EU kêu gọi các nước Đông Nam Á 'quay lưng' với dầu Nga, quốc gia gần Việt Nam nói thẳng

Y Vân |

Nước này đã đạt được thoả thuận mua tới 150 triệu thùng dầu từ Nga trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu hạn chế do xung đột Trung Đông.

Bất chấp những lời kêu gọi từ Liên minh châu Âu (EU) về việc hạn chế tiêu thụ dầu thô của Nga, Indonesia khẳng định sẽ duy trì chính sách nhập khẩu linh hoạt.

Quốc gia Đông Nam Á này nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo nguồn cung nội địa và bình ổn giá năng lượng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Jakarta hôm thứ Năm (30/4), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, Vahd Nabyl A Mulachela, cho biết việc tăng cường dự trữ năng lượng hiện là ưu tiên hàng đầu.

“Trong bối cảnh biến động địa chính trị, việc đảm bảo an ninh năng lượng là lợi ích quốc gia cốt yếu. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác, từ Mỹ, Nga cho đến EU, để đảm bảo nguồn nhiên liệu ổn định, tin cậy với giá cả phải chăng”, ông Nabyl khẳng định.

Lập trường này được đưa ra sau khi Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, hối thúc các nền kinh tế ASEAN tìm kiếm nguồn thay thế cho dầu mỏ Nga, với lý do doanh thu từ dầu mỏ đang được Moscow sử dụng để tài trợ cho cuộc chiến tại Ukraine.

Thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng mới khi eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa, khiến các chuyến hàng từ Trung Đông bị đình trệ. Trong bối cảnh đó, danh sách khách hàng của Nga ngày càng dài thêm.

Sau chuyến thăm của Tổng thống Prabowo Subianto tới Moscow đầu tháng này, Indonesia đã đồng ý mua dầu thô và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ Nga.

Ông Hashim Djojohadikusumo, em trai Tổng thống, tiết lộ hợp đồng này có thể lên tới 150 triệu thùng dầu, trong đó 100 triệu thùng đầu tiên được Nga bán với "mức giá đặc biệt".

Dù chịu sức ép từ phương Tây, các quan chức Indonesia cho biết vấn đề này không được nêu ra chính thức trong các cuộc họp bên lề hội nghị ASEAN-EU tại Brunei. Thứ trưởng Ngoại giao Arrmanatha Nasir khẳng định trọng tâm của Indonesia là thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và đa phương thay vì bị cuốn vào các lệnh trừng phạt.

Hiện tại, Indonesia vẫn duy trì các cam kết mua năng lượng từ Mỹ như một phần của thỏa thuận thuế quan, bao gồm nhập khẩu 4,5 tỷ USD dầu thô, 3,5 tỷ USD khí LPG.

Tại Đông Nam Á, không chỉ Indonesia mà các quốc gia như Malaysia và Thái Lan cũng đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm cả việc duy trì tiếp cận nguồn nhiên liệu từ Nga để ổn định kinh tế trong nước.

Theo Jakarta Post﻿

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
01:18
01:01
01:16
00:39
00:34
01:02
00:54
