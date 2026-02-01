Trong ngày Chủ nhật, 01/02/2026 (tức ngày 14 tháng Chạp (14/12 âm lịch, còn gọi là ngày Bính Ngọ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ), là một ngày có vận khí cực mạnh nhờ sự hội tụ của Hỏa khí trong tháng Thổ (tháng Sửu), tạo nên cục diện tương sinh. Với địa chi Ngọ của ngày nằm trong bộ khung hợp với tháng Sửu và năm Tỵ, 3 con giáp sau đây sẽ đón nhận "cơn mưa" tài lộc.

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn nhất này không cũng như cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp nhé.

1. Con giáp tuổi Mùi: Nhị Hợp Quý Nhân – Tài vận chạm đỉnh

Tử vi học có nói, ngày Bính Ngọ tạo thành cục diện Ngọ – Mùi Nhị Hợp, mang lại vận đỏ rực rỡ nhất trong tháng Chạp cho tuổi Mùi, mang lại sự che chở tuyệt đối từ các cát tinh ngay trước thềm ngày Rằm. Nhờ đó, con giáp này sẽ dễ nhận được lộc trời, dù trong chuyện công việc, làm ăn hay trong cuộc sống thì đều gặp may mắn, buôn may bán đắt, mọi sự hanh thông, như ý nguyện.

- Vận tài lộc: Bản mệnh đón nhận tin vui lớn về tiền bạc ngay trước thềm ngày Rằm. Những nỗ lực bền bỉ suốt năm qua được đền đáp bằng các khoản thưởng cuối năm hậu hĩnh hoặc lợi nhuận đột biến từ kinh doanh. Tiền bạc đổ về túi dồi dào từ các khoản thưởng doanh số hoặc lợi nhuận kinh doanh tay trái. Quý nhân xuất hiện mang đến cho con giáp tuổi Mùi cơ hội hợp tác vàng cho năm mới 2026.

- Lời khuyên: Tuổi Mùi hãy mạnh dạn chốt các giao dịch quan trọng vào khung giờ Mùi (13h - 15h). Ngoài ra, bản mệnh có thể cân nhắc việc đặt một chậu cây lan ý tại phòng khách để thanh lọc không khí và thu hút vận may.

2. Con giáp tuổi Dần: Tam Hợp Cục – Tiền vào như nước

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày Ngọ nằm trong bộ Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất), giúp con giáp tuổi Dần lội ngược dòng ngoạn mục, bứt phá mạnh mẽ về phương diện tài chính, tiền bạc chật két. Bản mệnh đón nhận vận may bất ngờ (Thiên Tài tinh), có thể là trúng thưởng, được tặng quà hoặc đòi được khoản nợ cũ. Sự nghiệp hanh thông giúp con giáp này khẳng định vị thế, thu nhập tăng vọt vượt mong đợi.

- Vận tài lộc: Dòng tiền từ các nguồn thu phụ và đầu tư ngắn hạn đổ về túi dồi dào. Khả năng nhạy bén đặc trưng của tuổi Dần giúp bạn chốt được những thương vụ hời ngay trong ngày nghỉ. Sự nghiệp hanh thông kéo theo tài lộc rủng rỉnh, giúp con giáp này thoải mái sắm sửa cho Tết Nguyên Đán sắp tới.

- Lời khuyên: Tuổi Dần hãy dành thời gian dọn dẹp mặt tiền nhà và tránh các lỗi phong thủy cây cảnh trước cửa. Bên cạnh đó, tuổi Dần có thể sử dụng tinh dầu sả xông nhà để thanh lọc khí xấu, giúp trực giác tài chính thêm sắc bén, xua tan áp lực và mời gọi Thần Tài.

3. Con giáp tuổi Tuất: Tam Hợp Nâng Đỡ – Sự nghiệp viên mãn

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp với địa chi Ngọ của ngày, tuổi Tuất sẽ có một ngày cuối tuần đầy hưng phấn và hiệu quả cao. Cát tinh soi chiếu mang đến những tin vui về tiền bạc từ công việc chính. Khả năng nhạy bén giúp bạn nhận ra những cơ hội kinh doanh sát Tết "một vốn bốn lời", thu về thành công rực rỡ về tài chính.

- Vận tài lộc: Cát tinh Thiên Tài soi chiếu giúp con giáp tuổi Tuất đón nhận những khoản lộc bất ngờ như trúng thưởng hoặc quà biếu giá trị từ đối tác. Những vướng mắc tài chính trước đó đều được giải quyết êm đẹp, giúp két sắt của bạn luôn trong tình trạng "đầy ắp". Tiền bạc rủng rỉnh giúp bạn thoải mái sắm sửa lễ vật cho ngày Rằm sắp tới.

- Lời khuyên: Đặt một chậu cây hương thảo trên bàn làm việc để tinh dầu từ cây giúp bạn tỉnh táo và thu hút thêm quý nhân trợ lực. Tránh để cây héo úa trước cửa nhà nhằm đảm bảo dòng tài lộc lưu thông thuận lợi nhất.

* Lời khuyên chung: Ngày Bính Ngọ có Hỏa khí mạnh, cả 3 con giáp nên mặc trang phục tông màu đỏ hoặc cam để gia tăng vận đỏ. Hãy giữ tâm thế lạc quan và làm việc thiện để tích thêm phúc đức cho năm mới Bính Ngọ sắp tới. Để chuẩn bị đón Rằm tháng Chạp viên mãn nhất vào ngày mai, bạn nên dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng và sạch sẽ nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.