EV, hybrid thường hay PHEV? Bài toán hạ tầng sạc mới quyết định đâu là xe tốt nhất

Cùng một chiếc xe, “đáng tiền” hay “phí tiền” quyết định ở… chỗ sạc

Khi bàn chuyện chọn EV, hybrid thường hay PHEV, nhiều người hay bắt đầu từ công suất, quãng đường hay bảng tính xăng điện. Cách thực tế hơn là bắt đầu từ câu hỏi đơn giản: bạn có sạc được không, ở đâu và với tần suất nào. Ở châu Âu, luật hạ tầng đang biến sạc nhanh thành dịch vụ bắt buộc trên các hành lang giao thông, từ năm 2025 mỗi 60 km trên mạng lưới TEN-T phải có trạm tối thiểu 150 kW, qua đó kéo chi phí thời gian của EV xuống sát xe xăng trên đường dài.

Khi trạm phủ dày và điện rẻ ở giờ thấp điểm, lợi thế chi phí mỗi km của EV trở nên bền hơn, còn nỗi lo chờ sạc dần bớt sức nặng. Với người dùng đã sở hữu EV, trải nghiệm sạc tại nhà trở thành thói quen khó quay lưng: khảo sát 2025 của J.D. Power về sạc tại gia ở Mỹ cho thấy mức hài lòng tăng và việc cắm qua đêm là biến số chi phối trải nghiệm tổng thể, nghĩa là “nhiên liệu nằm ngay trong nhà” chứ không ở trạm xăng đầu phố. Bức tranh hạ tầng công cộng cũng sáng dần: khảo sát hài lòng lái xe EV do Zapmap thực hiện năm 2025 xếp các mạng siêu sạc ổn định ở nhóm dẫn đầu, phản ánh cuộc đua nâng chất lượng giữa các nhà vận hành. Nếu coi xe chỉ là sản phẩm thì tranh luận còn dài; nhưng khi nhìn như một dịch vụ di chuyển gắn với lưới điện và mạng sạc, câu trả lời thường ngắn hơn rất nhiều: ai có ổ cắm thuận tiện sẽ nghiêng hẳn về EV, ai chưa có thì nên tính giải pháp khác.

Quy mô sạc xe điện ở Việt Nam hiện đứng top 1 Đông Nam Á.

Bản chất công nghệ: vì sao EV dễ thắng khi có hạ tầng, HEV an toàn khi chưa có, PHEV chỉ đáng nếu sạc thật

EV có chuỗi truyền động gọn và hiệu suất cao nên tiêu thụ năng lượng ít hơn cho cùng quãng đường, lại tận dụng được điện rẻ theo giờ. Khi hạ tầng sạc tại gia và điểm đến tương đối đầy đủ, tổng chi phí sở hữu giảm theo thời gian, trong khi cập nhật phần mềm qua mạng giúp chiếc xe ngày càng tốt hơn mà không phải ghé xưởng. Tuy nhiên trải nghiệm này lệ thuộc rất nhiều vào hạ tầng: nếu chỉ trông vào sạc công cộng thưa thớt, thời gian chờ đợi có thể xóa sạch lợi thế chi phí. Ngược lại, hybrid thường không cần cắm điện, lấy năng lượng tái sinh từ phanh và tối ưu trong đô thị tắc đường; đây là lựa chọn ít rủi ro hạ tầng, hợp với người ở chung cư chưa lắp được wallbox, và có thói quen di chuyển ngắn.

