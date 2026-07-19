Foxconn tham gia sản xuất trạm sạc xe điện ở Việt Nam

Thị trường trạm sạc xe điện ở Việt Nam đang có nhiều cái tên nổi bật như các hãng xe điện VinFast, Selex, Datbike; các công ty xăng dầu mở rộng hoạt động như Petrolimex; các hãng xe xăng đang mở rộng sang xe điện như Ford, Honda.

Fulian Precision Technology Component, vốn là công ty của Foxconn tại Bắc Giang (cũ) nay là tỉnh Bắc Ninh, vừa rót thêm vốn khoảng 400 tỷ đồng vào Việt Nam và mở rộng ngành nghề hoạt động thêm việc sản xuất trạm sạc ô tô điện.

Theo ﻿công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Fulian Precision Technology Component tăng vốn từ 9.458 tỷ đồng lên 9.860 tỷ đồng (397,6 triệu USD).

Sau khi tăng vốn, công ty này vẫn là 100% vốn ngoại.﻿

Một thay đổi lớn khác là công ty mở rộng ngành nghề hoạt động. Ngoài một số hiệu chỉnh, một thay đổi lớn là ﻿mở rộng thêm ngành Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (mã 2710).

Cụ thể, Foxconn sẽ sản xuất và gia công trạm sạc ô tô điện.

Cơ sở sản xuất của Fulian được thành lập vào đầu năm 2023, hiện đặt tại lô CN1, Khu Công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Ninh . Đây là dự án quy mô nhóm A với diện tích sàn xây dựng hơn một triệu mét vuông, bao gồm nhà xưởng, trung tâm nghiên cứu và hạ tầng năng lượng. Ngay từ giai đoạn đầu đi vào hoạt động, cơ sở này đã tạo ra việc làm cho khoảng 6.000 lao động tại địa phương.

Hiện tại, siêu nhà máy Fulian tập trung sản xuất các thiết bị truyền thông, bộ định tuyến và linh kiện điện tử cung cấp cho các đối tác toàn cầu như Apple.

﻿Tháng 6/2024, Foxconn của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết tại thời điểm đó, tập đoàn đã đầu tư khoảng 4 tỷ USD vào Việt Nam