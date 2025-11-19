Mazda Việt Nam bỗng giới thiệu một xe bán chạy nhất thế giới: 'Ăn tiền' nhờ rẻ, đẹp, có điểm giống VF 3

Mới đây, trang mạng xã hội chính thức của Mazda Việt Nam bất ngờ đề cập đến một mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc, song để ngỏ khả năng bán ra thị trường.

Cụ thể hơn, mẫu xe được đề cập tới là MX-5, còn được gọi là Miata ở một số thị trường quốc tế. Đây là một mẫu xe thể thao mui trần cỡ nhỏ, được Mazda Việt Nam giới thiệu là "mẫu roadster bán chạy nhất thế giới với hơn 1 triệu chiếc".

Mẫu xe này có kích thước DxRxC chỉ 3915 x 1.735 x 1.230 mm, tức tương đương về mặt chiều dài với Hyundai Grand i10 phiên bản sedan, nhưng thấp hơn khoảng 300 mm.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên trang mạng xã hội của Mazda Việt Nam.

Thực tế, mẫu xe mà Mazda Việt Nam giới thiệu là phiên bản kỷ niệm 35 năm, có tên đầy đủ là Mazda MX-5 Miata RF 35th Anniversary Edition.

Khác biệt so với các phiên bản thông thường, phiên bản kỷ niệm 35 năm còn có huy hiệu riêng, có thể thấy ở tựa đầu ghế xe, riêng huy hiệu ở sườn xe còn cho biết số thứ tự khi phiên bản này chỉ được sản xuất và phân phối giới hạn tùy thị trường. Một số thông tin không chính thức cho biết số lượng tại Nhật Bản là 1.000 chiếc, Mỹ là 300 chiếc, Úc là 50 chiếc...

Về mặt vận hành, Mazda MX-5 Miata phiên bản kỷ niệm 35 năm được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng hút khí tự nhiên Skyactiv-G 2.0 lít. Khối động cơ này được tinh chỉnh để sản sinh công suất 181 mã lực tại 7.000 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại đạt 205 Nm.

Vì là một mẫu xe thể thao và chú trọng đến trải nghiệm lái, Mazda trang bị cho xe hộp số sàn 6 cấp với tùy chọn hộp số tự động 6 cấp (chỉ dành cho một số thị trường nhất định), đi kèm hệ dẫn động cầu sau đặc trưng của dòng xe.

Mazda không công bố thông số chính thức về hiệu suất; song, các nguồn tin chuyên ngành dự đoán khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h (0-60 mph) của xe duy trì ở mức khoảng 5,5 giây, với tốc độ tối đa ước tính trong khoảng 200-220 km/h tùy thuộc vào cấu hình.

Phiên bản kỷ niệm 35 năm được phát triển dựa trên biến thể cao cấp (tương đương Grand Touring tại thị trường Mỹ) và được bổ sung một số đặc điểm nhận dạng độc quyền.

Nổi bật nhất là lớp sơn ngoại thất độc quyền Artisan Red Premium Metallic (đỏ ánh kim 3 lớp Takuminuri), kết hợp với mui cứng đóng/mở điện (RF) hoặc mui mềm màu be (Soft-top) tùy chọn. Xe sử dụng mâm hợp kim 17 inch màu bóng cao cấp. Một điểm nhấn khác là logo "35th Anniversary" cùng số seri giới hạn, được gắn tinh tế trên thân xe.

Ở nội thất, xe trang bị ghế ngồi được bọc da Nappa màu Tan (nâu be) sang trọng, với huy hiệu kỷ niệm được thêu trên tựa đầu, đi kèm thảm sàn thiết kế đặc biệt. Về tiện nghi, xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí hiện đại với màn hình cảm ứng 8.8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, ghế sưởi, điều hòa tự động, và hệ thống âm thanh Bose cao cấp (tùy theo thị trường).

Mazda MX-5 Miata RF 35th Anniversary Edition thừa hưởng các nâng cấp vận hành mới nhất, bao gồm hệ thống giảm chấn Bilstein (trên các phiên bản số sàn) và vi sai chống trượt giới hạn cảm biến mô-men xoắn bất đối xứng (Asymmetric Torque-Sensing Limited-Slip Differential) nhằm tối ưu hóa cảm giác lái.

Về an toàn, xe được trang bị đầy đủ các hệ thống cơ bản như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), kiểm soát ổn định thân xe (VSC), kiểm soát lực kéo, cùng với túi khí trước và túi khí bên. Ngoài ra, một số tính năng hỗ trợ lái tiên tiến cũng được tích hợp tiêu chuẩn, bao gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và camera lùi (tùy thị trường).

Các công nghệ an toàn, hỗ trợ lái là một điểm cộng lớn, nhưng điều khiến MX-5 Miata thành công trên thị trường phải kể tới 3 yếu tố chính, đó là thú vị, rẻ, và đẹp. Cũng nhờ được ưa chuộng, phụ kiện cho mẫu xe này cũng trở nên đa dạng hơn, từ đó khiến xe có tính cá nhân hóa rất cao - điều này cũng đã được nhiều lần đề cập tới trong các bài chia sẻ từ phía người dùng trên nhiều kênh mạng xã hội khác nhau.

Tính cá nhân hóa có thể xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất với một mẫu xe đề cao tính "vui vẻ". Điều này có thể so sánh với mẫu VinFast VF 3 tại Việt Nam khi cũng hội tụ các yếu tố thành công tương tự MX-5 Miata, trong đó khả năng tùy biến theo sở thích của người dùng là một điểm nhấn quan trọng, bởi nhiều gara, đơn vị thứ 3 đã tung ra các sản phẩm dành riêng cho xe.

Tại thị trường Mỹ, phiên bản kỷ niệm 35 năm được bán với mức giá khởi điểm 36.250 USD, tương đương 956 triệu đồng. Tại Việt Nam, như đã đề cập, Mazda không nêu chi tiết hay khẳng định điều gì về việc phân phối chính hãng; bài giới thiệu trên mạng xã hội có thể là bài thử phản ứng của thị trường.