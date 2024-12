Song Luân tiết lộ về mối quan hệ với Uyển Ân, bật mí thái độ của Trấn Thành khi nghe tin có em rể

Gia nhập làng giải trí từ năm 2011 với xuất phát điểm là một ca sĩ, nhưng Song Luân lại dần nhận được sự chú ý của khán giả khi lấn sân sang vai trò diễn viên. Anh là một trong những số ít sao nam thành công ở cả địa hạt điện ảnh lẫn truyền hình với các bộ phim đình đám như Hậu Duệ Mặt Trời, Cây Táo Nở Hoa, Yêu Trước Ngày Cưới, Lật Mặt 3, Nhà Bà Nữ.

Thừa thắng xông lên, năm 2024, tên tuổi của “chàng John” lên như diều gặp gió, anh tiếp tục đánh cắp trái tim khán giả khi trở thành mảnh ghép trong 30 anh trai góp mặt trong chương trình Anh Trai Say Hi. Tiếng vang lớn của show thực tế này càng giúp Song Luân khẳng định thực lực với vai trò là một nghệ sĩ toàn năng khi “cân” đẹp kỹ năng hát, nhảy, rap, sáng tác,...Trước khi khép lại năm 2024, nam diễn viên vẫn tiếp tục hoạt động không ngừng nghỉ khi mới đây, anh tái xuất màn ảnh rộng với vai nam chính trong Công Tử Bạc Liêu. Đây là bộ phim được lấy cảm hứng từ vị công tử cùng tên được mệnh danh là đệ nhất chơi ngông của mảnh đất Nam Kỳ Lục tỉnh vào đầu thế kỷ 20.

Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, nam thần màn ảnh Vbiz đã tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị trong quá trình quay tác phẩm này. Song Luân cũng bồi hồi nhớ lại quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp khi xuất hiện trong chương trình Anh Trai Say Hi. Đồng thời, anh cũng lên tiếng về tin đồn “phim giả tình thật” với em gái Trấn Thành - vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm trong thời gian qua.

Song Luân chia sẻ về sự nghiệp và mối quan hệ hiện tại với em gái Trấn Thành

Tôi không áp lực với doanh thu của Công Tử Bạc Liêu, việc của tôi là diễn tốt

Cảm xúc hiện tại của anh sau buổi ra mắt Công Tử Bạc Liêu như thế nào?

Tôi thiếu ngủ, hơi đuối, nhưng mà hôm qua đối với tôi là một đêm rất tuyệt vời. Cám ơn mọi người đã đến chung vui cùng với Luân mặc dù cuối năm rồi thì ai cũng rất là bận rộn. Mặc dù tôi thức dậy với cảm giác không ngủ đủ nhưng vẫn cảm thấy mình rất là may mắn vì hôm qua rất là trọn vẹn.

Trong bộ phim Công Tử Bạc Liêu, có điều gì khiến anh tiếc nuối, băn khoăn không?

Tất nhiên nếu nói về diễn xuất thì tôi không tiếc nuối đâu. Vì trong quá trình làm việc, tôi chưa từng rời nhân vật một chút nào, tôi rất tập trung, cố gắng rất nhiều cho vai diễn lần này. Nhưng mà so với lúc ghi hình, một vài cảnh đã bị lược bỏ khiến tôi cũng khá là tiếc nuối. Vì tôi từng suy nghĩ, đầu tư, đau đáu vì nó nhưng những cảnh quay này lại không còn. Bù lại thì tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của đạo diễn, do anh Lý Minh Thắng mới là người cầm trịch chính cho bộ phim này. Tôi tin đó là những quyết định đúng đắn nhất với một cái nhìn tổng thể đã có sự cân đo, đong đếm vừa vặn.

Thiên Ân từng chia sẻ là anh đã hướng dẫn, tư vấn cho bạn ấy về cảnh hôn khá là nhiều, cụ thể thì đó là những trao đổi gì?