Còn PHEV là lời hứa về hai thế giới: đi điện trong ngày và xăng cho hành trình xa. Vấn đề nằm ở chữ “nếu”. Nghiên cứu 2025 của Transport & Environment trên dữ liệu hàng trăm nghìn xe cho thấy hệ số sử dụng điện thực tế của PHEV ở châu Âu chỉ quanh 27% thay vì 84% như giả định phòng thí nghiệm, kéo phát thải thực tế chỉ thấp hơn xe xăng khoảng 19%. Khi không sạc đều, PHEV phải vác thêm khối pin và mô tơ điện nặng nề bằng động cơ xăng, tiêu hao tăng và lợi ích môi trường thu hẹp. Vì khoảng cách giữa con số trong phòng lab và đời thực quá lớn, EU đã điều chỉnh phương pháp tính từ giai đoạn 2025 đến 2028 để phản ánh đúng hành vi sử dụng. Ở Việt Nam, truyền thông công nghệ đã bắt đầu cảnh báo thẳng: mua PHEV mà không sạc là tiêu tiền sai cách, và khuyến nghị chỉ nên chọn khi có thể duy trì sạc hàng ngày hoặc ít nhất nhiều lần mỗi tuần. Điểm mấu chốt ở cả hai thị trường là giống nhau: PHEV sinh ra để được cắm điện thường xuyên, nếu không thì chỉ còn lại một chiếc xe xăng đội thêm pin.

PHEV bản chất cũng vẫn phải cần sạc thường xuyên để có lợi thế rõ ràng.

Ma trận quyết định theo hạ tầng sạc và hành vi

Cách chọn nhanh và đúng là mô phỏng một tuần sống thật. Nếu nhà riêng có chỗ đậu, lắp được wallbox, quãng hằng ngày dưới 80 đến 120 km và cuối tuần đôi khi đi xa, EV là lựa chọn tự nhiên: sạc qua đêm rẻ và tiện, còn đi xa thì dựa vào mạng sạc nhanh đang được chuẩn hóa bắt buộc ở châu Âu và ngày càng nhiều nơi. Dữ liệu hạ tầng của Anh cho thấy số điểm sạc công cộng tăng liên tục trong 2024 và 2025, riêng nhóm sạc nhanh và siêu nhanh có tốc độ mở rộng đáng kể, phản ánh vốn tư nhân đi theo nhu cầu thực tế. Trong kịch bản chưa có chỗ sạc cố định và đường đi lại chủ yếu nội đô, hybrid thường là phương án ít phải đắn đo: không lệ thuộc hạ tầng, tiết kiệm ổn định trong điều kiện dừng chạy liên tục, chi phí dự đoán được.

Còn PHEV chỉ nên xem xét nếu bạn chắc chắn có thể cắm sạc tại nhà hoặc nơi làm việc ít nhất bốn đến năm lần mỗi tuần, bởi lúc đó quãng đường điện sẽ chiếm đa số và tổng chi phí sở hữu mới có cơ hội vượt lên. Nếu không đạt tần suất này, rất khó để PHEV thắng hybrid thường về chi phí nhiên liệu, chưa nói đến giá mua ban đầu và trọng lượng cao khiến tiêu thụ tăng khi hết pin. Kể cả ở các thị trường phát triển, đường cong học hỏi của hạ tầng vẫn còn, nên việc kiểm chứng những điểm sạc nhanh thật sự nằm trên tuyến mình hay đi và hoạt động ổn định là thao tác quan trọng trước khi ký hợp đồng. Từ phía trải nghiệm, khảo sát của J.D. Power về sạc tại nhà cho thấy ai dùng EV càng lâu càng hài lòng với thói quen cắm qua đêm, trong khi các bảng xếp hạng mạng sạc nhanh dựa trên đánh giá người dùng cho thấy sự khác biệt lớn giữa các nhà vận hành, vì thế chọn mẫu xe tương thích tốt với mạng đang phổ biến nơi bạn sống cũng là một lớp bảo hiểm.

Nếu VinFast làm xe hybrid, PHEV hay EREV cũng đều rất hợp lý trong bối cảnh hạ tầng sạc vững mạnh.

