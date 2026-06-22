Ford Ranger bản rẻ nhất nâng cấp tại Việt Nam: Giá không đổi, hộp số 10 cấp, màn lớn, gương điện cùng nhiều điểm mới khác, tăng áp lực cho Hilux

Với những nâng cấp về tiện nghi và vận hành cùng mức giá dự kiến không đổi từ 707 triệu đồng, Ford Ranger XLS 2026 sẽ càng dễ củng cố vị thế số một doanh số phân khúc và tăng áp lực cho các đối thủ.

Một số tư vấn bán hàng đại lý đang chia sẻ thông tin cùng hình ảnh của Ford Ranger XLS 2026 tại Việt Nam. Đây là một bản nâng cấp trang bị, từ tiện nghi cho tới vận hành.

Ford Ranger XLS mới đã có mặt. Ảnh: Đại lý

Theo người bán, giá của Ranger XLS mới không đổi. Website của Ford hiện chưa cập nhật thông tin bản mới này. Tuy nhiên, nếu không đổi giá, bản XLS tiêu chuẩn vẫn có giá 707 triệu đồng, trong khi bản XLS 4x4 có giá 776 triệu đồng.

Thông tin từ phía đại lý cho thấy Ranger XLS 2026 có nhiều điểm mới từ ngoài vào trong. Ở ngoại thất, điểm nhấn là đèn hậu LED mới. Gương chiếu hậu nay đã có chỉnh và gập điện. Ngoài ra, xe vẫn giữ các trang bị như đèn chiếu sáng LED tự động có cân chỉnh góc chiếu, hay bộ mâm kích thước 16 inch.

Cụm đèn hậu LED là điểm mới dễ nhận ra từ phía ngoài. Ảnh: Đại lý

Ở bên trong, Ranger bản tiêu chuẩn nay đã có thêm nhiều trang bị tiện nghi cao cấp hơn, bao gồm màn hình trung tâm tăng kích thước lên 12 inch, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió điều hòa kèm cổng USB cho hàng ghế sau. Đây là những nâng cấp đắt giá, tạo khoảng cách lớn về trang bị trên một phiên bản bán tải tiêu chuẩn khi so với các đối thủ như Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton.

Tiện nghi bên trong được nâng cấp hiện đại hơn. Ảnh: Đại lý

Về vận hành, phiên bản tiêu chuẩn đổi từ hộp số 6 cấp sang 10 cấp. Như vậy, tất cả các phiên bản Ranger hiện đều dùng hộp số 10 cấp. Động cơ xe vẫn giữ nguyên là loại 2.0L turbo đơn, công suất 170 PS và mô-men xoắn 205 Nm.

Với giá bán không đổi, nhiều trang bị được nâng cấp, phiên bản đang có sức bán tốt nhất của Ranger này có cơ hội tăng trưởng mạnh hơn trong thời gian tới. Đối chiếu với các đối thủ, Hilux bản AT thấp nhất có giá niêm yết 706 triệu đồng, Triton giá từ 655 triệu đồng nhưng trang bị ít hơn hẳn.

Hiện Ranger vẫn là mẫu bán tải bán chạy nhất phân khúc từ đầu năm tới nay. Thậm chí, mẫu xe này thường xuyên nằm trong top 10 xe bán chạy trên thị trường.