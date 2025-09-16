“Gã khổng lồ” ngành cảng biển, logistics của Việt Nam vừa lập kỷ lục mới

Sau giai đoạn đi ngang gần vùng đỉnh, cổ phiếu GMD của Gemadept vừa có phiên bứt phá mạnh mẽ. Cổ phiếu này tăng gần kịch trần lên mức 73.800 đồng/cp, thiết lập đỉnh mới. Tính từ đáy thuế quan hồi giữa tháng 4, GMD đã tăng gần 70% thị giá. Vốn hóa thị trường của Gemadept cũng theo đó lập kỷ lục hơn 31.000 tỷ đồng.

Gemadept là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Khai thác cảng biển, Logistics của Việt Nam với sản lượng năm 2024 đạt hơn 4,4 triệu Teu. Doanh nghiệp sở hữu chuỗi cảng dọc chiều dài Bắc – Trung – Nam, đa dạng loại hình từ cảng cạn đến cảng sông, cảng biển, đặc biệt là cảng nước sâu Gemalink có thể đón được tàu thế hệ Megaship lớn nhất hiện nay.

Ban lãnh đạo Gemadept có cái nhìn lạc quan về kết quả kinh doanh năm 2025, dự kiến có thể hoàn thành vượt mức kế hoạch tích cực nội bộ (doanh thu 4.950 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng). Thực tế, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (1.800 tỷ đồng) trong kịch bản cơ sở.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán KBSV cho rằng sản lượng hàng qua cảng của Gemadept ghi nhận tăng trưởng nhẹ, lần lượt ở mức 6,4% và 3,4% so với cùng kỳ trong năm 2025 và 2026, động lực chính đến từ Nam Đình Vũ.

Theo KBSV, tăng trưởng dự báo sản lượng container toàn cầu năm 2025 đã được điều chỉnh tăng từ 2,1% vào tháng 4/2025 lên 2,6% vào tháng 8/2025 do mức thuế qua hiệu lực hiện nay của Mỹ đã được điều chỉnh thấp hơn cũng như nhờ các biện pháp kích thích tài khóa của một số quốc gia chủ chốt.

Bên cạnh đó, PMI Việt Nam cũng đã quay lại ngưỡng trên 50 điểm từ tháng 7, sản lượng sản xuất vẫn tiếp tục tăng trong tháng 8. Sản lượng qua cảng Gemadept dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong nửa sau năm 2025 dù tốc độ sẽ chậm lại do hoạt động front-loading đã diễn ra mạnh trong nửa đầu năm.

KBSV đánh giá Nam Đình Vũ đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính trong ngắn và trung hạn cho Gemadept khi Nam Đình Vũ 3 dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 10/2025, dự kiến sẽ nhanh chóng lấp đầy trên 70% công suất trong 3 năm khi (1) việc tăng độ sâu luồng Hà Nam tăng khả năng đón tàu lớn đã giúp thu hút thêm hãng tàu mới vào cảng (trong đó có SITC); (2) giai đoạn 3 thiết kế riêng khu vực tiếp nhận hàng OOG (siêu trường siêu trọng) sẽ tăng khả năng cạnh tranh trong việc thu hút nguồn hàng cho cảng.

Ngoài ra, nỗ lực của Gemalink trong việc mở rộng phạm vi hoạt động với 5 tuyến tàu mới từ đầu năm nay bao gồm tuyến qua Canada, Brazil, châu Âu, châu Phi và 1 tuyến nội Á kỳ vọng sẽ giảm tác động của thuế đối ứng lên lượng hàng qua cảng khi hiện nay sản lượng hàng đi Mỹ chỉ chiếm chưa đến 20% tổng sản lượng tại Gemalink và các cảng phía Nam.

Sau đợt tăng giá dịch vụ tại tất cả các cảng của Gemadept trong quý 1/2025, cảng Nam Đình Vũ mới đây đã tiến hành thêm một đợt điều chỉnh tăng giá nhiều đầu mục dịch vụ cảng với mức tăng 5-10% tùy loại dịch vụ. KBSV kỳ vọng khu vực cảng phía Nam sẽ duy trì mức tăng giá dịch vụ trung bình từ 5-10%/năm trong khi tốc độ tăng ở phía Bắc sẽ thấp hơn do cạnh tranh cao, ở mức 3-5%/năm.

KBSV đánh giá thuế đối ứng sẽ có tác động không đáng kể tới lộ trình tăng giá dịch vụ cảng của Gemadept do (1) dư địa tăng giá vẫn còn nhiều khi mà giá dịch vụ cảng nước ta vẫn đang thấp hơn tương đối so với các cảng khác trong khu vực; (2) Tổ công tác thẩm định và đề xuất cơ chế giá dịch vụ mới tại các cảng nước sâu đã được thành lập, dự kiến sẽ nâng khung giá dịch vụ cảng nước sâu trong thời gian tới, nới rộng biên độ tăng giá cho Gemalink.