Trong lịch sử phát triển của khoa học kỹ thuật, ranh giới giữa một thiên tài tầm nhìn và một kẻ mộng mơ điên rồ thường rất mong manh. Elon Musk đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để đứng ngay trên lằn ranh đó. Một trong những niềm tin mãnh liệt nhất của ông, từng bị toàn bộ ngành công nghiệp hàng không vũ trụ thế giới coi là trò cười, chính là ý tưởng tái sử dụng tên lửa.

Nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ qua, khi những khối kim loại khổng lồ đáp xuống mặt đất một cách chuẩn xác, cả thế giới mới chợt nhận ra rằng người đàn ông này đã đúng về một điều cốt lõi: muốn chinh phục không gian, chúng ta phải ngừng lãng phí.

Câu chuyện bắt đầu khi Musk thành lập SpaceX với mục tiêu đưa con người lên Sao Hỏa. Để làm được điều đó, ông nhận thấy rào cản lớn nhất không phải là khoảng cách, mà là chi phí. Musk thường so sánh việc phóng tên lửa truyền thống với việc bạn mua một chiếc máy bay thương mại trị giá hàng trăm triệu USD (khoảng vài nghìn tỷ VNĐ), bay một chuyến duy nhất từ New York đến London rồi sau đó vứt chiếc máy bay xuống biển.

Cách làm đó khiến việc du hành không gian trở nên đắt đỏ đến mức chỉ các chính phủ giàu có nhất mới có thể chi trả. Ông đề xuất một giải pháp nghe có vẻ không tưởng: tên lửa sau khi đưa vệ tinh vào quỹ đạo phải tự quay trở lại đất liền và hạ cánh thẳng đứng trên một bệ phóng.

Khi Musk đưa ra ý tưởng này, làn sóng hoài nghi xuất hiện từ mọi phía. Các chuyên gia kỳ cựu tại NASA và những tập đoàn hàng không khổng lồ đều lắc đầu. Họ cho rằng các biến số về khí động học, nhiệt độ khi tái nhập khí quyển và độ chính xác của hệ thống điều hướng khiến việc hạ cánh tên lửa giống như việc "ném một cây bút chì qua tòa nhà Empire State và bắt nó đứng thẳng trên đầu một cục tẩy trong cơn bão". Giới chuyên gia Nga thậm chí còn cho rằng đây là một nỗ lực vô ích và lãng phí tiền bạc vì chi phí bảo trì sau khi hạ cánh sẽ cao hơn cả việc đóng mới.

Bất chấp những lời chỉ trích, Musk vẫn kiên định với con số toán học của mình. Ông tin rằng nếu một tên lửa Falcon 9 có giá sản xuất khoảng 60 triệu USD (khoảng 1,5 nghìn tỷ VNĐ), trong khi chi phí nhiên liệu chỉ chiếm khoảng 200.000 USD (khoảng 5 tỷ VNĐ), thì việc tái sử dụng phần thân tên lửa sẽ tạo ra một cú hích kinh tế chưa từng có. Để hiện thực hóa điều này, SpaceX đã trải qua những năm tháng đen tối nhất với hàng loạt vụ nổ kinh hoàng trên bệ phóng. Những đoạn video quay cảnh tên lửa nổ tung thành hàng triệu mảnh vụn trên biển đã trở thành đề tài chế nhạo của giới truyền thông thời bấy giờ.

Bước ngoặt lịch sử đến vào tháng 12 năm 2015, khi tầng đẩy của tên lửa Falcon 9 lần đầu tiên hạ cánh thành công xuống mặt đất sau khi thực hiện nhiệm vụ. Một năm sau đó, SpaceX tiếp tục làm được điều khó hơn là hạ cánh trên một sà lan tự hành giữa đại dương. Những tiếng cười nhạo tắt dần, thay vào đó là sự kinh ngạc của giới khoa học toàn cầu. Musk đã chứng minh được rằng việc kiểm soát trọng lực và vận tốc của một vật thể cao 70 mét là hoàn toàn khả thi bằng công nghệ phần mềm và các cánh lái lưới hiện đại.

Tác động của việc Musk đúng không chỉ dừng lại ở mặt kỹ thuật. Nó đã thay đổi toàn bộ cấu trúc kinh tế của ngành công nghiệp vũ trụ. Trước đây, để phóng một kg hàng hóa lên không gian, người ta phải tiêu tốn hàng chục nghìn USD (hàng trăm triệu VNĐ). Hiện nay, nhờ việc tái sử dụng tên lửa nhiều lần, SpaceX đã giảm mức giá này xuống chỉ còn một phần nhỏ. Điều này mở đường cho các dự án vĩ mô khác như Starlink, nơi hàng nghìn vệ tinh cần được đưa lên quỹ đạo với chi phí thấp nhất có thể. Nếu không có tầm nhìn về việc tái sử dụng tên lửa, internet vệ tinh toàn cầu sẽ mãi mãi chỉ nằm trên giấy tờ.

Giờ đây, các quốc gia vốn dẫn đầu về vũ trụ như Nga, Trung Quốc và cả các tập đoàn lớn ở châu Âu đều đang phải vội vã tái cấu trúc các dự án của mình để học tập theo mô hình của SpaceX. Những người từng khẳng định Musk sai hiện đang phải thừa nhận rằng họ đã quá bảo thủ trước sự thay đổi. Sự đúng đắn của Musk không đến từ sự may mắn, mà đến từ việc ông dám đặt câu hỏi vào những định luật kinh tế cũ kỹ và sẵn sàng chấp nhận rủi ro phá sản để bảo vệ các nguyên lý vật lý cơ bản.

Nhìn sâu hơn, thành công của việc tái sử dụng tên lửa là minh chứng cho một triết lý sống và làm việc của Elon Musk: đừng làm việc theo phương pháp so sánh với những gì đã có, hãy làm việc dựa trên các sự thật nền tảng. Khi cả thế giới nói rằng tên lửa luôn phải rơi xuống biển, Musk nhìn vào cấu tạo của kim loại và nhiên liệu để khẳng định chúng có thể quay về. Sự kiên định đó đã mở ra một kỷ nguyên mới, nơi không gian không còn là đặc quyền của riêng ai, mà là sân chơi của những ý tưởng đột phá và khả năng tối ưu hóa nguồn lực.

Sau tất cả, Elon Musk đã đúng không phải vì ông sở hữu siêu năng lực, mà vì ông dám tin vào những con số và sự logic ngay cả khi cả thế giới quay lưng lại với mình. Câu chuyện về những chiếc tên lửa tự đáp xuống mặt đất sẽ còn được nhắc lại như một bài học về lòng can đảm và tầm nhìn vượt thời đại trong lịch sử nhân loại.