Bài toán chi phí và chính sách: hạ tầng quyết định chiếc nào “đáng tiền” trong 3 năm

Tổng chi phí sở hữu không chỉ là giá mua. Với EV, một khi có sẵn ổ cắm tại nhà và biểu giá theo thời gian sử dụng, chi phí nhiên liệu trung bình mỗi km có thể thấp hơn đáng kể so với xăng. Số lần bảo dưỡng cơ bản ít hơn vì hệ truyền động đơn giản, trong khi các cập nhật phần mềm giúp tối ưu tiêu hao hoặc bổ sung tính năng mà không phải ra xưởng. Lợi thế này phụ thuộc vào hai biến: hạ tầng sạc hành trình và giá điện giờ thấp điểm, cả hai đang được trợ lực bởi chính sách và thị trường. Ở châu Âu, khuôn khổ AFIR buộc phủ sạc nhanh dọc hành lang từ năm 2025, giảm rủi ro phải vòng vèo tìm trạm, còn tại Anh, dữ liệu cập nhật liên tục cho thấy số điểm sạc mới thêm mỗi năm đang tăng.

Consumer Reports cũng lưu ý từ góc nhìn người tiêu dùng: khi không cắm sạc, nhiều mẫu PHEV còn tốn nhiên liệu hơn cả bản xăng hoặc hybrid thường do phải kéo thêm khối pin. Thực tế đó khiến bức tranh chi phí 3 năm của PHEV nhạy cảm bất thường với thói quen sạc. Nếu có chỗ sạc đều đặn thì PHEV đáng giá cho ai còn cần đi xa đột xuất mà không lo hạ tầng, còn nếu không thì khoản tiền chênh so với hybrid thường không mang lại hiệu quả.

Ở Việt Nam, bức tranh chọn EV, HEV hay PHEV phụ thuộc rất nhiều vào nhịp mở rộng hạ tầng sạc mà hiện nay chủ lực là mạng V-Green/VinFast và một số dự án mới của các nhà phân phối khác. Số liệu ghi nhận V-Green đang vận hành mạng lưới trụ AC, DC nhanh và siêu nhanh 150–250 kW gồm 150.000 cổng sạc khắp 34 tỉnh thành, kèm mục tiêu nâng tổng số cổng sạc lên 500.000 trong ba năm tới với cam kết đầu tư 10.000 tỷ đồng; một số điểm lớn ở Hà Nội có thể phục vụ đồng thời hàng chục xe.

Thêm một thông tin đáng tham khảo: Từ ngày 10/5/2025 mức giá điện bình quân nền tảng để tính giá sạc được EVN công bố là 2.204,07 đồng mỗi kWh, tạo điều kiện để EV có chi phí/km cạnh tranh khi người dùng tận dụng sạc đêm hoặc sạc tại điểm đến; thị trường nội địa cũng tăng tốc khi Việt Nam trở thành thị trường EV lớn thứ hai Đông Nam Á trong tám tháng đầu 2025 với gần 90.000 xe, chủ yếu nhờ nguồn cung và hạ tầng do doanh nghiệp trong nước dẫn dắt.

Song bức tranh này cũng là chiếc gương soi đúng bản chất PHEV: nếu sống ở chung cư hoặc bãi gửi chưa có ổ cắm, không duy trì được thói quen cắm điện thường xuyên, PHEV sẽ đánh mất lợi thế kinh tế và môi trường như các nghiên cứu ở châu Âu đã chỉ ra; ngược lại, khi có thể sạc tại nhà hoặc nơi làm việc 4-5 lần mỗi tuần, PHEV mới phát huy đúng giá trị lai, còn nếu không thì HEV là phương án an toàn, EV là lựa chọn “chuẩn” khi tuyến đi hằng ngày có trạm nhanh đáng tin. Trong trung hạn, việc tách riêng doanh nghiệp hạ tầng sạc V-Green để đẩy nhanh đầu tư trong và ngoài nước càng khiến “ổ cắm” trở thành biến số quyết định trải nghiệm người dùng Việt Nam với xe điện, trong khi các hãng không đầu tư sạc bản địa sẽ gặp bất lợi cạnh tranh ngay ở lớp dịch vụ hằng ngày.