Tôi cũng không có hướng dẫn gì đâu. Do bản thân mình còn phải tự học hỏi nhiều thứ thì làm sao mà dám chỉ ai, chẳng qua là tôi biết gì thì nói đó thôi. Với bản thân tôi là người có kinh nghiệm nên tinh thần cũng thoải mái hơn, và tôi muốn bạn diễn của tôi cũng nên được như vậy. Tôi không giỏi về cảnh hôn. Tôi chỉ nói những điều khiến bạn diễn tin tưởng, đừng nghĩ gì nhiều và hãy để nhân vật lên tiếng. À thì tất nhiên tôi cũng có tìm hiểu, trước khi làm việc thì tôi cũng gửi cho Đoàn Thiên Ân vài cái cảnh mà nó đúng với tinh thần của nhân vật, về cách chạm của những nụ hôn nó sẽ như thế nào. Lúc đó, tôi nghĩ nó phù hợp nên gửi để hai đứa chuẩn bị trước.

Từng có một tác phẩm rất thành công trước đó là Nhà Bà Nữ với doanh thu phòng vé rất ấn tượng, liệu lần trở lại lần này ở Công Tử Bạc Liêu có khiến anh áp lực không?

Nếu một bộ phim mang lại doanh thu tốt thì nó sẽ là một niềm vui rất là trọn vẹn cho cả diễn viên và NSX. Vì không ai làm phim mà để bị lỗ, hay chỉ để được khán giả khen hay mà lại không có doanh thu, không có tiền thì không thể thực hiện dự án tiếp theo. Về áp lực doanh thu thì tôi nghĩ nó không nằm ở cương vị của một diễn viên, việc của diễn viên là bạn làm sao bạn phải đóng cho hay và làm cho bộ phim nó hay. Nếu tôi ở cương vị là NSX, chắc chắn tôi sẽ rất áp lực. Vì vậy, tôi rất đồng cảm và hiểu cho những người làm sản xuất, vì họ phải cân đo đong đếm rất nhiều để vẫn giữ được tính bay bổng cho nghệ sĩ nhưng vẫn giải quyết được bài toán kinh tế cho doanh nghiệp.

Vậy còn tham vọng của anh trong điện ảnh thì sao? Vì nếu là một diễn viên nhưng không có những tác phẩm ăn khách chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến giá trị thương mại của mình trong tương lai, anh nghĩ sao về điều này?

Đúng, nói về tham vọng ai mà chẳng mong những tác phẩm của mình không chỉ thành công mà còn phải có cả doanh thu cao. Nếu tôi có được cả hai thì tuyệt vời. Nhưng đối với tôi, dù tôi có bỏ tiền vào làm nhà đầu tư, nếu phải chọn giữa hai yếu tố là hay và tiền, tôi sẽ chọn hay trước. Nếu như doanh thu không được như kỳ vọng, tôi vẫn sẽ buồn, buồn vì những công sức mình bỏ ra sao lại không được khán giả đón nhận. Còn ở vế thứ hai nếu làm ra một bộ phim chỉ để có doanh thu, lấy lại số tiền đã mất mà nó không hay, thì ở thời điểm hiện tại, tôi sẽ không làm điều đó.

Xuất phát điểm của anh là một ca sĩ nhưng sau đó lại lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, vì sao anh lại có quyết định này, phải chăng sau nhiều năm đi hát nhưng Song Luân vẫn là cái tên mờ nhạt trong thị trường?

Công việc diễn viên đến với tôi là điều tôi không ngờ đến. Đầu tiên phải nói đến anh Ông Cao Thắng là người đã dẫn dắt tôi đi trên con đường này. Ba bộ phim đầu tiên tôi đóng xong tôi đều nói là tôi sẽ không đi đóng phim nữa, tôi cảm thấy không hợp, âm nhạc vẫn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong đời mình. Không hiểu tại sao đến một thời điểm nào đó, tôi lại say, say công việc diễn viên, mình mê mẩn, bị nghiện và thay đổi tư duy. Chắc cũng tầm 3,4 năm gần đây tôi yêu việc làm diễn viên và lựa chọn đây là con đường đi lâu dài. Đó là mong muốn của tôi, nhưng tôi cũng chưa bao giờ rời bỏ âm nhạc. Đối với tôi, cả hai thứ đều có rất nhiều điểm chung và hỗ trợ cho nhau rất nhiều, và mình cũng phân biệt được hai cái khác nhau chỗ nào. Tôi nghĩ tôi không rời bỏ cái nào hết.

