Nhà thầu quốc phòng Mỹ vô tình cắm biển báo "Khu vực Phòng thủ Quốc gia" trên đất Mexico - Hải quân nước láng giềng hành động

Tờ Telegraph (Anh) ngày 21/11 đưa tin, Mỹ đã vô tình "xâm lược" Mexico sau khi nhầm lẫn với bang Texas của Mỹ.

Một nhóm nhà thầu của Lầu Năm Góc đã lắp đặt các biển báo trên một bãi biển ở đông bắc Mexico hôm 17/11, tuyên bố đây là "khu vực hạn chế" nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Họ dường như tin rằng mình đang ở bang Texas của Mỹ nhưng đã vô tình đi hơn 19 km về phía nam biên giới đến bãi biển Playa Bagdad của Mexico mà không nhận ra sai lầm của mình cho đến khi bị Hải quân Mexico chặn lại.

Các nhà thầu của Lầu Năm Góc đã vô tình tuyên bố một bãi biển Mexico là lãnh thổ Mỹ. Ảnh: Telegraph

Lầu Năm Góc xác định những người đàn ông này là "nhà thầu" được thuê để cắm biển báo ở phía biên giới Mỹ nhằm đánh dấu "Khu vực Phòng thủ Quốc gia III", một trong số các cơ sở quân sự nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp, gần sông Rio Grande.

Theo tờ Mexico News Daily, "Khu vực Phòng thủ Quốc gia" (NDA) là các khu vực quân sự dọc theo biên giới phía nam nước Mỹ, do Bộ Quốc phòng Mỹ quản lý. Vào ngày 1/5, Mỹ đã thiết lập một NDA mới dài 418 km dọc theo biên giới phía nam tại bang Texas với Mexico.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một tuyên bố: "Những thay đổi về độ sâu và địa hình của nước đã làm thay đổi nhận thức về vị trí ranh giới quốc tế."

“Nhân viên Chính phủ Mexico đã gỡ bỏ sáu biển báo dựa trên nhận định của họ về vị trí ranh giới quốc tế.”

Các nhà thầu sẽ "phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để tránh nhầm lẫn trong tương lai", thông cáo của Lầu Năm Góc cho biết thêm.

Trước đó, theo Mexico News Daily, Hải quân Mexico thông báo rằng họ đã dỡ bỏ sáu biển báo được đặt trên lãnh thổ Mexico ở bang biên giới Tamaulipas, cảnh báo rằng bất kỳ ai được phát hiện cùng với các biển báo được gọi là "Khu vực Phòng thủ Quốc gia III" sẽ bị "giam giữ và khám xét".

Trong cuộc họp báo hàng ngày vào sáng 18/11 (giờ địa phương), phản hồi về vụ việc, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã xác nhận vị trí của các biển báo.

"Các biển báo ranh giới đã được đặt trên một phần của bãi biển Playa Bagdad", bà Sheinbaum nói.

Theo Mexico News Daily, Playa Bagdad nằm ở nơi sông Rio Grande gặp Vịnh Mexico. Con sông bắt nguồn từ miền trung nam bang Colorado ở Mỹ và được gọi là Río Bravo ở phía Mexico, tạo thành biên giới giữa hai quốc gia trong một khoảng thời gian dài.

Chính quyền Mexico cho biết thêm: “Bộ Ngoại giao [Mexico] đã liên hệ với Đại sứ quán Mỹ tại Mexico về vụ việc này.”

“Chi nhánh Mexico của Ủy ban Biên giới và Nước Quốc tế (CILA) sẽ bắt đầu các cuộc tham vấn kỹ thuật để làm rõ toàn bộ sự việc và sẽ xem xét các bản đồ và công cụ đánh dấu biên giới giữa hai nước, theo các hiệp ước biên giới và nước hiện hành”, chính quyền Mexico nói.

Các nhà thầu của Lầu Năm Góc đã đi hơn 19 km về phía nam biên giới Mỹ đến bãi biển Playa Bagdad của Mexico để cắm biển báo "Khu vực Phòng thủ Quốc gia III". Ảnh: Telegraph

Theo Telegraph, trong những tháng gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đề xuất phát động các cuộc tấn công quân sự vào các băng đảng ma túy Mexico để ngăn chặn tình trạng buôn lậu ma túy xuyên biên giới, làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và nước láng giềng phía nam.

Hôm 17/11, các phóng viên tại Phòng Bầu dục đã hỏi Tổng thống Trump liệu ông có tiến hành một cuộc tấn công quân sự hay sẽ cử quân đội Mỹ chống lại các băng đảng ma túy Mexico.

Tổng thống Trump trả lời: "Tôi thấy ổn."

Ông nói tiếp: “Dù chúng ta phải làm gì để ngăn chặn ma túy... Tôi đã đi thăm Mexico City [thủ đô của Mexico] hồi cuối tuần. Có một số vấn đề lớn ở đó.”

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Sheinbaum đã cực lực bác bỏ đề xuất của chính quyền Trump cho phép quân đội Mỹ can thiệp vào lãnh thổ Mexico.

“Điều đó sẽ không xảy ra”, bà nói để đáp lại bình luận của ông Trump, đồng thời cho biết thêm rằng bà đã nêu rõ quan điểm của mình “nhiều lần” trong các cuộc trò chuyện với Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.