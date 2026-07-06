Sau gần 60 năm mất liên lạc, người đàn ông ở Tây Ninh nhận được thông tin hài cốt có di vật kèm theo mang tên anh trai vừa được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.

Chiều 6/7, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh TPHCM đã đến xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh để xác minh thông tin liên quan đến gia đình ông Huỳnh Văn Mười (61 tuổi), người nhận là em trai của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Cuốn sổ ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được phát hiện cùng nhiều di vật khác trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM.

Chia sẻ với đoàn công tác, ông Huỳnh Văn Mười xúc động cho biết, anh trai ông- liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là anh cả trong gia đình có 8 anh chị em. Ông Quên tham gia bộ đội tại địa phương từ khi mới 16 tuổi.

Ông Huỳnh Văn Mười đang sắp xếp công việc để lên TPHCM, phối hợp với cơ quan chức năng xác minh danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Đến năm 1968, khi mới 22 tuổi, ông Quên mất liên lạc với gia đình.

"Tôi nghe mẹ kể về anh Hai rất nhiều lần. Gia đình xác định anh tham gia trận đánh ở khu vực cầu Chữ Y năm 1968 rồi mất tích đến nay", ông Mười nói.

Theo kế hoạch, ngày 9/7, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu ADN của gia đình ông Mười để đối chiếu với hài cốt vừa được quy tập nhằm xác định quan hệ huyết thống và danh tính liệt sĩ.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ, cho biết địa phương đã tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Mười về việc phát hiện hài cốt được cho là của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trong đợt khai quật, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM.

Theo ông Lo, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã phối hợp với gia đình cùng các cơ quan chức năng rà soát, đối chiếu hồ sơ để xác minh nhân thân liệt sĩ, đồng thời hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo quy định.

"Địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, hoàn thiện hồ sơ để hỗ trợ gia đình sớm tiếp cận các di vật của liệt sĩ", ông Lo cho biết.

Trước đó, sau nhiều ngày tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Trong đó, một bộ hài cốt được phát hiện cùng giấy tờ còn đọc được tên "Huỳnh Văn Quên".

Qua xác minh phiên hiệu đơn vị, Quân khu 7 xác định ông Huỳnh Văn Quên là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 của lực lượng Quân Giải phóng, hoạt động trên địa bàn Long An trước đây, nay thuộc tỉnh Tây Ninh.

Lực lượng chức năng đã quy tập 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại Công viên Lê Thị Riêng, phục vụ công tác xác minh danh tính.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 cho biết, Tiểu đoàn 1 của Quân Giải phóng từng tham gia chiến đấu tại khu vực cầu Chữ Y vào năm 1968, cách vị trí phát hiện hài cốt khoảng 6km. Cơ quan chức năng nhận định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có thể đã hy sinh trong trận đánh này và được đưa về khu vực Công viên Lê Thị Riêng ngày nay để an táng.

Ngoài hài cốt, lực lượng tìm kiếm còn thu được nhiều di vật như hộp tiếp đạn, đạn, lược, cưa tay và một số giấy tờ đã phai mờ theo thời gian. Một tài liệu còn đọc được các dòng chữ như "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam", "Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định" và tên "Đồng chí Huỳnh Văn Quên"... được xem là manh mối quan trọng phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được Bộ Tư lệnh TPHCM triển khai từ cuối tháng 5/2026 sau khi tiếp nhận thông tin về các vị trí nghi có hố chôn tập thể trong khuôn viên công viên.

Đây là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm do Bộ Quốc phòng phát động, diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027. Chiến dịch đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm từ khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định danh tính và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.