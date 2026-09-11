HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Em trai Hoài Linh chia sẻ cảm xúc chia tay chú cún nhỏ đã nuôi hơn chục năm

Tùng Ninh
|

"Cảm ơn con Chloe đã đồng hành cùng ba gần 14 năm" – Dương Triệu Vũ chia sẻ.

Mới đây, em trai NSƯT Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ dòng cảm xúc chia tay chú cún nhỏ đã nuôi hơn chục năm.

Anh nói: "Cảm ơn con Chloe đã đồng hành cùng ba gần 14 năm. Con luôn rất thông minh, nhạy cảm, đôi khi có chút ham ăn nhưng rất nghe lời.

Em trai Hoài Linh: "Cầu mong con được yên nghỉ" - Ảnh 1.

Dương Triệu Vũ

Mình cùng nhau đi khắp các sân khấu, hậu trường, phim trường, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu…

Con thích nhất là đứng ngắm cảnh, hóng gió khi ngồi trên xe nhìn mọi thứ di chuyển thật nhanh…

Cảm ơn con luôn đồng hành. Nhớ ngày đầu tiên dọn ra ở riêng, chỉ có hai đứa mình vật lộn để dạy cho con đi chi đúng chổ, rồi muốn điên lên khi con sai.

Nếu có lúc có giận lên la con thì ta xin lỗi con nhé! Cầu mong con được yên nghỉ, một ngày nào đó, một nơi nào đó, một không gian nào đó hay một kiếp nào đó, ta sẽ gặp lại nhé!".

Tâm sự của Dương Triệu Vũ nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo bạn bè đồng nghiệp và khán giả hâm mộ. Qua chia sẻ có thể thấy Dương Triệu Vũ sống rất tình cảm, yêu quý vật nuôi.

Em trai Hoài Linh: "Cầu mong con được yên nghỉ" - Ảnh 2.

Dương Triệu Vũ là em ruột của nghệ sĩ Hoài Linh và từng là học trò cưng được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dẫn dắt khi mới về Việt Nam hoạt động. Bắt đầu sự nghiệp từ đầu những năm 2000, anh nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ giọng hát ngọt ngào và ngoại hình sáng sân khấu.

Trong suốt sự nghiệp, Dương Triệu Vũ đã phát hành nhiều album thành công như Siêu nhân, Mơ ước trong đời, Căn phòng và đoạt giải Cặp đôi hoàn hảo 2013 cùng Thanh Thúy. Ngoài ca hát, nam ca sĩ còn thường xuyên xuất hiện với vai trò giám khảo, huấn luyện viên trên các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc.

Con trai "bé Xuân Mai" 12 tuổi đẹp như tài tử Hong Kong
Tags

Hoài Linh

Dương Triệu Vũ

sao Việt

showbiz

nghệ sĩ miền nam

em hoài linh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ Bùi Thị Thuận SN 1954

Thi hành lệnh bắt tạm giam người phụ nữ Bùi Thị Thuận SN 1954

01:59
Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

01:59
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại