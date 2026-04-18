Ford rục rịch làm lại xe điện 7 chỗ: Dáng như tàu cao tốc, chạy gần 900km/sạc, cắm nhanh 6 phút đủ chạy Hà Nội - Thanh Hóa

Thông thường, khi các hãng xe quyết định hủy bỏ một dự án, những bản thiết kế đó hiếm khi có cơ hội bước ra ánh sáng. Tuy nhiên, lịch sử ngành xe vẫn ghi nhận một vài ngoại lệ hiếm hoi, điển hình như việc Volkswagen trình làng mẫu nguyên mẫu suýt được sản xuất của chiếc Phaeton thế hệ thứ hai vào năm 2022.

Giờ đây, danh sách này vừa kết nạp thêm một cái tên mới khi ông Doug Field, lãnh đạo cấp cao của Ford, đã âm thầm chia sẻ những hình ảnh về mẫu xe điện ba hàng ghế từng bị hủy bỏ của hãng trên mạng xã hội LinkedIn.

Hình ảnh mẫu xe điện Ford 7 chỗ xuất hiện trở lại. Ảnh chụp màn hình

Sự xuất hiện đầy bất ngờ này lần đầu được chuyên trang Ford Authority phát hiện. Ngay sau đó, người phát ngôn của hãng xe Blue Oval đã xác nhận với tờ The Drive rằng đây chính là mẫu SUV ba hàng ghế mà họ đã khai tử vào năm 2024.

Đại diện hãng cho biết thêm rằng mẫu xe này hiện đóng vai trò như một phương tiện nghiên cứu, cung cấp dữ liệu quan trọng cho thế hệ xe điện tiếp theo và tầm ảnh hưởng của nó sẽ thể hiện rõ nét trên các dòng xe điện tương lai.

Mẫu xe này được xác định là một nguyên mẫu phát triển với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn khác biệt so với các dòng sản phẩm hiện tại của Ford. Quan sát tổng thể, chiếc crossover sở hữu kiểu dáng tối ưu khí động học cực cao với phần đầu xe bo tròn và kính chắn gió có độ dốc lớn, nối liền với đường mái dài và dốc dần về phía sau.

Xe có thiết kế khí động học. Ảnh: Ford

Các nhà thiết kế đã tinh giản thân xe bằng những đường nét mượt mà cùng tay nắm cửa tối giản, gợi liên tưởng đến phong cách trên dòng Mustang Mach-E. Đi kèm với đó là bộ mâm xe được tối ưu hóa luồng khí và phần đuôi xe gần như thẳng đứng.

Thiết kế này gợi nhớ đôi chút đến mẫu SUV thuộc dòng Honda 0 Series vốn cũng vừa bị hủy bỏ vào tháng trước. Trước khi dự án dừng lại, Ford từng kỳ vọng đây sẽ là một "tàu cao tốc" dành cho 7 hành khách với phạm vi hoạt động vượt quá 350 dặm, tương đương khoảng 563 km. Hệ thống sạc nhanh DC của xe được thiết kế để có thể cung cấp thêm 160 km (bằng quãng đường Hà Nội - Thanh Hóa) tầm hoạt động chỉ trong vỏn vẹn 6 phút.

Thậm chí, hãng từng có kế hoạch phát triển một phiên bản mở rộng phạm vi với khả năng di chuyển liên tục lên đến 885 km mà không cần dừng lại tiếp năng lượng.

Điểm mạnh của mẫu xe điện là tầm vận hành. Ảnh dựng đồ họa: AP

Mặc dù những thông số ấn tượng kể trên đã không bao giờ trở thành hiện thực do Ford quyết định thu hẹp đáng kể các kế hoạch xe điện, nhưng hãng xe Mỹ vẫn đang nỗ lực phát triển dòng xe điện giá rẻ. Trong đó, đáng chú ý nhất là dự án một mẫu xe bán tải điện với mức giá dự kiến khoảng 30.000 USD.