Anh Trai Say Hi giúp tôi tìm lại lửa nghề

Trước thềm công chiếu phim Công Tử Bạc Liêu, status công bố không tham dự concert thực sự đã khiến MXH chấn động, vì sao anh lại có một trò đùa như vậy? Anh đang muốn hâm nóng tên tuổi trước thềm công chiếu hay do anh là một “chàng trai thư giãn” muốn trêu đùa fan một chút?

Hâm nóng tên tuổi thì chắc chắn là không. Những gì tôi viết trên mạng, một là nó làm cho mọi người vui, nếu không thì nó phải có chủ đích, xuất phát từ một lý do nào đó. Ban đầu, ngày 09/12 là tôi đang có lịch, nhưng không phải là lịch phim, chỉ là lịch cá nhân, nhưng tôi cũng chưa xác nhận là có hay không tham gia concert. Bỗng vài ngày sau, mọi người xung quanh nhắn tin, hỏi thăm rất nhiều, trên mạng cũng lan truyền tin đồn Song Luân không xuất hiện trong đêm diễn ở Hà Nội. Vì vậy, sáng hôm đó, tôi cũng muốn xác nhận tham gia cho khán giả yên tâm, nhưng mà tôi nghĩ “tạo content” cho mọi người giải trí xíu. Tôi đăng lên và nhắc mình rằng chỉ đăng 5 phút và tôi sẽ đăng một cái tin khác, chứ tôi cũng không muốn mọi người hoảng hay tạo đề tài giật tít gì. Tôi cũng tính toán là nó sẽ không gây ra ảnh hưởng, chứ nếu để mấy tiếng thì nó xảy ra đến chuyện gì thì tôi cũng không kiểm soát được. Sau khi đăng bài thứ hai thì tôi thấy lượng comment cũng nhiều hơn và cũng biết là mọi người hiểu rằng đây là chút khoảnh khắc vui vẻ, giải trí bình thường thôi.

Anh có cảm nhận thấy là tên tuổi mình ngày càng nổi tiếng, bùng nổ hơn sau Anh Trai Say Hi không?

Tôi nghĩ là không chỉ tôi đâu mà 30 anh trai đều nhận được rất nhiều năng lượng tích cực từ chương trình Anh Trai Say Hi. Việc nổi tiếng hay bùng nổ hơn thì hiển nhiên rồi, nhưng đối với tôi nó còn có một giá trị khác. Tôi tìm lại được lửa nghề và sự tự tin để biết được năm 33 tuổi, tôi cần phải làm và quyết liệt hơn vì điều gì. Ngoài ra thì việc khán giả yêu thương tôi và những anh trai còn lại đó chính là một món quà vô giá.

Trong chương trình thì khán giả cũng dành rất nhiều sự yêu thích bởi những màn tương tác “chặt chém” giữa anh và Anh Tú Atus, vậy mối quan hệ ngoài đời của hai anh có phải là kiểu “oan gia”, thích trêu chọc nhau như vậy không?

Không. Anh Tú Atus ở bên ngoài là một người rất tình cảm, sâu sắc và hiểu chuyện. Nhiều khi đang ở nhà, tôi bất chợt nhận được tin nhắn của Tú. Tú gửi vài tấm hình hồi lúc còn tham gia Anh Trai Say Hi “em nhớ những ngày tháng đó quá à, cảm ơn anh nha, nếu không có anh thì em cũng không biết là tụi mình sẽ có những tương tác thú vị đến như vậy, cảm ơn sự có mặt của anh trong chương trình”. Đọc tin nhắn xong, tôi cảm thấy một ngày thật có ý nghĩa, thấy tình nghệ sĩ rõ ràng hơn. Bản thân tôi cũng là người nhạy cảm nên tôi đón nhận những điều ấy cũng sâu đậm hơn. Chương trình đã mang lại sự yêu thương rất nhiều cho 30 anh trai. Tôi làm nghề mười mấy năm nhưng đó là khoảnh khắc thanh xuân mà tôi cảm nhận rõ ràng nhất về tình đồng nghiệp với nhau. Trước đây, tôi vẫn có những mối quan hệ chân thành đến giờ vẫn giữ liên lạc, nhưng Anh Trai Say Hi là khoảng thời gian ngắn nhất nhưng nó lại cho tôi nguồn năng lượng, nhiệt huyết, tình cảm anh em nhiều nhất. Tới bây giờ, tôi vẫn còn cảm giác bồi hồi.

Hiện anh là một trong những sao nam thành công ở cả hai mảng phim truyền hình lẫn điện ảnh, âm nhạc thì lại bùng nổ bởi chương trình Anh Trai Say Hi, vậy thứ anh tập trung sắp tới là gì? Anh muốn được khán giả biết đến với vai trò nào?

Tôi đang cố gắng xây dựng một hình tượng là không bó buộc vào một cái gì hết. Dù ở bất cứ vai trò nào, tôi đều hy vọng mọi người đón nhận mình. Khán giả yêu phim sẽ yêu thương tôi với vai trò diễn viên, khán giả yêu nhạc sẽ nhìn nhận tôi như một ca sĩ. Nghe qua có vẻ tham lam nhưng tôi nghĩ điều này sẽ xứng đáng nếu tôi bỏ nhiều thời gian để đầu tư vào sản phẩm và cái nghề mà mình đang theo đuổi. Sau này, nếu ai đó muốn gửi thiệp cho tôi, mọi người hỏi tôi nên ghi diễn viên, ca sĩ, người mẫu hay MC thì chỉ cần ghi Song Luân là được rồi.

Không giữ liên lạc với bạn diễn nữ để "giết chết" cảm xúc

Anh là một người khi đóng phim thì thường xuyên xuất hiện những tin đồn "phim giả tình thật" với bạn diễn nữ, anh nghĩ sao về điều này?

Vậy thì phải cám ơn mọi người, khán giả vì đã tin là chemistry, phản ứng hoá học đó là thật. Chắc là do khi tôi làm việc gì cũng hết lòng, chân thành và tôi làm điều đó là vì tôi muốn. Ví dụ như cảnh quay với Khả Ngân, trong một phân đoạn hôn nhau, là nhân vật muốn hôn thật, yêu thật. Tôi cố gắng truyền tải điều đó vào nhân vật, và khán giả khi xem phim họ đã cảm nhận được. Với những bộ phim khác thì cũng vậy, tôi hy vọng dự án nào cũng vậy thì tốt quá (cười).

Anh có thường giữ liên lạc với các bạn diễn nữ không?

Thường là không. Sau một bộ phim, tôi ít liên lạc với nữ diễn viên đó. Một phần do nhân vật mình đóng cũng ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời thực. Vì vậy, khi tôi phát hiện bản thân xuất hiện một vài dấu hiệu bất thường, tôi dành thời gian để bình tĩnh lại, lắng nghe bản thân nhiều hơn để biết tôi đang cảm thấy như thế nào. Trong khoảng thời gian đó thì tôi cũng nhận ra được nhiều điều, khi mọi thứ dần ổn định trở lại thì tôi vẫn sẽ liên lạc với mọi người bình thường, chỉ là khoảng thời gian đó thì tôi ít liên lạc.

Những cảm xúc “bất thường” mà anh nói đến có phải là sự rung động với bạn diễn không?

