‘Em thua cả một người không tồn tại’: Bạn trai thú nhận rung động trước cô gái AI, vài ngày sau nói lời chia tay

Một nữ TikToker đang gây xôn xao mạng xã hội sau khi chia sẻ câu chuyện tình yêu tan vỡ vì... một người phụ nữ do AI tạo ra. Điều khiến nhiều người ngỡ ngàng là "tình địch" của cô thậm chí còn chưa từng tồn tại ngoài đời thực.

Những ngày gần đây, TikTok lan truyền đoạn video của nữ TikToker Savannah kể về một trải nghiệm mà chính cô cũng gọi là "khó tin". Theo chia sẻ, một trò đùa vô thưởng vô phạt liên quan đến AI đã bất ngờ trở thành bước ngoặt khiến mối quan hệ của cô và bạn trai đi đến hồi kết.

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Savannah cho biết mọi chuyện bắt đầu khi cô giúp chị gái đăng bán một chiếc bàn trên Facebook Marketplace. Bắt chước xu hướng đang phổ biến trên mạng, cô tạo hình một người mẫu tóc nâu bằng AI để làm ảnh minh họa cho bài đăng, với hy vọng thu hút nhiều người xem hơn.

Chiêu thức này phát huy tác dụng ngoài mong đợi khi bài đăng nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn. Với Savannah, đó đơn thuần chỉ là một trò vui.

Tuy nhiên, mọi chuyện rẽ sang hướng hoàn toàn khác khi cô khoe bài đăng với bạn trai.

Theo lời Savannah, sau khi nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ do AI tạo ra, bạn trai bất ngờ thừa nhận anh thấy cô gái này rất hấp dẫn. Không chỉ vậy, anh còn nói đây chính là "gu" của mình vì cô ấy là người tóc nâu và thậm chí khiến anh nảy sinh những cảm xúc rung động.

Savannah giải thích rằng người phụ nữ này hoàn toàn không có thật, chỉ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Dẫu vậy, bạn trai cô vẫn giữ nguyên quan điểm và cho rằng việc bị thu hút bởi ngoại hình của nhân vật AI là điều bình thường.

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Điều khiến Savannah sốc hơn cả là chỉ vài ngày sau cuộc trò chuyện đó, bạn trai chủ động nói lời chia tay.

Theo cô, người này cho biết tình cảm của anh đã thay đổi và quyết định chấm dứt mối quan hệ. Dù không khẳng định bức ảnh AI là nguyên nhân trực tiếp, Savannah cho rằng sự việc kỳ lạ này đã trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ trước khi cả hai "đường ai nấy đi".

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Video chia sẻ câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên TikTok, kéo theo hàng loạt bình luận từ cộng đồng mạng.

Câu chuyện khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu một mối quan hệ ngoài đời thực có thể bị ảnh hưởng bởi một nhân vật vốn không hề tồn tại hay không.

Một bộ phận cho rằng sự phát triển của AI đang khiến ranh giới giữa tưởng tượng và thực tế ngày càng trở nên mờ nhạt. Những hình mẫu hoàn hảo do AI tạo ra có thể tác động đến cách con người nhìn nhận ngoại hình, sức hấp dẫn và thậm chí cả các mối quan hệ tình cảm.

Trong khi đó, không ít ý kiến lại cho rằng bức ảnh AI chỉ là "chất xúc tác". Theo họ, nếu một mối quan hệ đủ bền vững, việc một người bị thu hút bởi hình ảnh do AI tạo ra sẽ khó có thể trở thành lý do dẫn đến chia tay. Vấn đề cốt lõi có lẽ nằm ở những rạn nứt đã âm ỉ từ trước.

Dù nguyên nhân thực sự là gì, câu chuyện của Savannah vẫn đang được chia sẻ rộng rãi như một ví dụ điển hình cho những tình huống "dở khóc dở cười" mà trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra trong đời sống hiện đại. Khi AI ngày càng tạo ra những hình ảnh chân thực đến mức khó phân biệt với người thật, câu chuyện về ranh giới giữa thế giới số và các mối quan hệ ngoài đời thực có lẽ sẽ còn tiếp tục là chủ đề gây nhiều tranh luận.