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Eximbank có Tổng Giám đốc mới

Châu Anh
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Sau khi thôi làm Chủ tịch HĐQT Eximbank, bà Phạm Thị Huyền Trang được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/8/2026, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Thời hạn bổ nhiệm là 3 năm.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận hồ sơ của bà Phạm Thị Huyền Trang đối với chức danh thành viên HĐQT không độc lập.

Bà Trang được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc sau khi Eximbank miễn nhiệm chức danh quyền Tổng Giám đốc đối với ông Trần Tấn Lộc kể từ ngày 1/8.

Bà Phạm Thị Huyền Trang là Tổng Giám đốc mới - Ảnh 1.

Ban điều hành hiện tại của Eximbank.

Tân Tổng giám đốc Eximbank có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Cao cấp Lý luận chính trị và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi đảm nhiệm vị trí điều hành, bà từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026 sẽ xem xét công tác nhân sự Hội đồng quản trị, trong đó có việc bầu bà Phạm Thị Huyền Trang cùng một số ứng viên khác. Eximbank đặt mục tiêu xây dựng Hội đồng quản trị có từ 9-11 thành viên độc lập vào năm 2028.

Gần đây, Eximbank đã có nhiều biến động ở các vị trí lãnh đạo cấp cao. Tại phiên họp bất thường về nhân sự ngày 24/7, đại hội đồng cổ đông đã thông qua đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT, gồm các ông: Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Trí Trung và Nguyễn Trọng Hiền.

Thay thế các vị trí này là các ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Chua Teck Huat Bill, Michael Richard Harte và các bà Richa Goswami, Ooi Huey Tyng. Theo Eximbank, các nhân sự mới đều có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trong đó, ông Nguyễn Lê Quốc Anh, người được bầu làm Chủ tịch HĐQT Eximbank, từng là Tổng Giám đốc Techcombank và hiện làm Giám đốc điều hành One Globe Consulting Group.

Nửa đầu năm nay, Eximbank báo lãi trước thuế 678,5 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản cuối quý II đạt 266.067 tỷ đồng, trong đó nhà băng cho vay gần 186.200 tỷ đồng.

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Tags

Eximbank

Ngân hàng Nhà nước

Giám đốc Eximbank

Phạm Thị Huyền Trang

Đường dây nóng: 0943 113 999

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