Đúng rồi. Tôi nói bất thường tức là nó không giống Nguyễn Trường Sinh hay Song Luân ở ngoài đời, mà cảm xúc đó là của Duy Kiên, Huy Hoàng hay là John. Đặc biệt đối với những bộ phim dài tập thì tôi sẽ có thời gian gắn bó với diễn viên nữ đó khá là nhiều, và những cử chỉ mà người ấy dành cho tôi hay tôi dành cho người ấy, nó đẹp lắm. Giữa hai người giống nhau là một đôi tiên đồng ngọc nữ, những câu chuyện ngôn tình mà chỉ trong phim mới có những tình tiết như vậy, còn ngoài đời thì không. Những điều này lại đánh lừa giác quan của tôi và dần tạo nên những thói quen, như mình đang thưởng thức những món ăn, những vị ngọt. Một ngày, khi mình không còn nữa thì tôi sẽ cảm thấy thiếu, nhưng nó là vị của phim.

Nhắc đến “vị của phim” thì còn một vấn đề khác, làm diễn viên có một cái sướng đó là được thử rất nhiều loại cảm xúc, được sống rất nhiều cuộc đời. Việc hoá thân thành một nhân vật đúng sai nó không còn quan trọng mà là mình “thưởng thức” nó ra sao. Ví dụ nếu không đóng Công Tử Bạc Liêu, thì bình thường tôi làm sao dám đốt tiền. Nhưng làm diễn viên cũng có một cái khổ đó là khi bộ phim kết thúc, tôi phải giết chết cảm xúc của mình. Tôi không phải là một người được đào tạo diễn xuất ở trường lớp bài bản, nên tôi không biết mọi người đánh giá quan niệm này đúng sai như thế nào, đó chỉ là một góc nhìn của tôi.

Đối với tôi khi đóng một bộ phim thì phải có sự rung động khi đang diễn, nhưng nếu mình rung động thì đó là cảm xúc, mà là cảm xúc thì mình rất khó điều khiển nó. Việc lấy lý trí để điều khiển cảm xúc thường khó lắm. Nếu càng kiểm soát cảm xúc thì càng đi chệch hướng, nên tôi chấp nhận sống chung với cảm xúc đó. Chấp nhận ở đây là khi bước ra khỏi phim, tôi chấp nhận tôi đang có cảm xúc như vậy, và đấy là lúc tôi cho mình thời gian tỉnh táo và nghĩ thông suốt rằng đây là công việc. Khi đóng phim, tôi phải trải qua rất nhiều tình tiết từ yêu nhau, rung động đến chia tay. Nó khiến cảm xúc của tôi lên xuống liên tục và ảnh hưởng cả về cuộc sống lẫn tình yêu của tôi ngoài đời. Tôi sẽ khó rung động hoặc có tình cảm với một ai đó.

Mỗi khi xuất hiện bên nhau trong sự kiện thì anh và Uyển Ân lại luôn có những cử chỉ như nắm tay, tựa sát vào nhau, nhưng với mỹ nhân khác thì anh không như vậy. Phải chăng hai người đang cố tạo content để hâm nóng tên tuổi hay thực sự Uyển Ân là ngoại lệ của Song Luân?

Ban đầu thì tôi cũng không có dự định gì khi chụp hình tại thảm đỏ đâu. Tôi cũng phải cân nhắc để hành động của mình không bị lố hay vượt mức thì mới dám làm. Khi gặp Uyển Ân ở Cô Dâu Hào Môn thì tôi cũng muốn làm một điều gì đó để ủng hộ tinh thần Ân. Trước đây, hai đứa cũng từng đóng trong Nhà Bà Nữ nên chúng tôi cũng xem như John tiễn Nhi về làm dâu nhà giàu. Tôi nghĩ nó cũng là một cái content dễ thương và hay ho. Nhưng mà hành động này cũng phải xuất phát từ cảm xúc thú vị giữa hai người chứ nếu có sự ngượng ngùng, e dè thì tôi không dám làm đâu. Tôi cũng phải tinh tế để biết cái nào là không vượt quá giới hạn. Không ngờ sau khi đoạn clip này xuất hiện thì nó lại được đón nhận rất nồng nhiệt.

