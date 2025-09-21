EU chỉ đích danh các nước thành viên vẫn nhập khẩu khí đốt Nga: Con số cao bất ngờ

8 quốc gia EU gồm Bỉ, Pháp, Hy Lạp, Hungary, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia và Tây Ban Nha vẫn đang nhập khẩu khí đốt từ Nga, dưới dạng khí đốt qua đường ống hoặc khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Thông tin trên được phát ngôn viên năng lượng Ủy ban châu Âu (EC) Anna-Kaisa Itkonen cho biết.

EC cho hay chưa có dữ liệu về bên sử dụng cuối cùng của các lô hàng khí đốt này.

Bất chấp cam kết cắt giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, Moscow vẫn chiếm khoảng 19% lượng khí nhập khẩu của EU, giảm mạnh so với mức khoảng 45% trước năm 2022.

Theo Reuters, LNG chủ yếu được nhập vào Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan và Pháp. Khí đốt đường ống được cung cấp qua tuyến TurkStream cho Slovakia, Hungary và Bulgaria. Sau khi đường ống Nord Stream bị phá hoại năm 2022 và Ukraine ngừng trung chuyển khí đốt Nga trong năm nay, TurkStream trở thành tuyến duy nhất đưa khí Nga trực tiếp vào EU.

Ngày 13/9, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen thông báo khối sẽ chấm dứt nhập khẩu LNG từ Nga kể từ 1/1/2027 như một phần trong gói trừng phạt mới. Hiện chưa có lệnh cấm toàn diện nhiên liệu hoá thạch từ Nga mà chỉ áp dụng với một số cảng và hoạt động tái xuất. Trước đó, Brussels từng cân nhắc lệnh cấm LNG nhưng vấp phải sự phản đối của một số nước thành viên, đặc biệt là Hungary và Slovakia. Tháng 5, EU công bố lộ trình loại bỏ dầu khí Nga vào cuối năm 2027.

Moscow nhiều lần khẳng định các lệnh trừng phạt mới sẽ gây thiệt hại cho chính nền kinh tế châu Âu. Tháng 6, Cố vấn Tổng thống Nga về kinh tế quốc tế Kirill Dmitriev cho biết EU chịu thiệt hại khoảng 1.300 tỷ euro (1.500 tỷ USD) do giảm nhập khẩu khí từ Nga.

﻿Tham khảo: RT