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Ford Ranger 'khóa sổ', Yaris Cross dẫn đầu nhóm xe xăng, dầu và những diễn biến mới nhất trong top 10 ô tô bán chạy nhất tháng

Bảo Lâm
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Bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng ghi nhận 6 đại diện của VinFast, trong đó 5 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các mẫu xe điện của hãng.

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 5/2026 ghi nhận tổng doanh số 29.935 xe theo báo cáo của VAMA, giảm 6% so với tháng trước nhưng tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xe du lịch đạt 19.182 chiếc, xe thương mại đạt 10.288 chiếc và xe chuyên dụng đạt 465 chiếc.

Thị trường ô tô có dấu hiệu hạ nhiệt trong tháng 5/2026. Ảnh: Sưu tầm

So với tháng 4/2026, doanh số xe du lịch giảm 10%, xe thương mại tăng 5% trong khi xe chuyên dụng giảm 45%. Doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 13.080 xe, giảm 6%, còn xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 16.855 xe, cũng giảm 6%.

Bên cạnh số liệu từ VAMA, TC Group công bố đã bán ra 3.921 xe Hyundai trong tháng 5/2026, nâng doanh số lũy kế từ đầu năm lên 21.323 xe. VinFast cũng cho biết đã bàn giao 19.503 ô tô điện các loại trong tháng 5, nâng tổng doanh số 5 tháng đầu năm lên 97.961 xe.

VinFast bán ra gần 100.000 xe trong 5 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Sưu tầm

Dữ liệu bán hàng từ các hãng cho thấy VinFast Limo Green là mẫu xe có doanh số cao nhất thị trường trong tháng 5 với 5.108 xe được bàn giao tới khách hàng. Đây cũng là mẫu xe duy nhất vượt mốc 5.000 xe trong tháng.

Xếp thứ hai là VinFast VF 3 với doanh số 4.770 xe. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu thị trường. Đứng ngay sau là VinFast VF 5 với 3.399 xe bán ra.

Nguồn: VAMA, VinFast, TC Group

Vị trí thứ tư thuộc về VinFast VF MPV 7 với doanh số 1.711 xe. Xếp thứ năm là VinFast VF 6 với 1.674 xe. Như vậy, cả 5 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tháng 5 đều thuộc về các mẫu xe của VinFast.

Toyota Yaris Cross là mẫu xe động cơ đốt trong có doanh số cao nhất tháng với 1.430 xe, đứng thứ sáu toàn thị trường. Đây cũng là đại diện duy nhất của Toyota góp mặt trong top 10.

Mitsubishi Xpander đứng ở vị trí thứ bảy với doanh số 1.236 xe. Mazda CX-5 xếp thứ tám với 1.159 xe bán ra. Khoảng cách doanh số giữa hai mẫu xe này không quá lớn, chỉ 77 xe.

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, VinFast EC Van đạt doanh số 1.092 xe, xếp thứ chín. Ford Ranger đứng thứ mười với 1.089 xe, ít hơn EC Van 3 xe.

Danh sách này ghi nhận 6 mẫu xe VinFast góp mặt, trong khi Toyota, Mitsubishi, Mazda và Ford mỗi hãng có một đại diện. Toàn bộ 5 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các mẫu xe điện của VinFast.

Chi tiết doanh số từng phân khúc:

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Tags

VINFAST

xe điện

Toyota

Ford

Hyundai

Mitsubishi

Mazda

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