F-16 Block 70 lập chiến công đầu tiên khi bắn hạ máy bay Iran

Tiêm kích F-16 Block 70 của Không quân Hoàng gia Bahrain (RBAF) đã giành được chiến thắng trên không đầu tiên khi đẩy lùi cuộc tấn công của Iran. Một trong những chiến đấu cơ này đã bắn hạ được một số máy bay không người lái tấn công tầm xa Shahed do Iran phóng đi.

Thông tin này được Aviation Week đăng tải, trích dẫn nguồn tin riêng của họ.

Bài báo cho biết, 1 tiêm kích đã bắn hạ 2 chiếc Shahed, khi sử dụng tên lửa AIM-9X và AIM-120C-7 để tấn công chúng.

Tổng cộng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến chống Iran ngày 28/2, Bahrain đã đánh chặn 515 máy bay không người lái và 194 tên lửa được bắn qua không phận nước này.

Máy bay chiến đấu F-16 Block 70 của Không quân Bahrain.

Bắn hạ Shahed bằng AIM-9X, và đặc biệt là AIM-120C-7 không phải một việc dễ dàng và rẻ tiền. Tuy nhiên, cần lưu ý theo phân tích từ viện nghiên cứu uy tín RUSI, chi phí của những tên lửa này không quá cao so với các loại vũ khí khác.

Như vậy, trong 16 ngày đầu tiên của cuộc chiến với Iran, 3 quốc gia gồm: Bahrain, Qatar và UAE chỉ cùng nhau sử dụng 57 tên lửa AIM-9 và AIM-120, chỉ chiếm 3,8% tổng số tên lửa dự trữ mà các nước này sở hữu - tức là 1.500 quả.

Tình hình cũng tương tự ở các quốc gia khác, ví dụ Mỹ chỉ phóng 204 tên lửa và con số này chưa đến 1,5% trong tổng số 14.000 quả tên lửa dự trữ. Kuwait có lượng tên lửa dự trữ "suy giảm" nhiều nhất, khi phóng 63 quả, con số này chiếm 12,6% trên tổng số 500 quả. Tất nhiên tình hình hiện nay đã thay đổi, nhưng có lẽ không đến mức quá lớn.

Nhưng dĩ nhiên việc sử dụng các tên lửa như AIM-9 và AIM-120 để bắn hạ UAV cảm tử Shahed là điều rất bất lợi, trong khi Bahrain dường như vẫn chưa có lựa chọn tốt nhất cho các máy bay chiến đấu của mình - cụ thể là tên lửa rẻ tiền APKWS - loại vũ khí chuyên dụng để chống máy bay không người lái.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán máy bay chiến đấu F-16 Block 70 cho Bahrain vào năm 2017, bao gồm 19 chiếc sản xuất mới trị giá 3,8 tỷ USD, kèm theo việc hiện đại hóa 20 chiếc F-16C/D Block 40 khác trị giá 1 tỷ USD.

Bahrain đã nhận được chiếc F-16 Block 70 đầu tiên vào tháng 3/2024. Việc bán 32 tên lửa AIM-9X Sidewinder và 32 tên lửa AIM-120C-7 AMRAAM cũng đã được phê duyệt cho các máy bay chiến đấu này.