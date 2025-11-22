(Ảnh minh họa: Getty Images)

Đề xuất hệ thống "Schengen quân sự" mới của Ủy ban châu Âu được đưa ra nhằm cải thiện đáng kể khả năng quân đội quá cảnh một cách cơ động trên toàn khối.

"Hiện nay, việc di chuyển thiết bị quân sự và binh sĩ - chẳng hạn như từ Tây sang Đông - phải mất nhiều tháng" - ông Apostolos Tzitzikostas, Ủy viên châu Âu về Giao thông và Du lịch Bền vững - cho biết - "Điều chúng tôi muốn làm là thực hiện điều đó trong vòng vài ngày".

"Bạn không thể bảo vệ một lục địa nếu bạn không thể di chuyển qua đó. Điều đó rất rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi đang tạo ra hệ thống Schengen quân sự mới này" - ông Tzitzikostas phát biểu tại một cuộc họp báo.

Đây là đề xuất mới nhất trong một loạt kế hoạch được Ủy ban châu Âu công bố kể từ đầu năm nay nhằm tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của EU trước khi kết thúc thập kỷ. Đây là thời điểm mà một số cơ quan tình báo tin rằng Nga có thể có đủ phương tiện để tấn công một quốc gia châu Âu khác.

Một trong những biện pháp then chốt sẽ là đẩy nhanh việc cấp phép cho hoạt động di chuyển quân sự xuyên biên giới. Hiện tại, các quy định trên khắp 27 quốc gia thành viên chưa được thống nhất. Một số quốc gia mất hàng tuần để trả lời yêu cầu từ một quốc gia EU khác về việc di chuyển quân đội và/hoặc thiết bị quân sự trên lãnh thổ của họ.

Ủy viên châu Âu về Giao thông và Du lịch Bền vững Apostolos Tzitzikostas (Ảnh: EP)

Ủy ban châu Âu mong muốn giảm thời gian này xuống mức tối đa 3 ngày trong thời bình và chỉ còn 6 giờ trong trường hợp khẩn cấp.

Kế hoạch này bao gồm một hệ thống ứng phó tăng cường về di chuyển quân sự mới của châu Âu, được mô phỏng theo Cơ chế Bảo vệ Dân sự của EU. Hệ thống cho phép các quốc gia thành viên nhanh chóng tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn do thiên tai hoặc thảm họa do con người gây ra.

Kế hoạch này sẽ bao gồm một "quỹ đoàn kết di chuyển quân sự", nơi các quốc gia thành viên có thể giải phóng phương tiện - chẳng hạn như tàu hỏa, phà hoặc máy bay vận tải chiến lược - để các quốc gia khác sử dụng. Đề xuất bao gồm một danh mục di chuyển quân sự, trong đó liệt kê các phương tiện vận tải và hậu cần đa năng từ những công ty dân sự có thể được sử dụng cho các hoạt động quân sự.

Tất cả công việc này sẽ được điều phối bởi một nhóm vận tải cơ động quân sự mới - bao gồm một điều phối viên quốc gia cho mỗi quốc gia thành viên. Họ sẽ ưu tiên tài trợ cho một số dự án cơ sở hạ tầng được chọn lọc - gồm 500 dự án, được xác định là cần thiết để cải thiện 4 hành lang quân sự đã được thống nhất.

"Mạng lưới hậu cần vững chắc tạo nên sự khác biệt giữa thắng và thua trong chiến tranh" - ông Tzitzikostas nói, đồng thời cho biết thêm rằng trọng tâm là các khoản đầu tư ngắn hạn, kịp thời để nhanh chóng tăng cường năng lực.