EU chạy đua thông qua gói trừng phạt Nga trước thềm bầu cử Tổng thống Pháp

Ukraine và EU lo ngại gói trừng phạt tiếp theo của EU đối với Nga có thể là gói trừng phạt cuối cùng trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

Trái qua phải, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Vladimir Zelensky của Ukraine, và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Brussels, Bỉ.

Mối lo trên diễn ra trong bối cảnh các quan chức đang hối hả đảm bảo việc thông qua gói trừng phạt trước khi bà Marine Le Pen có khả năng trở thành Tổng thống tiếp theo của Pháp, theo tờ The Telegraph.

Chính trị gia Le Pen thuộc đảng cánh hữu Tập hợp Quốc gia, người được các cuộc thăm dò dư luận xếp ở vị trí dẫn đầu trong cuộc đua, đã chỉ trích mạnh mẽ phương hại của EU đối với Ukraine.

Bà từng so sánh việc Ukraine gia nhập EU được đề xuất với một hành vi tự sát về kinh tế và nhiều lần kêu gọi đình chỉ toàn bộ viện trợ cho quốc gia này.

Ukraine và EU đang "xây dựng các kịch bản ứng phó" trong trường hợp bà Le Pen giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 4 tới, tờ The Telegraph đưa tin.

Một nguồn tin mô tả tháng 2 có thể là "cơ hội cuối cùng" để thông qua các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga.

EU đã áp đặt 21 vòng trừng phạt kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022 và đang chuẩn bị cho vòng thứ 22.

Hôm 16/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho thấy sự đối lập lập trường kiên định của khối với lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã nới lỏng các hạn chế đối với diesel của Nga để giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước.

Một số quan sát viên, gồm tờ The Telegraph, tính việc bổ sung gần 1.600 cá nhân và tổ chức Nga vào danh sách đen của EU mới đây tương đương gói trừng phạt thứ 22.

Khi xung đột Ukraine kéo dài, EU nhận thấy ngày càng khó khăn trong việc xác định các mục tiêu mới của Nga để áp đặt lệnh trừng phạt.

Các cuộc đàm phán mới nhất được báo cáo là đã rơi vào bế tắc do thúc đẩy của Pháp trong việc đưa tỷ phú Alisher Usmanov ra khỏi danh sách đen của EU.

Động thái này đã được truyền thông trình bày như một thỏa thuận ngầm nhằm đảm bảo việc trả tự do cho các gián điệp Pháp bị kết án ở Azerbaijan.

Tuy nhiên, những người hoài nghi đã chỉ ra các khiếu nại pháp lý thành công của ông Usmanov vạch trần những điểm yếu trong lý do trừng phạt ông của EU như một yếu tố lớn khác.

Các cuộc đàm phán về gói trừng phạt thứ 21, được thông qua hồi tháng 7, cũng phải đối mặt với sự kháng cự kiên quyết từ một số quốc gia thành viên.

Hy Lạp đã giành được một sự miễn trừ cho phép công ty vận tải biển Dynagas của họ tiếp tục vận chuyển LNG từ dự án Yamal của Nga.

Bulgaria đã ngăn chặn việc đưa nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống giáo Nga - Thượng phụ Kirill - vào danh sách đen, trong khi Đức và Bồ Đào Nha bảo vệ việc nhập khẩu hải sản Nga của họ.

Trong khi đó, các điểm đến du lịch như Pháp và Italy phản đối các hạn chế nhập cảnh chặt chẽ hơn đối với các quân nhân Nga.

Những sự nhượng bộ này đã làm suy yếu đáng kể đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu. Điều này xảy ra bất chấp sự thay thế của cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Những người ủng hộ Ukraine thường cho rằng ông là trở ngại chính đối với các lệnh trừng phạt mới trong các cuộc đàm phán trước đó.