EU đề xuất kế hoạch mới sử dụng 170 tỷ Euro tài sản bị đóng băng của Nga

(Ảnh minh họa: Getty)

EU đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine khi Mỹ cắt giảm viện trợ cho Kiev.

Moscow đã lên án việc đóng băng tài sản của Nga ở nước ngoài, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành vi tịch thu tài sản nào của Moscow cũng sẽ bị coi là "hành vi trộm cắp".

Các quốc gia phương Tây đang giữ khoảng 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Khoảng 200 tỷ USD trong số này do trung tâm thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở tại Brussels (Bỉ) nắm giữ. Những khoản tiền này đã tích lũy hàng tỷ Euro tiền lãi và phương Tây đã tìm cách sử dụng nguồn thu này để tài trợ cho Ukraine.

Mặc dù không tịch thu hoàn toàn, G7 vào năm 2024 đã ủng hộ kế hoạch cung cấp cho Kiev 50 tỷ USD tiền vay và sẽ được hoàn trả bằng lợi nhuận thu được từ các khoản tiền này. EU đã cam kết 21 tỷ USD.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: Getty)

Trong bài phát biểu thông điệp EU trước Nghị viện châu Âu hồi tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất một cơ chế "cho vay bồi thường". Cơ chế này bao gồm việc chuyển số dư tiền mặt từ các tài sản bị phong tỏa của Nga vào trái phiếu do EU phát hành. Số tiền thu được sẽ được chuyển cho Ukraine theo từng đợt. Brussels lập luận rằng hệ thống này sẽ cung cấp hỗ trợ ngay lập tức cho Kiev, đồng thời tránh được việc tịch thu tài sản Nga một cách chính thức.

Một lựa chọn thứ hai đang được xem xét là tạo ra một kênh chuyên dụng để quản lý các khoản vay - điều này cũng có thể cho phép các đối tác ngoài EU tham gia.

Các nguồn tin cho biết trong số các tài sản của Nga bị đóng băng tại Euroclear, khoảng 170 tỷ Euro đã đáo hạn và hiện đang nằm dưới dạng tiền mặt trong sổ sách của trung tâm thanh toán bù trừ này.

Các kế hoạch trên đã vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên EU. Bỉ, Đức và Pháp đã cảnh báo rằng việc sử dụng tài sản gốc có nguy cơ vi phạm pháp luật và làm suy yếu niềm tin vào đồng Euro.

Brussels đang chịu áp lực phải đáp ứng một phần đáng kể nhu cầu của Ukraine trong bối cảnh Mỹ trì hoãn các khoản viện trợ mới. Theo một thông báo của Mỹ được lưu hành giữa những quốc gia G7, các thành viên EU được khuyến khích xem xét việc tịch thu tài sản quốc gia của Nga một cách "sáng tạo" để tài trợ cho Ukraine.

Nga cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm sử dụng tài sản của nước này "sẽ không thể không bị đáp trả".