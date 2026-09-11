"Cảm ơn con Chloe đã đồng hành cùng ba gần 14 năm" – Dương Triệu Vũ chia sẻ.

Mới đây, em trai NSƯT Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ dòng cảm xúc chia tay chú cún nhỏ đã nuôi hơn chục năm.

Anh nói: "Cảm ơn con Chloe đã đồng hành cùng ba gần 14 năm. Con luôn rất thông minh, nhạy cảm, đôi khi có chút ham ăn nhưng rất nghe lời.

Dương Triệu Vũ

Mình cùng nhau đi khắp các sân khấu, hậu trường, phim trường, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu…

Con thích nhất là đứng ngắm cảnh, hóng gió khi ngồi trên xe nhìn mọi thứ di chuyển thật nhanh…

Cảm ơn con luôn đồng hành. Nhớ ngày đầu tiên dọn ra ở riêng, chỉ có hai đứa mình vật lộn để dạy cho con đi chi đúng chổ, rồi muốn điên lên khi con sai.

Nếu có lúc có giận lên la con thì ta xin lỗi con nhé! Cầu mong con được yên nghỉ, một ngày nào đó, một nơi nào đó, một không gian nào đó hay một kiếp nào đó, ta sẽ gặp lại nhé!".

Tâm sự của Dương Triệu Vũ nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo bạn bè đồng nghiệp và khán giả hâm mộ. Qua chia sẻ có thể thấy Dương Triệu Vũ sống rất tình cảm, yêu quý vật nuôi.

Dương Triệu Vũ là em ruột của nghệ sĩ Hoài Linh và từng là học trò cưng được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dẫn dắt khi mới về Việt Nam hoạt động. Bắt đầu sự nghiệp từ đầu những năm 2000, anh nhanh chóng tạo được dấu ấn nhờ giọng hát ngọt ngào và ngoại hình sáng sân khấu.

Trong suốt sự nghiệp, Dương Triệu Vũ đã phát hành nhiều album thành công như Siêu nhân, Mơ ước trong đời, Căn phòng và đoạt giải Cặp đôi hoàn hảo 2013 cùng Thanh Thúy. Ngoài ca hát, nam ca sĩ còn thường xuyên xuất hiện với vai trò giám khảo, huấn luyện viên trên các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc.