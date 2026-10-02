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EU nhận cảnh báo về những rủi ro khi loại bỏ vũ khí Mỹ

Bạch Dương
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Nhu cầu mua sắm vũ khí "sản xuất tại châu Âu" có thể gây ra mâu thuẫn giữa các đồng minh trong khối NATO.

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Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên minh châu Âu - Đại sứ Andrew Puzder tin rằng yêu cầu lựa chọn mua vũ khí "sản xuất tại châu Âu" như một phần của quá trình quân sự hóa đối với EU sẽ làm suy yếu sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương.

Theo hãng thông tấn TASS, ông Puzder đã phát biểu điều này tại một hội nghị không gian quân sự ở Brussels.

Đại sứ E. Puzder cho rằng: "Mong muốn của Liên minh châu Âu trong việc hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự của mình đe dọa chia rẽ các đồng minh và làm phân mảnh cơ sở công nghiệp quốc phòng xuyên Đại Tây Dương".

Ông kêu gọi tập trung vào chất lượng và khả năng cung ứng vũ khí, chứ không phải "vị trí sản xuất", đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc "mua hàng châu Âu" nên bị loại bỏ trong mua sắm quân sự của châu Âu, và thay vào đó nên theo đuổi định hướng "mua hàng NATO".

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Châu Âu ưu tiên mua sắm vũ khí do tổ hợp công nghiệp quốc phòng EU sản xuất.

Như hãng thông tấn TASS đã lưu ý, nguyên tắc này đã được áp dụng ở châu Âu trong nhiều thập kỷ, đảm bảo cho các công ty quân sự Mỹ vị thế thống trị trên thị trường Cựu lục địa.

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu gần đây đã thông qua nhiều chương trình để tài trợ cho việc quân sự hóa cộng đồng, với tổng số tiền gần 1,5 nghìn tỷ euro.

EU hiện đang tìm cách chuyển hướng dòng tiền này sang cho ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu bằng cách đưa ra nhiều hạn chế khác nhau.

Về vấn đề này, Ủy ban châu Âu không chỉ giới hạn trong thị trường quân sự châu Âu.

Cụ thể, nguyên tắc ưu tiên các đơn đặt hàng vũ khí từ Cựu lục địa đã được đưa vào chương trình tài trợ quân sự trị giá 90 tỷ euro của Ukraine cho giai đoạn 2027 - 2028.

Theo TASS
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Tags

EU

vũ khí

Mỹ

Ukraine

NATO

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