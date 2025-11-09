FLC bầu Hội đồng quản trị: Xuất hiện 2 'người quen'

Ngày 21/10 vừa qua, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã gửi thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai cùng các tài liệu liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS. Tuy nhiên, đến 17h ngày 31/10/2025 - thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề cử, ứng cử, Ban tổ chức Đại hội không nhận được bất kỳ hồ sơ nào.

Vì vậy, ngày 7/11, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, FLC đã tự đề cử ứng viên bầu bổ sung, bao gồm 3 người vào Hội đồng quản trị là ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến và bà Phùng Thị Thu Thảo, và 1 người vào Ban kiểm soát là bà Trần Thị Đoan.

Về lý lịch ứng viên, FLC cho biết, ông Trịnh Văn Nam hiện là trợ lý thành viên HĐQT Tập đoàn FLC. Ông đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các công ty khác như: Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land; Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Bình Định; Chủ tịch HĐQT CTCP Nông dược HAI; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền – Sân golf FLC Biscom; và Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển BĐS FLCHomes. Ông Nam hiện không nắm giữ cổ phiếu FLC.

Bà Đỗ Thị Hải Yến hiện chưa đảm nhiệm chức vụ nào tại FLC và cũng không sở hữu cổ phiếu của tập đoàn.

Trong khi đó, bà Phùng Thị Thu Thảo đã gia nhập FLC từ năm 2016, hiện là Phó Ban Hành chính - Nhân sự. Ngoài ra, bà Thảo còn là thành viên HĐQT CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB) và CTCP Chứng khoán Artex. Bà Thảo cũng không nắm giữ cổ phiếu FLC.

Ứng viên Ban Kiểm soát - bà Trần Thị Đoan cũng chưa nắm chức vụ nào tại FLC. Bà hiện là Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (KLF).

Ngày 11/11 tới, Tập đoàn FLC sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Theo chương trình dự kiến, FLC sẽ trình báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, kế hoạch năm 2026. Cùng với đó, FLC sẽ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính chưa kiểm toán đến hết năm 2025; thông qua chủ trương xử lý các vấn đề tồn đọng trong hoạt động đầu tư, tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp.