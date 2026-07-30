HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Em gái Cẩm Ly: "Tôi đang không biết làm sao, định gọi điện về Mỹ"

Tùng Ninh
|

"Tôi mà ở Việt Nam luôn là tôi phải trồng nhiều cây" – Minh Tuyết chia sẻ.

Mới đây, em gái Cẩm Ly là ca sĩ Minh Tuyết đã chia sẻ khoảnh khắc cô đi diễn tại Việt Nam rồi đi ăn ở một nhà hàng. Nữ ca sĩ bày tỏ sự thích thú với các cây hoa trong nhà hàng và bày tỏ: "Tôi già rồi, cứ thấy cây là mê. Tôi mà ở Việt Nam luôn là tôi phải trồng nhiều cây lắm, thích lắm.

- Ảnh 1.

Minh Tuyết

Bây giờ tôi đang không biết làm sao, định gọi điện thoại về Mỹ để nhờ anh Hoài Tâm ghé nhà tôi tưới cây giùm. Tôi mới trồng thêm cây trong vườn nhà nhưng chưa kịp chăm thì đã về Việt Nam. Tôi cứ đi khắp nơi kiểu này rồi về nhà là cây héo hết.

Lại nói về vụ trồng cây, mới hôm bữa vợ chồng tôi đi Home Depot (cửa hàng dụng cụ, thiết bị cầm tay ở Mỹ) mà có mua gì đâu, mua có vài cái cây thôi mà tốn cả nghìn đô.

Tôi mua cái cây cao tầm ngang người thôi mà 200 đô, còn mấy cây nhỏ nhỏ gang tay thì bốn mươi mấy đô, mua khoảng mười mấy cây như thế".

Ca sĩ Minh Tuyết (sinh năm 1976 tại TP.HCM) là một trong những giọng ca hải ngoại nổi tiếng và thành công bậc nhất của dòng nhạc trẻ.

- Ảnh 2.

Cô sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, là em gái út của ca sĩ Cẩm Ly và Hà Phương. Dù có hai người chị nổi tiếng, Minh Tuyết vẫn khẳng định được phong cách cá nhân đầy sức hút với chất giọng khàn đặc trưng, nội lực và giàu cảm xúc. Cuối thập niên 1990, cô cùng chị gái Cẩm Ly tạo thành cặp song ca đình đám, càn quét khắp các sân khấu âm nhạc trong nước. Sau khi sang Mỹ lập nghiệp, cô gặt hái thành công rực rỡ và trở thành ngôi sao sáng giá ở hải ngoại.

Nữ ca sĩ gắn liền với hàng loạt bản hit đình đám như Đã không yêu thì thôi, Sao anh ra đi, Thầm gọi tên anh... Không chỉ thành công ở mảng solo, cô còn kết hợp rất ăn ý với ca sĩ Bằng Kiều, tạo nên cặp song ca huyền thoại được khán giả khắp nơi yêu mến. Bên cạnh sự nghiệp ca hát đỉnh cao, Minh Tuyết cũng thường xuyên về nước đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên cho nhiều chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc.

Ở tuổi 50, cô vẫn giữ được vẻ ngoài quyến rũ, phong cách biểu diễn gợi cảm cùng giọng hát vô cùng nồng nàn.

"Hoài Linh không dám nhìn vào mắt tôi"
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Minh Tuyết

Cẩm Ly

Hoài Tâm

Mỹ

Hải ngoại

sao Việt

nghệ sĩ miền nam

chị Đẹp

em cẩm ly

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại