Kịch bản Năng lượng sạch thuộc Lộ trình Toàn diện Phát triển ngành Xe điện (CREVI), chính phủ hướng tới việc xe điện chiếm 50% đội xe của quốc gia vào năm 2040.

Nước này đồng thời triển khai Chiến lược Khuyến khích Xe điện (EVIS), với quy mô hỗ trợ tài chính dựa trên hiệu quả đầu tư lên tới 60 tỷ peso cho các dự án đủ điều kiện trong lĩnh vực xe điện và ngành liên quan.