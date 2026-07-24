Ford có thể làm xe điện mới dùng nền tảng Geely EX2 đang ‘hot’ ở Việt Nam

Ford được cho là sẽ phát triển mẫu xe điện giá rẻ mới dựa trên nền tảng Geely EX2 sau thỏa thuận sản xuất chung tại nhà máy ở Tây Ban Nha nhằm né thuế quan.

Ford và Geely bắt tay hợp tác

Hãng xe Mỹ Ford đứng trước khả năng phát triển một mẫu xe điện giá rẻ mới dựa trên nền tảng khung gầm của Geely EX2. Thông tin này xuất hiện ngay sau khi Geely đạt thỏa thuận hợp tác sản xuất với Ford tại nhà máy Almussafes, gần Valencia, Tây Ban Nha.

Ford sẽ làm xe điện dựa trên Geely EX2? Ảnh dựng đồ họa: AP

Sự bắt tay giữa hai ông lớn không chỉ giúp tập đoàn ô tô Trung Quốc có căn cứ sản xuất để né thuế quan châu Âu, mà còn mở ra cơ hội hợp tác kỹ thuật khi Ford có thể phát triển mẫu xe điện riêng dựa trên chính nền tảng kiến trúc của EX2.

Tại Việt Nam, Geely EX2 cũng đang là cái tên thu hút sự chú ý lớn từ người tiêu dùng. Mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ này vừa ra mắt thị trường trong nước với mức giá khởi điểm từ 459 triệu đồng. Việc một dòng xe giá rẻ đang "làm mưa làm gió" ở châu Á được Ford cân nhắc mượn nền tảng kỹ thuật cho thấy sức hút và tính hiệu quả trong công nghệ xe điện đô thị mà Geely đang sở hữu.

Geely EX2 đang là mẫu xe điện nhỏ thu hút sự quan tâm lớn ở Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Geely EX2 được lắp ráp ở nhà máy Ford

Nhà máy Almussafes của Ford sở hữu công suất thiết kế lên tới 450.000 xe mỗi năm nhưng thời gian qua luôn rơi vào tình trạng hoạt động dưới một phần tư khả năng. Việc đưa Geely EX2 lên dây chuyền lắp ráp bên cạnh dòng xe Ford Kuga giúp hãng xe Mỹ chia sẻ hạ tầng, tối ưu chi phí vận hành cố định và đảm bảo việc làm cho công nhân địa phương.

Đổi lại, nguồn tin từ giới phân tích ngành ô tô cho biết Ford có thể tận dụng kiến trúc xe năng lượng mới của Geely trên EX2 để rút ngắn thời gian nghiên cứu và giảm chi phí sản xuất dòng xe điện phổ thông. Việc một thương hiệu lớn như Ford chọn giải pháp mượn khung gầm từ đối thủ Trung Quốc phản ánh áp lực đè nặng lên các hãng xe truyền thống trong việc tối ưu bài toán chi phí xe điện.

Việc tận dụng nền tảng từ Geely sẽ giúp tối ưu chi phí nghiên cứu sản xuất cho Ford. Ảnh: Đại lý

Thương vụ hợp tác này nhận được sự ủng hộ lớn từ Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, người đang thúc đẩy chính sách cởi mở để biến quốc gia này thành trung tâm sản xuất xe điện mới tại châu Âu.

Thỏa thuận giữa Ford và Geely chỉ là một phần trong làn sóng các tập đoàn ô tô Trung Quốc đổ bộ vào bán đảo Iberia để thâm nhập thị trường EU. Trước Geely, Chery đã hợp tác với thương hiệu Ebro để tái khởi động nhà máy cũ của Nissan tại Barcelona. Tập đoàn BAIC cũng liên doanh với đối tác Santana nhằm lắp ráp các dòng xe địa hình tại vùng Andalusia.

Bằng cách tận dụng các nhà máy bỏ trống hoặc hoạt động dưới công suất của các hãng xe cũ, các thương hiệu Trung Quốc vừa giải quyết được bài toán rào cản thuế quan vừa nhanh chóng thiết lập chuỗi cung ứng ngay tại châu Âu. Trong bối cảnh đó, cuộc hợp tác giữa Ford và Geely không chỉ đơn thuần là bài toán chia sẻ dây chuyền lắp ráp, mà còn là bước đi mang tính bước ngoặt về công nghệ giữa hai thế lực ô tô Đông - Tây.