Nhiều bạn bè bên Úc, bên Mỹ cũng gọi hỏi tôi là đang quen em gái Trấn Thành hả. Tôi cũng nhắn tin cho anh Thành nói là “trên mạng đang đồn tui là em rể ông kìa”. Anh Thành trả lời với tôi “mày gan quá ha”, tôi cũng đòi chia cổ phần quán ăn của anh Thành thì anh hỏi tôi là “mày chưa uống thuốc hả Luân”. Bản thân tôi cũng cảm thấy nó thú vị. Về hành động ở Công Tử Bạc Liêu, hai đứa bàn với nhau che mặt lại như tạo một khoảnh khắc đáng yêu. Sau này biết đâu hai đứa lại tiếp tục đóng chung một bộ phim tình cảm thì mình không cần phải mất thời gian để ngại ngùng, dễ có chemistry. Điều này cũng là một thứ thuận lợi nếu cả hai lại tiếp tục "yêu nhau" trong một bộ phim sắp tới.

Vậy mối quan hệ thực sự của Song Luân là Uyển Ân là gì?

Tất nhiên là những người đồng nghiệp rất yêu thương và quý mến nhau.

Anh có vẻ là một ngoài khá rõ ràng trong việc vạch rõ ranh giới giữa tình cảm và công việc. Nhưng khán giả thì lại liên tục “đẩy thuyền” anh cùng với các bạn diễn nữ, anh có từng nghĩ một ngày nào đó “phim giả tình thật” sẽ thực sự đến với mình không?

Thật ra thì mọi người gán ghép sao thì tôi đều vui vẻ đón nhận, còn về vấn đề “phim giả tình thật” thì phải đợi sau này khi cùng trao nhẫn, nâng ly thì mới biết được. Nói chung, tôi nghĩ phải đợi đến khi tới khoảng thời gian tôi công bố tin tức này. Đối với mỗi người nghệ sĩ, diễn viên thì ai cũng suy nghĩ rất kỹ lưỡng, cân nhắc rất là nhiều cho cái hạnh phúc của riêng mình.

Song Luân từng chia sẻ muốn lập gia đình ở tuổi 31 nhưng đến hiện tại, anh vẫn còn cô đơn, tại sao vẫn chưa có một bóng hồng nào có thể “giải thoát” anh khỏi sự độc thân này? Đến bao giờ thì Song Luân mới thực sự muốn có một gia đình cho riêng mình?

Về chuyện tương lai thì tôi cũng không thể biết được đến khi nào mới lập gia đình. Mọi thứ cứ do duyên thôi. Tôi không muốn ép buộc bất cứ điều gì. Nếu tình yêu đến thì tôi sẽ hoan hỉ đón nhận, chỉ là hiện tại tôi vẫn chưa thể gặp được một người có thể khiến mình muốn tỏ tình, và muốn tiến tới một mối quan hệ sâu sắc hơn với họ. Nếu như sau này người ấy thực sự xuất hiện thì tôi rất sẵn sàng để nghiêm túc và hy vọng sớm được công khai với mọi người. Tôi cũng ao ước được làm những điều mà những cặp đôi hẹn hò hay làm, tôi cũng thích cầu hôn người mình yêu, thích tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn, cũng thích nắm tay cô ấy đi dạo trên đường. Tôi hy vọng trong tương lai tôi sẽ sớm gặp người đó.

Anh có vẻ đang khá là bận rộn với những dự án từ âm nhạc cho đến phim ảnh, có phải sự nghiệp đang là sự ưu tiên của anh trong thời điểm này không?

Có lẽ bây giờ sự nghiệp vẫn là điều tôi đang hướng đến, dành thời gian nhiều nhất. Nhưng tất cả chỉ đều phục vụ cho một lý do, mà tôi nghĩ 10 hay 20 năm nữa nó sẽ thành hiện thực và hy vọng lúc đó mọi người có thể chứng kiến lý do đó là gì.

Tức là ở thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa thể tiết lộ được lý do?

Hiện tại thì chưa. Tới lúc đó mọi người sẽ biết tôi làm tất cả vì điều gì, nhận ra tôi tồn tại vì điều gì, và tất cả những điều tôi đang làm chỉ để thực hiện điều đó thôi!

Cám ơn Song Luân vì những chia sẻ thú vị này!