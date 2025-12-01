Em gái Trấn Thành công khai là bạn gái của một người, không phải Song Luân

Sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Nhà Bà Nữ, nghi vấn Uyển Ân (em gái Trấn Thành) và Song Luân nảy sinh tình cảm ngoài đời thực liên tục trở thành tâm điểm chú ý. Từ những hình ảnh thân thiết hậu phim đến các khoảnh khắc nắm tay, ôm vai tại sự kiện, cặp đôi được khán giả “đẩy thuyền” mạnh mẽ và bị đặt nhiều câu hỏi về mối quan hệ thật sự.

Uyển Ân - Song Luân.

Trong nhiều lần xuất hiện chung sau bộ phim, cả hai bị bắt gặp có những cử chỉ tình tứ như đứng cạnh liên tục, cùng tạo dáng thân mật trên thảm đỏ hay diện trang phục ton–sur–ton. Một số hình ảnh cho thấy Song Luân chủ động nắm tay, dìu Uyển Ân trong sự kiện, làm dấy lên đồn đoán “phim giả tình thật”. Các chương trình thực tế mà cặp diễn viên cùng tham gia cũng ghi nhận nhiều khoảnh khắc gần gũi khiến khán giả nghi ngờ họ đang hẹn hò.

Trước tin đồn lan rộng, Uyển Ân đã từng lên tiếng phủ nhận trong chương trình Tổ đội 1 không 2, cô khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp thân thiết: "Trước ngọn lửa thiêng liêng này em xin thề không có, anh em thôi”.

Về phía Song Luân, anh cũng cho biết hành động nắm tay tại thảm đỏ là để hỗ trợ bạn diễn khi chụp hình, không mang hàm ý công khai tình cảm. "Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường, đều là đồng nghiệp tốt với nhau", Song Luân chia sẻ trên tờ Đời sống gia đình. Mặc dù vậy, loạt “hint” liên tục bị soi vẫn khiến câu chuyện thu hút sự quan tâm của công chúng.

Chia sẻ mới nhất của em gái Trấn Thành.

Những hình ảnh thân thiết của Uyển Ân và Pháp Kiều.

Bất ngờ nhất là cách đây ít giờ, em gái Trấn Thành bất ngờ nhận mình là bạn gái một nam ca sĩ đang hot. Cụ thể cô đăng tải loạt ảnh lên mạng xã hội với chia sẻ "Bạn gái Pháp Kiều". Thời gian gần đây, trên mạng cũng lan truyền nhiều hình ảnh thân mật của cặp đôi.

Mặc dù công khai là thế nhưng phần lớn cư dân mạng đều không tin bởi trước đó Pháp Kiều từng công khai là LGBT. Ca sĩ Ali Hoàng Dương cũng hài hước bình luận "khi nào cưới đi 1 cây vàng". Đáp trả bình luận này, Uyển Ân chỉ cười.

Uyển Ân sinh năm 1999, từng theo học tại RMIT trước khi chính thức bước vào nghệ thuật khoảng năm 2019. Cô khởi đầu bằng các web-drama và những vai phụ trên phim chiếu mạng, sau đó gây tiếng vang lớn khi đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Nhà Bà Nữ. Những năm gần đây, Uyển Ân liên tục xuất hiện trong nhiều dự án phim của các đạo diễn khác nhau, cho thấy nỗ lực khẳng định năng lực độc lập, không dựa vào danh xưng “em gái Trấn Thành”.